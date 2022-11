Példátlan tempóban hízik a magyar naperőmű-kapacitás, máris megdőlt az éves rekord

Jelentős mértékben, összességében mintegy 160 MW-tal tovább nőtt a hazai naperőmű-kapacitás az elmúlt hónapban, így már meghaladta a 3837 MW-ot november elején. Bár 2022-nek még nincs vége, már most megdőlt az eddigi éves növekedési rekord.

A növekedés elsősorban a nagyobb, 50 kW fölötti ipari méretű napelemparkok szegmensének köszönhető, amelyben a kapacitás több mint 127 MW-tal megközelítőleg 2418 MW-ra bővült. A háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerek beépített teljesítőképessége ugyanakkor 32 MW-tal 1420 MW közelébe emelkedett a Mavir által ismertetett új adatok szerint.

Ennek következtében a Magyarországon működő fotovoltaikus termelő egységek beépített teljesítőképessége november elsején meghaladta a 3837 MW-ot.

Ez azt jelenti, hogy 2022 első tíz hónapjában mintegy 883 MW-tal nőtt az összesített hazai fotovoltaikus kapacitás, ami máris nagyobb, mint az eddigi legnagyobb, 2021-ben elért 828 MW-os éves növekedés.

A 4000 MW-ot közelítő összesített pv-kapacitás nagyságát jól érzékelteti, hogy a hazai villamosenergia-rendszerben (VER) működő minden erőmű teljes beépített teljesítőképessége 10 878 MW. Az új statisztika egyben igazolja a bővülés gyorsaságát is, ami miatt az újonnan létesítendő nagyobb naperőművek egyelőre nem juthatnak szabad hálózati csatlakozási kapacitáshoz, az október 31. után benyújtott igények nyomán telepítendő HMKE-k pedig átmenetileg nem táplálhatnak be a hálózatra. Ezzel együtt a már lényegében elfogadott csatlakozási kérelmek és igények nyomán is további több ezer MW fotovoltaikus kapacitás jöhet létre Magyarországon, amely kormányzati megnyilatkozások alapján 2025-re összességében elérheti a 8500 MW-ot.

A VER-nek a HMKE-k nem képezik részét, de önmagukban az ipari méretű naperőművek részaránya is elérte a 22,2 százalékot a VER teljes beépített teljesítőképességén belül. A hagyományos erőművekhez képest jóval kisebb rendelkezésre állásuk miatt ugyanakkor a hazai termelésnek csak nem egészen 8 százalékát adták októberben, azzal együtt is, hogy sok hagyományos erőmű messze nem termelt annyit, amennyit termelhetett volna. Az, hogy a korábbi években a napelemparkok októberi kihasználtsága nem egyszer meghaladta a mostani 13,71 százalékot, arra utal, hogy az idei október viszonylag felhősebb, borúsabb időjárást hozott. 2022 első tíz hónapjában a teljes hazai erőművi termelésnek 10,12 százalékát adták az ipari méretű napelemparkok.

A HMKE-k termelésére vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) azonban később becslést készít majd erre, illetve az egyéb saját fogyasztásra telepített erőművek termeléséről.

Az ipari méretű naperőművek kapacitása 588 MW-tal bővült 2022 eddig eltelt részében. Az eddigi legjelentősebb bővülést 2019-ben érte el a szegmens, amikor több mint 600 MW-tal nőtt a hazai napelemparkok beépített teljesítőképessége. Az idei évben nagy valószínűséggel ez a rekord is megdől majd, hacsak 2022 utolsó két hónapjában nem esik vissza nulla közelébe a telepítés üteme.

A HMKE-kapacitás a 2022. január-októberi időszakban összesen 295 MW-tal növekedett. A rezsicsökkentés csökkentéséről szóló júliusi bejelentést követően a HMKE-k iránti igény megugrásából kiindulva idén itt is megdőlhet a 2021-ben felállított 406 MW-os éves bővülési rekord, de ehhez az is kellene, hogy a napelemes telepítő cégek és az áramszolgáltatók az év végéhez közeledve (az időjárás jelentette kihívások ellenére) fel tudják gyorsítani a kivitelezés, illetve az engedélyeztetés és mérőóracsere tempóját.

A havi statisztika alapján a HMKE-k darabszáma 3250-nel 163 348-ra emelkedett, míg a nagyobb, 50 kW feletti mérettartományt képviselő napelemparkok állománya 112 egységgel kereken 3000-re nőtt, így november elsején összesen 166 348 darab kisebb-nagyobb naperőmű működött Magyarországon.

