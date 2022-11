Elsőre nem pont így képzeltük - A metaverzum lesz a 2030-as évek idősotthona?

Tíz évvel ezelőtt az okostelefonok és a közösségi média használata még a fiatalabb korosztályok privilégiuma volt. A helyzet azóta óriásit változott mindkét területen. A Pew Research háromévente elvégzett felmérésén az 50 évesnél idősebb amerikaiak esetében ezeket a hatalmas változásokat figyelhetjük meg 2012 és 2021 között a most következő két ábrán. A felnőtt amerikai lakosságot négy korcsoportba sorolva a következő volt az okostelefont használók aránya (forrás: Pew Research Center):

A közösségi médiát használók aránya pedig azonos időhorizonton így alakult (forrás: Pew Research Center):

Gőzerővel zajlik az idősebb generációk digitalizációja mind az okoseszközök, mind pedig a közösségimédia-használat területén. Az 50 és 64 éves életkor közötti generáció mindkét területen már szinte teljesen felzárkózott a fiatalabbakhoz, és a növekedés megállíthatatlannak tűnik a 65 évesnél idősebbek esetében is.

Egy idén októberben készült felmérés szerint a baby boomer korosztály (1946-1964 között születettek, azaz a jelenleg 58 és 76 éves életkor közöttiek) még az előző (más korcsoportok szerint vizsgálódó) felmérésnél is jóval nagyobb arányú közösségimédia-használatról számolt be. Az AudienceProject nevű felmérés legfontosabb megállapításai a következők voltak:

Ezen felmérés szerint a baby boomereknek az alábbi százalékos aránya használja az egyes közösségi média felületeket (forrás: AudienceProject):

Az ábrán jól látható az, amivel oly sokszor jellemzik napjainkban a Facebook platformját, nevezetesen, hogy a közösségi média nyugdíjasotthonává vált. Miközben a fiatalokat egyre inkább magába szippantja a TikTok. Kicsit átfordítva a gondolatot üzleti szempontból pozitív kicsengésűre, azt láthatjuk, hogy a Meta Platforms vállalatcsoport nagyon jól beágyazta magát az idősebb generációknál az Egyesült Államokban (és nagyon sok más pontján a világnak).

A Facebook „elöregedését” nagyon sokszor emlegeti a tőzsde népe egyfajta negatív aspektusként, problémaként, mert az egész média világa még mindig nagyon rá van fókuszálva a 18 és 49 éves közötti korosztályra. Miközben a fejlett világ rohamléptekkel öregszik, és miközben az idősebb korosztályok anyagi lehetőségei napjainkban jóval jobbak nagyon sok helyen a világon, mint a fiatalabbaké. A sokszáz milliárd dolláros kérdés már csak az, hogy sikerül-e majd az előttünk álló években valamely platformnak extraerősen monetizálni a fiatalabb korosztályok után az idősebbeket is?

Erre a kérdésre most nem tudok érdemben válaszolni, ám azt egyértelműen látom, hogy erre zajlik Mark Zuckerberg részéről egy kvázi all-in bemondással járó kísérlet. És ha ez bejön a Meta Platformsnak 5-10 év múlva, akkor majd nem fogják lesajnáló stílusban „leidősotthonozni” a Meta Platforms leendő metaverzumát.

Határozott véleményem az, hogy mire az előttünk álló esztendőkben létrejön a metaverzum valamely már használható és elfogadható felhasználói élményt nyújtó változata, addigra a boomer korosztály szerte a világban már ugyanannyira erősen jelen lesz az interneten, mint a fiatalabbak.

Kicsit szomorúan hangzik, de szerintem hamarosan el fog érkezni az a világ, ahol az emberek egy döntő részének a figyelmét már nemcsak a születésük utáni néhány évben fogják szükség esetén valamilyen képernyő által bemutatott „varázslattal” lekötni, hanem a haláluk előtti években is. A gyermekeknél és az időseknél már évtizedek óta zajlik ez a folyamat a televízióval, amihez becsatlakoztak a filmlejátszások. Csak közben fejlődik a technológia, és egyre nagyobb teret hódít a képernyők között az internet és az okoseszközök. Az emberi életek első és utolsó éveinek a képernyőhöz kötődése már megvan, az okostelefon már csak a képernyőidőt növeli, de azt határozottan teszi napról napra.

Mindeközben sajnos az idős emberek egyre jobban elmagányosodnak és életük vége felé közeledve sokan egyre kevésbé akarnak, illetve tudnak kimozdulni otthonaikból. Az amerikai boomer korosztály már most is napi közel négy órát tölt internetezéssel. Képzeljük el, mi lesz akkor, ha szintet fog ugrani a közösségimédia-élmény? Mi lesz akkor, ha fel lehet venni a VR-szemüveget és el lehet indulni a pöpec avatárokkal kalandozni a metaverzumban?

Amíg a fiatalabbak és a középkorúak számára egy ilyen világban is ott lesz a virtuális világok helyett valós alternatívaként az offline élet, sok százmillió idős ember számára már csak majd a metaverzum káprázata fog enyhítést nyújtani a halál előtti évek szenvedéseivel szemben.

Az idős embereket és avatárjaikat havi többszáz órán át a metaverzumban vendégül látni hatalmas üzlet lesz. Erről szól jelenleg Mark Zuckerberg őrültnek tűnő költekezése a Meta Platforms metaverzum projektjére. És erről (is) szól az Apple adatszabályozási változtatása, ami idén a Facebookot tulajdonló vállalat zsebéből 10 milliárd dollárt vett ki. És erről fog szólni szerintem a 2030-as években a metaverzum, ami elsősorban egy virtuális idősotthon és találkozóhely lesz.

Reméljük azt, hogy nem lesz igazam…

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

