Kétes eszközökkel jutott hozzá a Meta felhasználók érzékeny adataihoz

Több népszerű adóbevallási szoftver, köztük a TaxAct, a TaxSlayer és a H&R Block, érzékeny pénzügyi információkat küldött a Facebook anyavállalatának, a Metának. Ehhez a tech óriás széles körben elterjedt kódját használták, amely segít a fejlesztőknek nyomon követni a felhasználók aktivitását az oldalaikon – írja a The Verge The Markup oknyomozó portál jelentésére hivatkozva.

A The Verge szerint a szoftverek e-mail címeket, jövedelmi és visszatérítési információkat továbbítottak a Meta felé. Az ügyet a The Markup derítette fel egy a Mozilla Rally nevű alkalmazásfejlesztővel közösen végzett projekt keretei között, amely során egy böngészőbővítménnyel leplezték le az adatáramlást.

A Facebooknak küldött információkat a cég hirdetési algoritmusainak fejlesztésére használhatja, és a gyűjtésükhöz még csak arra sincs szükség, hogy az adóbevallási szolgáltatást igénybe vevő személy profillal rendelkezzen a platformon.

Amikor a felhasználó regisztrál TaxActre a bevallás elkészítéséhez, a rendszer személyes adatokat kér tőlük, többek között azt, hogy mennyi pénzt keresnek és milyen befektetéseik vannak. A TaxAct weboldalába ágyazott Meta-kód ezután elküldi a Facebooknak az adatok egy részét, beleértve a felhasználók adóügyi státuszát, korrigált bruttó jövedelmét és a visszatérítés összegét.

"A hirdetőknek tilos érzékeny információkat küldeniük az emberekről az üzleti eszközeinken keresztül" - mondta a Meta szóvivője a CNBC-nek adott nyilatkozatában. "Ez ellenkezik az irányelveinkkel, és mi a hirdetőket a Business Tools megfelelő használatára oktatjuk, hogy ez ne fordulhasson elő. A rendszerünket úgy terveztük, hogy kiszűrje a potenciálisan érzékeny adatokat".

Ilyen adatok lehetnek a jövedelem, a hitelösszeg és az adósságstátusz is. A The Markup információi szerint a TaxAct éppen ilyen információkat küldött a Google-nek is, igaz, ezeket nevek nélkül. A Google szóvivője a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy az irányelveik szigorúan tiltják, hogy ezek az adatok névvel ellátva jussanak el hozzájuk, és nem engedik az érzékeny adatokra épülő reklámtevékenységet sem.

