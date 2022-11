Itt az első lépés az ESG minősítők szabályozására

Úgy tűnik, hogy megteszik az első lépést a britek egy átláthatóbb ESG minősítési rendszer felépítése felé. A vállalatok környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) minősítéseinek szolgáltatóit arra kérik majd, hogy az ágazat szabályozásának első lépéseként egy önkéntes "best practice", azaz a legjobb bevált gyakorlati kódexet alkalmazzanak - közölte kedden a brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Financial Conduct Authority). Később jöhet a szabályozás is - írja a Reuters.