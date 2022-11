Ugrottak az amerikai tőzsdék a Fed felőli jelzésekre

Portfolio 2022. november 23. 21:07

Arra a német sajtóértesülésre, hogy jövő héten 7,5 milliárd eurónyi magyar EU-forrás felfüggesztésére tesz majd hivatalos javaslatot az Európai Bizottság a Tanács felé, tehát a vártnál kedvezőtlenebb forgatókönyv valósulhat meg, azonnali reakcióként nagyot ütöttek a forinton és a tőzsdén is. Az OTP árfolyama átmenetileg 5%-os mínuszban is volt, aztán a záráshoz közeledve jelentősen szépített a magyar tőzsde: a BUX végül 0,9%-os, az OTP 1,2%-os csökkenéssel zárt. A vezető német és francia indexek enyhe pluszban fejezték be a kereskedést, Amerikában pedig a Fed este megjelent jegyzőkönyvéig kivárás volt a jellemző, majd azokra a jelekre, hogy a jegybankárok a kamatemelési tempó lassításán gondolkodnak, ugrottak az amerikai indexek, a dollár pedig gyengült.