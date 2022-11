Csúnya napjuk volt az amerikai tőzsdéknek

Portfolio 2022. november 28. 22:01

Azt követően, hogy Ázsiában estek a tőzsdék, Európában is egész nap kedvezőtlen volt a hangulat. Az elmúlt hetek emelkedését követően Amerikában is mínuszban zártak a vezető részvényindexek. A korrekció mellett a hangulatromláshoz hozzájárul, hogy Kínában több nagyvárosban is zavargások törtek ki a szigorú járványügyi korlátozások miatt.