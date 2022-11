Elképesztő drágulás vár a világ viszontbiztosítási piacára

Az egekbe szökhet hamarosan a vagyoni katasztrófák viszontbiztosítási díja, mivel a szélsőséges időjárás miatt több cég is elhagyta a piacot, és folytatódik a szélsőséges időjárás – írja a Financial Times

A hurrikánok és viharok által tépázott viszontbiztosítási piacot súlyosan érinti a fedezetek áremelkedése és az ukrajnai háború is, mindezekre pedig reagálva egyes csoportok csökkentették kockázatvállalásukat.

A Fitch hitelminősítő ügynökség és a Peel Hunt befektetési bank elemzései egyaránt rámutattak a viszontbiztosítási kínálat jelentős visszaesésére.

Eközben az infláció a biztosítók ügyfeleinek keresletét növelte, a kínálat szűkülése és a kereslet egyidejű emelkedése várhatóan nagy áremelkedéseket fog eredményezni az év végi, a szerződések újratárgyalására irányuló rohamban, az úgynevezett 1/1-es megújítások során (ami a január 1-jei fordulónapra utal).

A viszontbiztosítók, beleértve a Lloyd's of Londonban működő biztosítókat is, kulcsfontosságú szerepet töltenek be a globális pénzügyi rendszerben: a biztosítási szerződések széles skáláján osztják meg a kockázatokat és a díjakat az elsődleges biztosítókkal.

A Peel Hunt szerint a vagyoni katasztrófák viszontbiztosításának költsége az infláció figyelembevétele után is akár 30 százalékkal emelkedhet.

Címlapkép: Getty Images