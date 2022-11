Befűtött Powell az amerikai tőzsdéknek, több mint 700 pontos pluszban zárt a Dow

December elején sarkvidéki hideg törhet be Észak-Európába, ez pedig a hőmérséklet jelentős csökkenésévél valódi próbatétel elé állítja majd a kontinens energiarendszerét, azt követően, hogy az elmúlt hetekben a szezonális adatokhoz viszonyítva kedvezően alakult a fogyasztás az enyhe időjárásnak köszönhetően. Most azonban az átlagosnál akár 7-8 fokkal is alacsonyabb lehet a hőmérséklet a hónap első napjain, így növekedni fog a gázfogyasztás is.