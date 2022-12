Megjöttek a vevők, erős nap jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 3,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 4,6 százalékkal került feljebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,94 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,88 százalékos pluszban van.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,34 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,73 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,64 százalék pluszban nyithat.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,06 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,09 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,07 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a GDP második becslését közli a KSH, ez már részletesebb adatokat is tartalmaz a harmadik negyedéves teljesítményről. Emellett a szeptemberi külkereskedelem második becslését is közlik. Ezen a napon Kínából és Németországból és az USA-ból is érkeznek adatok a reálgazdaság állapotáról, valamint érkezik az eurózóna munkanélküliségi adata - ez szintén befolyásolhatja az EKB következő ülését. Közzéteszik a Fed által figyelt PCE-inflációt is, de ez az adat még októberi, így kevésbé valószínű, hogy megmozgatja a piacokat.

2022. november 28. - december 4. Makronaptár Magyar makrogazdaság november 28. hétfő 9:00 KSH Beruházások Q3 november 28. hétfő 9:00 KSH Népmozgalom okt. november 30. szerda 9:00 KSH Termelői árak Q3 november 30. szerda 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció december 1. csütörtök 9:00 KSH GDP (második becslés) Q3 december 1. csütörtök 9:00 KSH Külkereskedelem (második becslés) szept. december 2. péntek 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege okt. Nemzetközi makrogazdaság november 29. kedd 9:00 Spanyolo. Infláció nov. november 29. kedd 14:00 Németo. Infláció nov. november 29. kedd 16:00 USA Fogyasztói hangulat nov. november 30. szerda 0:50 Japán Ipari termelés okt. november 30. szerda 2:00 Kína BMI (feldolg. és szolg.) nov. november 30. szerda 8:45 Franciao. Infláció nov. november 30. szerda 9:55 Németo. Munkanélküliség nov. november 30. szerda 11:00 EU Infláció nov. november 30. szerda 14:15 USA ADP-munkanélküliség nov. november 30. szerda 14:30 USA GDP (második becslés) Q3 november 30. szerda 19:30 USA Powell-beszéd december 1. csütörtök 2:45 Kína Caixin BMI (feldolg.) nov. december 1. csütörtök 8:00 Németo. Kiskereskedelem okt. december 1. csütörtök 11:00 EU Munkanélküliség okt. december 1. csütörtök 14:30 USA PCE-infláció okt. december 1. csütörtök 16:00 USA ISM BMI nov. december 2. péntek 8:00 Németo. Külkereskedelem okt. december 2. péntek 14:30 USA Munkanélküliség nov. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 2,6 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 26,3 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 11,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 35,2 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 8,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 34 589,77 2,2% 1,2% 5,3% -4,8% 0,3% 42,5% S&P 500 4 080,11 3,1% 1,3% 4,6% -14,4% -10,7% 54,1% Nasdaq 12 030,06 4,6% 1,6% 4,2% -26,3% -25,4% 89,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 27 968,99 -0,2% -0,5% 3,2% -2,9% 0,5% 23,1% Hang Seng 18 597,23 2,2% 6,1% 25,1% -20,5% -20,8% -36,3% CSI 300 3 853,04 0,1% 2,1% 8,8% -22,0% -20,3% -3,8% Európai részvényindexek DAX 14 397,04 0,3% -0,2% 8,7% -9,4% -4,7% 10,5% CAC 6 738,55 1,0% 0,9% 7,4% -5,8% 0,3% 25,4% FTSE 7 573,05 0,8% 1,4% 7,5% 2,6% 7,3% 3,4% FTSE MIB 24 610,29 0,6% 0,1% 9,2% -10,0% -4,7% 10,0% IBEX 8 363,2 0,5% 0,4% 5,6% -4,0% 0,7% -18,1% Régiós részvényindexek BUX 45 984,19 0,4% 2,3% 12,0% -9,3% -10,6% 18,9% ATX 3 231,49 0,2% -0,4% 10,2% -16,3% -11,7% -3,4% PX 1 215,3 -0,2% -1,6% 2,6% -14,8% -10,5% 14,7% WIG20 56 058,18 0,2% 1,7% 13,1% -19,1% -17,3% -10,2% Magyar blue chipek OTP 10 750 0,5% 0,4% 19,0% -35,2% -39,6% 6,9% Mol 2 820 1,1% 2,9% 13,5% 11,9% 16,7% -7,5% Richter 8 450 0,4% 6,2% 3,3% -3,2% -1,2% 24,3% Magyar Telekom 331 -0,3% 1,8% 11,4% -19,6% -20,0% -29,7% Nyersanyagok WTI 80,45 3,0% 3,4% -8,5% 7,0% 21,6% 40,2% Brent 85,4 2,6% -0,1% -10,9% 8,9% 21,4% 33,9% Arany 1 751,94 -0,1% 0,7% 6,7% -3,9% -1,6% 37,0% Ezüst 21,67 1,7% 1,8% 13,3% -6,9% -5,0% 32,7% Devizák EURHUF 409,9250 0,4% 0,0% -0,6% 11,2% 12,2% 31,0% USDHUF 398,1208 1,0% 0,8% -4,0% 22,8% 22,7% 51,7% GBPHUF 473,7400 0,8% -0,4% -1,3% 7,8% 10,7% 33,1% EURUSD 1,0297 -0,6% -0,8% 3,5% -9,5% -8,5% -13,6% USDJPY 138,3150 0,0% -1,0% -6,2% 20,1% 21,9% 23,6% GBPUSD 1,1909 -0,8% -1,3% 2,7% -12,1% -10,0% -12,0% Kriptovaluták Bitcoin 17 170 4,5% 3,4% -16,6% -62,8% -69,9% 72,6% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,71 -1,2% -0,2% -7,5% 147,4% 159,9% 53,4% 10 éves német állampapírhozam 1,94 1,6% 1,1% -7,0% -1 185,5% -669,8% 428,0% 10 éves magyar állampapírhozam 8,33 1,2% 5,0% -18,6% 81,9% 88,9% 278,6% Forrás: Refinitiv, Portfolio

