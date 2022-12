Nagyon úgy tűnik, hogy elkezdődik a Dunaferr teljes leállítása

Két rendkívül fontos és sokat mondó kormánydöntés jelent meg a szerda éjszakai Magyar Közlönyben, ami közvetlenül érinti a dunaújvárosi vasmű működését. Háttérinformációinkra építve és a megjelent kormányrendelet, valamint kormányhatározat alapján gyakorlatilag kijelenthető, hogy megkezdődött az üzem biztonságos lekapcsolásának előkészítése. Az már a következő messzire vezető kérdés, hogy a folyamat során lesz-e olyan egysége, amit esetleg az állam megmentésre érdemesnek talál.

Az elmúlt hetekben ismét felerősödtek az aggódó hangok a Dunaferr működése körül, mind a gyár falain belülről, mind pedig kívülről. A nagy információs zajban nehéz volt megítélni a társaság valós helyzetét, de abban mindenki egyetértett, hogy nagy a gond (itt érdemes felidézni, hogy a legutóbbi beszámolója a 2019-es évről való, ami nehezíti a tisztánlátást, de nem árt tudni azt sem, hogy közgyűlés hiányában a beszámolót sem tudják elfogadni). Úgy tűnik, hogy

a gyár végjátéka ezen a héten gyorsult fel.

Ennek fontos fejleménye, hogy a vasmű gyáregységeinek energiát adó ISD Power november 29-én arról tájékoztatta a fogyasztóit, vagyis többek között a Dunaferr vasműt, hogy az E.On Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. november 28-án arról értesítette az ISD Powert, hogy december elsején, azaz ma 12:30-kor a Dunaújváros Vasmű tér 1-3. alatti felhasználási helyet (vagyis az ISD Dunaferr telephelyét) a villamos energia ellátásból kikapcsolják. Ennek nyomán az ISD Power minden energiatermelési- és szolgáltatási tevékenysége megszűnt volna ebben az időpontban, ami azt is jelentette, hogy a Dunaferr gyáregységei nem jutottak volna semmilyen energiához ettől a ponttól kezdve. Az ISD Power tevékenységének teljes körű beszüntetése tehát súlyos csapás a vasmű számára is, nem véletlen, hogy az ISD Power a Dunaferrnek küldött levelében arra is felhívta a figyelmet, hogy a teljes áramlekapcsolás előtt a vasmű gondoskodjon a szükséges kárelhárítási, illetve kárenyhítési lépések megtételéről.

Ez pedig oda vezetett volna, hogy a gyár egységei azonnal leállnak,

amelyek a veszélyességükre tekintettel további kockázatokat okozott volna. Egy ilyen esetben a még nagyon alacsony kapacitás mellett működő kokszoló azonnal bedőlhetett volna, szerkezetében gyors és visszafordíthatatlan károsodás történt volna.

Erre reagált a kormány a szerda esti közlönyben kihirdetett két döntésével.

1. Egyrészt ugyanis a " Kormány 488/2022. (XI. 30.) Korm. rendelete veszélyes üzemek villamosenergia-ellátásával kapcsolatos veszélyhelyzeti intézkedésekről" című döntésével kimondta, hogy "a veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. melléklet 18.1. pontjától eltérően az ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) székhelyén és telephelyein, továbbá a Társaság által e rendelet hatálybalépését megelőző napon ellátott hálózathasználónál a villamosenergia-ellátást a hálózati engedélyes nem szüntetheti meg".

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kormány kimondta, hogy az ISD Power energiaellátást, valamint a vele kapcsolatban álló telephely, vagyis többek között a vasmű ellátását nem lehet lekapcsolni.

2. A másik döntése egy határozat formájában jelent meg. Ezek szerint "a kormány egyetért azzal, hogy az ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) székhelyén és telephelyein, továbbá a Társaság által ellátott hálózathasználónál (a továbbiakban együtt: telephely) a villamosenergia-ellátást mindaddig biztosítani kell, amíg a telephely területén található legnagyobb kockázatot jelentő létesítmények szakszerű és biztonságos leállításához szükséges". Ennek a határozatnak a második pontja, hogy "felhívja a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 53. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva a Fejér Megyei Védelmi Bizottság elnökét, hogy – a gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pont szerinti telephely területén található legnagyobb kockázatot jelentő létesítmények szakszerű és biztonságos leállításához szükséges időtartamig a telephely zavartalan villamosenergiaellátásának biztosításáról". Ennek a feladatnak a felelőse a Fejér Megyei Védelmi Bizottság elnöke, valamint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

Ez a döntés lényegében azt jelenti, hogy az ISD Power hálózathasználójánál, vagyis a Dunaferr gyáregységeiben biztosítani kell a villamosenergia-ellátást, amíg annak létesítményei biztonságosan le nem állnak.

Ezzel az is eldőlt tulajdonképpen, hogy a kormány és a katasztrófavédelem előkészíti a dunaújvárosi vasmű leállítását.

Az aktuális helyzettel, valamint a megjelent kormánydöntésekkel kapcsolatban megkerestük az ISD Dunaferrt is, mert kíváncsiak voltunk arra, hogy a társaság hogyan értékeli a mostani szituációt és a kormány döntéseit. Amint érkezik válasz a cégtől, frissítjük cikkünket.

Mit is csinál az ISD Power?

Az ISD Power a saját honlapján elérhető információk szerint egy energiatermelő és szolgáltató társaság, melynek kizárólagos tulajdonosa az ISD DUNAFERR Zrt. Az akkori tájékoztatás szerint nem csak a dunaújvárosi vasműnek szállított energiát, legnagyobb külső vevői: a Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft., Hamburger Dunaújváros Zrt., DUNAFIN Gyártó és Szolgáltató Kft., Dunaújvárosi Víz- Csatorna és Hőszolgáltató Kft. és a Linde Gáz Magyarország Zrt., a Miskolci Fióktelepen a Hámor Zrt. Ennek fényében értelmezésünk szerint a kormány mostani döntése a lekapcsolás megtiltásáról ezeknél a vevőknél (amennyiben még mindig fennál velük az ISD Power kapcsolata) is elhárítja a villamosenergia-ellátás azonnali leállításának súlyos következményeit.

Előzmények: kritikus időszakban nagy a zaj

Evgeny Tankhilevich, a gyár jelenlegi - de egyesek által megkérdőjelezett - cégvezetője egy 3 nappal ezelőtt írt levelében is úgy fogalmazott, hogy a társaságcsoport gazdálkodásában és pénzügyi helyzetében vannak problémák (ezért is fizette a béreket két részletben legutóbb). Egy november elején kiküldött belső levelében pedig a cégvezető azt is elmondta, hogy állnak a kohók (augusztus óta az egyik, a másik - legutóbb - november eleje óta), ami azt is jelentette szerinte, hogy nincs termelés, csökken a megtermelt áru és így a bevétel. Ezek az okok a cégvezető akkori ismertetése szerint "súlyos pénzhiányhoz vezettek", emiatt kényszerült a cég halasztott bérfizetésre. Akkor azt is jelezte, hogy tartják a kapcsolatot a kormánnyal.

Eközben a cégvezetést megkérdőjelező (érvelésük szerint tavaly május óta törvénytelenül működik a cég) - viszont a cégvezetés által csalóknak nevezett - személyek új közgyűlést hívtak össze. A múlt heti közlés szerint a közgyűlést az ISD Dunaferr Zrt. 99,6 százalékos tulajdonosa, a Steelhold Ltd., illetve annak képviselője, Bencze Bálint magyar ügyvéd hívta össze. Maksym Nelin, a Steelhold igazgatója szerint a vasmű túlélése a tét, ugyanis mindkét kohó és az acélmű is áll, a hengerművek több hónapja alig-alig működnek, és ha a szénszállításért nem fizetnek napokon belül, akkor a kokszolóblokkokat is leállíthatják, ami technológiailag lehetetlenné tenné az újraindításukat. Evgeny Tankhilevich viszont nem engedte be a közgyűlés résztvevőit a gyár területére, mert vitatja, hogy jogosan hívták-e össze a közgyűlést.

Ezt megelőzően szeptember végén Palkovics László, akkor még ipari miniszterként (aki azóta távozott a kormányból) Dunaújvárosba is ellátogatott a Dunaferr nehéz helyzete miatt. Akkor azt mondta az akkori tárcavezető, hogy a kormány elé fog terjeszteni egy javaslatot, hogy az év végéig milyen források biztosításával tudnák támogatni a nemzetstratégiai szempontból fontos cégcsoportot, amely többezer embernek ad munkát közvetlenül és még többnek közvetve. Az ügy akkori előzménye az volt, hogy a Dunaferr vezetése szeptember 18-án egy segélykiáltással is felérő közleményt jelentetett meg. Akkor a cég azt írta, hogy a cégcsoport túlélésére az egyetlen esély, hogy a termelést fenn tudja tartani és rövid távon újra tudja indítani a nagyolvasztóit, ehhez pedig a megfelelő mennyiségű és minőségű koksz beszállítására van szükség. A jelentések szerint azonban azóta sem javult a helyzet, mindkét kohó áll.

A Dunaferr a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója (több ezer munkavállalót érint az ügy közvetlenül is) és mint ilyen, az egész város és környékének meghatározó jelentőségű gazdasági szereplője. Jelentőségéről a KRTK Regionális Kutatások Intézetének és a KRTK Világgazdasági Intézetének kutatói írtak részletesen a tavaly megjelent cikkükben:

Palkovics László technológiai és ipari miniszter (elöl) és Mészáros Lajos, Dunaújváros és térsége fideszes országgyûlési képviselõje (b) érkezik a Dunaferr helyzetérõl tartott sajtótájékoztatóra Dunaújvárosban 2022. szeptember 30-án. Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre