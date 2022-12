Óvatosabban költenek a magyar vásárlók a webáruházakban

Megkezdődött az ünnepi vásárlási szezon, amely az elmúlt két év hipernövekedéséhez képest visszaesést mutat – írja közleményében a Digitális Kereskedelmi Szövetség.

2022 új korszakot nyitott az e-kereskedelem tekintetében, hiszen a pandémia két évének digitális gazdaságra gyakorolt pozitív hatása és az ezalatt tapasztalt hipernövekedés után az idei évet már sokkal inkább az elővigyázatosság jellemzi. A jelenlegi európai és globális gazdasági helyzet ráerősített erre a kifulladó lendületre, így Európa más e-kereskedelmi piacaihoz hasonlóan hazánkban is csekély, az infláció mértékénél alacsonyabb éves növekedés tapasztalható az online kereskedelemben.

Az elolvadó belföldi online növekedési lehetőség a magyar cégeket az eddigieknél nagyobb mértékben tereli a külföldi értékesítés fejlesztése irányába, főleg, hogy ma még viszonylag szűk azoknak a magyar digitális kereskedőknek a köre, akik határon átívelő webáruházakat üzemeltetnek.

A DKSZ a GKID saját felmérésére alapozva úgy látja, hogy a magyar webáruházak a tavalyinál gyengébb ünnepi időszakkal számolnak

A Black Friday promóciókhoz is vegyesen, a korábbinál nagyobb fenntartással állnak az idei ünnepi szezonban, leginkább a vásárlók általános közérzete miatt.

“A visszafogottabb kereslet ellenére a magas infláció miatt valójában nem költenek a vásárlók kevesebbet, mint tavaly ilyenkor – nominálisan 10% körüli növekedésre lehet számítani az utolsó negyedév tekintetében – miközben a tranzakciószámok már inkább stagnálást vagy akár kis mértékű csökkenést is mutathatnak 2021-hez képest” – értékeli a 2022-es szezon kilátásait Madar Norbert, a GKID vezető tanácsadója. Ezek alapján a GKID összességében a szokásosnál elhúzódóbb, „laposabb”, és a tavalyinál gyengébb eredményeket produkáló szezonra számít.

Az elővigyázatosabb vásárlási attitűd ugyanakkor nem jelent teljes elfordulást a vásárlástól. A Google idén is nyilvánosságra hozta, hogy milyen kereséseket indítottunk itthon és a régióban a vásárlás ünnepének tartott Black Friday hétvégén. A Google keresőjében 2022 novemberében összességében nőtt a kereskedelmi célú keresések volumene - hasonlóan a környező országokhoz, mint Szlovákia, Románia vagy Csehország. A különböző kategóriákban azonban eltérések mutathatók ki az érdeklődés tekintetében.

Egyes termékcsoportok iránti keresések kiemelkedően nagyot emelkedtek, még a tavalyi kitörő növekedés után is, úgymint a ruházat, a szépség és egészség, vagy az autóalkatrészek (ideértve a téli gumikat). Ezek a trendek a környező országokban is megfigyelhetők. Tovább növekedett itthon, habár a fentiekhez képest szerényebben, a sporteszközök, az otthon és kert, valamint a könyvek kategóriája. Enyhe csökkenés látszik viszont a számítástechnika, az otthoni elektronika és a mobiltelefonok kategóriáiban. A mobiltelefonok és számítástechnika kereséseinek kis csökkenése jellemző a környező országokra is, de az otthoni elektronikáé csak hazánkra. A játékok iránti keresések száma idén novemberben körülbelül a tavalyi év volumenével egyezett meg itthon, szemben a többi vizsgált országgal, ahol ez csökkent.

A Growww Digital digitálismarketing-ügynökség saját adatai azt mutatják, hogy az október második felétől elindult év végi szezon vásárlási kedvben és volumenben is hasonló szintet mutat, mint a tavalyi.

A mintegy 150 magyar e-kereskedő forgalmi adatait tartalmazó összesítésalapján elmondható, hogy az elmúlt hetek vásárlási tranzakcióinak száma kis mértékben növekedett a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Az árbevételeket nézve szintén emelkedés figyelhető meg, azonban itt nem szabad megfeledkezni az inflációs hatásról, így reálértékben kalkulálva inkább enyhe csökkenést könyvelhetünk el éves összehasonlításban az október közepe – november vége közötti periódusra.

Címlapkép: Getty Images