Az Auchannál állítólag még lehet tankolni, ha valaki hajlandó kiállni a sort

Több forrásból is úgy értesült a Pénzcentrum , hogy az Auchan benzinkútjain egyelőre megoldott az ellátás, lehet tankolni. A lap egyik olvasójának elmondása szerint a Fóton a Shell és a Mol kutakon is kifogytak a készletek hétfő délután, az OMV-n pedig az Auchanhoz hasonlóan nagy volt a sor. Az áruházlánc a Pénzcentrum kérdésére közölte: őket is érintik a fennakadások, ezért folyamatosan figyelik a készleteket, azok mértéke alapján vezetnek be korlátozásokat.