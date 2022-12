Belépett a román megújuló piacra a MET Csoport

Belépett a romániai megújuló energiapiacra a svájci központú MET Csoport. Az európai energiavállalat 100 százalékos részesedést vásárolt egy tervezési fázisban lévő, 52 megawatt (MWp) teljesítményű napenergia-projektben, amely várhatóan 2023 első negyedévében éri el az építésre kész állapotot, egy évvel később pedig üzembe is állhat.

A MET részvényvásárlási szerződést írt alá a fotovoltaikus projekt összes jogát birtokló, az ügylet lebonyolítására létrehozott vállalkozás felvásárlásáról. Az adásvétel tárgyát képező – Románia déli részén, Bukarest közelében található – létesítmény éves energiatermelése mintegy 82 GWh lesz, amely 50 ezer háztartás átlagos éves fogyasztásának felel meg.

Olaszország, Spanyolország és Lengyelország után Románia immár a negyedik ország, ahol a MET Csoport az idén – megújuló portfóliójának bővítése okán – projektet vásárolt. Tavasszal Olaszországban 213 MWp teljesítményű fotovoltaikus projektportfoliót, illetve Spanyolországban 50 MWp-os, építésre kész naperőműprojektet vásárolt, legutóbb Lengyelországban pedig 60 MWp-os szolárprojekt tulajdonosa lett. Ezek közül az olaszországi projektek a Keppel MET Renewables AG tulajdonába kerültek, amely a MET és stratégiai partnere, a Keppel Infrastructure által közösen létrehozott vegyesvállalat.

A romániai fotovoltaikus projekt jól illeszkedik a MET Csoport stratégiai víziójába, amelynek egyik alappillére a megújuló portfólió növelése Európában, illetve 2026-ra 2 GW beépített kapacitás elérése. Az ennek megvalósításához szükséges szakértelem biztosítására hozta létre a MET az úgynevezett Green Assets Divíziót, amely egyben támogatja a cég célkitűzését, hogy aktív szerepet vállaljon az európai energiaátmenetben.

A MET Csoport a helyi leányvállalata révén több mint 13 éve van jelen Romániában. A MET Romania Energy villamosenergiát, földgázt, valamint energetikai szolgáltatásokat biztosít háztartások és ipari fogyasztók számára.

„A MET Csoportnak Magyarországon, Bulgáriában, Lengyelországban, Olaszországban és Spanyolországban is vannak nap- és szélerőműparkjai. Most Romániában vásároltuk meg első fotovoltaikus projektünket, amely remekül illeszkedik növekvő megújuló energiatermelési portfóliónkhoz. Célunk, hogy földrajzilag diverzifikált megújuló portfóliót építsünk ki Európában, ezért Németországban és más nyugat-európai országokban is folyamatosan keresünk befektetési lehetőségeket. Terjeszkedési stratégiánk főként azokra az európai piacokra összpontosít, ahol már jelen vagyunk, és a MET Csoporton belüli, más üzletágainkban szerzett tapasztalatainkra építve megújuló energiát kínálunk helyi ügyfeleinknek” – mondta Christian Hürlimann, a MET Csoport megújulókért felelős vezérigazgatója.

„Nagyszerű fejlemény, hogy ilyen ígéretes projekttel tudtuk Romániát hozzáadni a cégcsoport megújuló energiatermelési portfóliójához. Már vizsgáljuk egy ideje a román piacot, és kiváló partnerkapcsolatokat alakítottunk ki helyi fejlesztőkkel. Mindeközben további üzleti lehetőségeket is megismerünk, amelyekből a jövőben újabb akvizíciók születhetnek. Nagy reményekkel tekintek a román megújuló piacra, amely kifejezetten érett piac, ugyanakkor kockázati és megtérülési kilátások szempontjából vonzó a befektetők számára.” - mondta Octavian Georgescu, a MET Románia megújuló energiaforrások fejlesztéséért felelős vezetője.

Címlapkép: Getty Images