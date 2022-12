Iránykereséssel indulhat a nap a tőzsdéken

Az elszabaduló inflációra heves utánkövetéssel reagáló Fed miatt a befektetői társadalom kiélezett figyelemmel követi mostanában az inflációs adatközléseket és a Fed elnökének megnyilvánulásait. Emellett pedig az adott negyedév nagy opciós és határidős kifutása is sokszor érdemi piacmozgató hatással bír. Most december 13. és 16. között három és fél nap alatt három érdemi esemény is következik.