Keresztbe tesz az EU a Facebooknak – Nem használhatja csak úgy az adatainkat

Az Európai Unió adatvédelmi hatósága úgy döntött, hogy a Meta Platforms nem követelheti meg a felhasználóktól, hogy beleegyezzenek a digitális tevékenységükön alapuló személyre szabott hirdetésekbe - írja a Wall Street Journal értesüléseire hivatkozva a Reuters.

A The Wall Street Journal értesülései szerint a döntést hétfőn hagyta jóvá az összes uniós adatvédelmi szabályozó hatóságot képviselő testület, és korlátozhatja azokat az adatokat, amelyekhez a Meta hozzáférhet a hirdetések értékesítéséhez. A hírre nem reagált jól a Meta részvényárfolyama, nyitáskor 5,3%-ot estek emiatt.

A jelentés szerint az uniós adatvédelmi törvény nem teszi lehetővé, hogy a Meta közösségi médiaplatformjai, például a Facebook és az Instagram, szolgáltatási feltételeikre hivatkozva engedélyezzék a hirdetéseket annak alapján, hogy a felhasználók mire kattintanak és mit néznek az alkalmazásaikon belül.

A lap úgy tuja, hogy a döntés nem kötelezi a Metát a gyakorlat megváltoztatására, de felszólítja az ír adatvédelmi bizottságot (DPC), hogy a döntést tükröző nyilvános végzéseket adjon ki, és jelentős bírságokat helyezzen kilátásba. Mindez nyilván összefügg azzal, hogy a Meta európai központja Írországban található.

A Meta közösségi médiaplatformjai, mint a Facebook és az Instragram, lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kikapcsolják a személyre szabott hirdetéseket, amelyeket a más alkalmazásokban és weboldalakról gyűjtött felhasználói viselkedésre alapozva jelenítik meg.

Az uniós döntés azonban azt a lehetőséget is elvonná a Metától, hogy a saját alkalmazásain belül tegyen ki célzott hirdetéseket a felhasználói aktivitás alapján.

A döntés más, digitális hirdetésekre építő szolgáltatók részvényárfolyamára is negatív hatással van, esik a Snap és a Pinterest árfolyama is. A lap emlékeztet arra is, hogy korábban az Apple döntése mért csapást a Facebook anyacégére, amikor az új adatvédelmi szabályok alapján korlátozták a digitális hirdetőket az iPhone-felhasználók nyomon követésében.

Címlapkép: Getty Images