Üzemanyaghiány: ez most a legfontosabb kérdés, szavazz Te is!

Az elmúlt napokban sem javult a helyzet a magyarországi üzemanyagpiacon, egyre több helyen fogynak ki benzinből, illetve dízelből a kutak, az autósok pedig hosszú sorokba is képesek beállni, hogy teletölthessék a tartályt.

Jól mutatja a piaci anomáliát, hogy egyes beszámolók szerint sok helyen már a prémium üzemanyagokból sincs, ami valamilyen szinten érthető: ha az autósnak szüksége van a benzinre, mert nem fog eljutni A-ból B-be, akkor mindegy milyen áron, de megveszi az üzemanyagot, így minden fogy, és mindent visznek, amit érnek. A hónapok óta tartó piaci anomália az elmúlt hetekben tovább fokozódott, és mostanra pánikvásárlásokban is kicsúcsosodott, ami egyfajta logikus magatartás a fogyasztók részéről.

Korábbi cikkünkben már rámutattunk arra, hogy milyen felelőssége van a mostani piaci káoszban az árstopnak és több elemző, valamint piaci szakértő is azzal számol, hogy amennyiben kivezetné a kormány a benzinárstopot, akkor oldódna a feszültség az üzemanyagpiacon, mert új egyensúlyi pontot találna a kereslet és a kínálat ezen a piacon is. Ebből a szempontból tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz a sorsa az üzemanyagok ársapkájának, ami a jelenlegi szabályok értelmében december 31-ig van érvényben. Éppen ezért kíváncsiak vagyunk, hogy olvasóink milyen várakozásokat fűznek a benzinárstop intézkedés fenntarthatóságához. Most lehet szavazni:

Meddig marad velünk az üzemanyagok árstop intézkedése?

