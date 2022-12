Az olaj évének indult, csúnya esés lett belőle

A háború kitörését követően a Brent típusú kőolajhatáridős jegyzései márciusban egészen hordónkénti 139 dolláros szintig emelkedet, amikor Oroszország megszállta Ukrajnát, majd később ismét emelkedtek, mivel a vevők számoltak a világjárvány idején két évig tartó finomítói bezárások szűk keresztmetszeteivel.

Az év végéhez közeledve azonban a Brent nyersolaj határidős jegyzései már csak mindössze 0,4 százalékos pluszban vannak az előző év végi záróértékhez viszonyítva.

Az év második felében látott olajárcsökkenés több tényező együtteséből ered:

Először is, Kína a világ legnagyobb nyersolajimportőre és egyben második legnagyobb olajfogyasztó országa az Egyesült Államok után. Az idei évben az országban folytatott zero-Covid politika azonban jócskán – egyes elemzők szerint körülbelül 30-40 százalékkal is - visszavetette az ipari, gazdasági, valamint turisztikai keresletet is.

Európában a szezonális átlaghőmérsékletekhez viszonyítva enyhén indult a tél, ami visszavetette a különböző üzemanyagok, köztük az energiatermeléshez és a lakások fűtéséhez használt desztillátumok, például a fűtőolaj iránti keresletet is.

Emellett összességében az általános gazdasági aktivitás is csökkent világszerte, leginkább Kínában, de az Egyesült Államokban is. A világszerte növekvő infláció leküzdése érdekében a központi bankok sorban emeltek évtizedek óta nem látott mértékben a kamatokon. A kamatlábak emelkedése növelte az amerikai dollár értékét, ami nyomást gyakorolt az olajárakra, mivel az erősödő dollár drágítja a zöldhasúban denominált nyersanyagot a többi valuta birtokosai számára.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét (OPEC) és szövetségeseit, köztük Oroszországot tömörítő OPEC+ októberben összetűzésbe került az Egyesült Államokkal és más nyugati nemzetekkel is, amikor megállapodtak abban, hogy novembertől 2023 végéig napi 2 millió hordóval, azaz a világkereslet mintegy 2 százalékával csökkenti a tervezett kitermelést a gyengébb kilátások, és a recessziós félelmek következtében.

Eközben pedig az amerikai termelés is felpörgött, és nemrégiben elérte a napi 12,2 millió hordót, ami a legmagasabb érték a 2020. márciusi koronavírus-járvány első hulláma óta.

Az év első felében látott olajpiaci rali jórészt félelemre épült, ugyanis a piaci szereplők kezdetben aggódtak, hogy az európai nemzetek és az Egyesült Államok által Oroszország ellen bevezetett szankciók sorozata megfojtja az ország kínálatát, végül az oroszországi termelés ugyan csökkent, de közel sem olyan gyorsan, mint várták. A hét elején a G7-ek és Ausztrália 60 dolláros hordónkénti árkorlátozást vezettek be a tengeri szállítású orosz nyersolajra, hogy akadályozzák Oroszországot abban, hogy finanszírozni tudja az ukrajnai katonai offenzívát.

Az orosz olajjal azonban már most is a legtöbb helyen a 60 dolláros hordónkénti árszint alatt kereskednek, és a határidős piaci ár is elmarad ettől az értéktől, így egyre kevésbé valószínű, hogy ez lépés megzavarja majd a piacokat.

Emellett pedig a hedge fundok és más pénzkezelők a moszkvai inváziót követően nagy pozíciókat építettek ki a nyersolajkontraktusokban, de gyorsan ki is szálltak a piacról, ami a kezdeti olajpiaci ralit nem fűtötte hosszú ideig. Az amerikai adatok azt mutatják, hogy a hedge fundok nettó long pozíciója a Brent nyersolajkontraktusokban az elmúlt 10 év legalacsonyabb szintje közelében van, és a long, valamint short pozíciók aránya a legalacsonyabb szinten van 2020 novembere óta.

