Fontos szinten zárt az OTP

Összességében jó hangulatban telt a hét utolsó kereskedési napja a magyar tőzsdén, a hazai blue chipek közül az emelkedést a Richter vezette, de a tegnapi esést követően jó napot zárt a Mol is. Az OTP részvényei is emelkedtek ma, végül a Portfolio által is kiemelt, valamint a befektetők által is figyelt, kulcsfontosságú 10 000 forintos támaszszinten zárt az árfolyam. A Magyar Telekom részvényei pedig a hazai nagypapírok közül egyedüliként kisebb mínuszban zártak.