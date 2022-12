Megtorpedózzák az üzletet - Mégsem kerül az Activision Blizzard a Microsofthoz?

Az FTC sajtóközleményében azt állította, hogy az üzlet "lehetővé tenné a Microsoft számára, hogy elnyomja Xbox játékkonzoljainak, valamint gyorsan növekvő előfizetéses tartalom- és felhőjáték-üzletágának versenytársait”.

Az ügynökség a továbbiakban azzal vádolta a Microsoftot, hogy visszalépett az Európai Unió trösztellenes szabályozó hatóságainak adott biztosítékoktól, amikor 2021-ben a Microsoft felvásárolta a Bethesda Softworks által fejlesztett játéktartalmakat. Az FTC szerint a biztosítékok ellenére a Microsoft a Bethesda egyes játékait exkluzívvá tette saját játék-ökoszisztémájában. Az ügynökség aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a Microsoft egyike a mindössze két nagy teljesítményű konzolgyártónak.

A Microsoft által 2022 januárjában bejelentett üzlet a technológiai óriást a Tencent és a Sony mögött a világ harmadik legnagyobb játékgyártó vállalatává tenné a bevételek alapján. A Microsoft azt állítja, hogy a lépés segít neki a mobiljátékok terén való versenyben - az Activision Blizzard King üzletágának köszönhetően -, és tovább építi Xbox Cloud Gaming szolgáltatását.

Az Xbox Cloud Gaming lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy videojátékokat streameljenek és játsszanak a Microsoft szervereiről olyan kevésbé erősen támogatott eszközökre, mint az okostelefonok, laptopok, Chromebookok vagy akár okostévék, anélkül, hogy drága konzolra vagy PC-re lenne szükségük. Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója szerint 2022 októberéig több mint 20 millióan streameltek játékokat az Xbox Cloud Gaming szolgáltatáson keresztül. Ez jelentős növekedés a 2022 áprilisában mért mindössze 10 millióhoz képest.

A piaci rivális Sony szerint, ha a Microsoft megvásárolhatja az Activision Blizzardot, akkor az egyesült vállalat képes lenne a "Call of Duty"-t Xbox- vagy PC-exkluzívvá tenni. Ez teljesen elvágná a Sony-t a játéksorozattól. És bár az Activision Blizzardnak más játékfranchise-ok, köztük a "Diablo" és a "World of Warcraft" is a tulajdonában vannak, a "Call of Duty" a koronaékszer.

A "Call of Duty" legújabb kiadásának, a "Call of Duty: Modern Warfare II"-nek az eladásai a játék első 10 napja alatt meghaladták az 1 milliárd dollárt. A cég új "Call of Duty Warzone 2.0"-ja pedig várhatóan 2023-ban is bevételt fog termelni.

Phil Spencer, a Microsoft játékokért felelős ügyvezető alelnöke többször is biztosította a Sony-t és a játékosokat arról, hogy a Microsoft elérhetővé teszi a "Call of Duty"-t a Sony PlayStation platformján. A vállalat megerősítette, hogy hajlandó ezt az ígéretet 10 évre jogilag kötelezővé tenni.

Az olyan nagy játékgyártó cégek, mint a Microsoft és a Sony, a múltban is előszeretettel tették exkluzívvá a nagyra becsült játékfranchise-okat a konzoljaikra és szolgáltatásaikra. Azok a játékosok például, akik nagy "Call of Duty" rajongók, valószínűleg inkább Xboxra, mint PlayStationre fognak beruházni, ha az Xbox az egyetlen konzol, amely a játékot kínálja.

Miután 2021-ben 7,5 milliárd dollárért felvásárolta a ZeniMaxot, a Microsoft a cég nagy érdeklődéssel várt "Starfield" című játékát Xbox- és PC-exkluzívvá tette. A ZeniMax a kiadó, amely olyan stúdiók mögött áll, mint a Bethesda, amely olyan ikonikus címekért felelős, mint a "The Elder Scrolls" és a "Fallout" sorozat. És bár a "Starfield" egy új franchise, az a tény, hogy ugyanattól a cégtől származik, amely az említett címek mögött áll, kapóssá teszi a játékot.

A Microsoft számára nem idegenek a trösztellenes csaták a kormányzati szabályozókkal. Az Egyesült Államok történetének egyik leghírhedtebb trösztellenes ügyében az amerikai kormány azzal vádolta a Microsoftot, hogy törvénytelenül akadályozta meg, hogy harmadik fél szoftvergyártók webböngészőket indítsanak Windows PC-ken. A per 1998-tól 2001-ig húzódott, és a kritikusok szerint részben ez volt az oka annak, hogy a Microsoft az okostelefon-háborúk során lemaradt az Apple és a Google elleni versenyről.

Címlapkép: Getty Images