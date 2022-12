A végén menetelt még egy nagyot Amerika, jókora plusszal kezdte a hetet

Portfolio 2022. december 12. 22:01

Ezen a héten sem fognak unatkozni a befektetők, hiszen egymás után érkeznek majd az inflációs adatok, és egy napon belül a Fed és az EKB döntéshozói is összeülnek a következő körös kamatdöntések miatt. Kérdés, mekkorára sikerül a tűzijáték az év utolsó ülésein, a szakértők egyelőre lassuló kamatemelési tempóra számítanak, a fő kérdés inkább az lesz, milyen kilátásokat fogalmaznak meg a jegybankárok. Mindeközben a tőzsdéken kitart az elmúlt időszakban újra dominánssá vált negatív hangulat, az ázsiai piacok is estek hétfőn, és Európában is kisebb mínuszban zártak a tőzsdék. Ezzel szemben az USA-ban pluszban vannak a vezető részvényindexek, bár az elmozdulások mérsékeltek.