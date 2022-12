Itt a nagy nap, öveket becsatolni a tőzsdéken!

Rendkívül izgalmas a hét a tőzsdei befektetőknek, számtalan olyan esemény jön ugyanis, ami heves mozgást hozhat a piacokon. A Fed, az EKB és a Bank of England is kamatdöntő ülést tart, ráadásul az amerikai jegybank kamatdöntésével kapcsolatban kiemelten figyelt inflációs adatokat is közzétesznek, mégpedig ma. Az elmúlt néhány adatközlés alapján masszív mozgások jöhetnek a tőkepiacokon.

Jön az Adat Ma érkezik a hónap egyik leginkább várt amerikai makroadata arról, hogyan változtak a fogyasztói árak novemberben az Egyesült Államokban. A várakozások szerint az októberi 7,7 százalék után 7,3 százalék volt az infláció, vagyis a júniusi 9,1 százalékos csúcs óta folyamatosan csökken az inflációs nyomás az Egyesült Államokban. Az energia és az élelmiszerek árának változása nélkül számolt magindex év/év alapon az októberi 6,3 százalék után novemberben 6,1 százalék lehetett. Az előjelek biztatóak, a múlt hét pénteken érkezett a termelői árindex, és bár a termelői árak mérsékelten a várakozások felett emelkedtek novemberben, az októberi 8,1 százalék után a 7,4 százalékos novemberi növekedés így is a legalacsonyabb áremelkedés tavaly május óta. Itt a csúcs egyébként az idén márciusi 11,7 százalék volt. Miért fontos az inflációs adat? A piaci szereplők azért figyelik kiemelten az amerikai inflációs adatot, mert abból következtetnek arra, hogy az amerikai jegybank meddig emelheti még a jegybanki alapkamatot (Fed Funds Rate, valójában egy sáv). A 30 napos Fed Fund határidős termék árazása alapján a piaci szereplők arra számítanak, hogy a Fed december 14-i ülésén a jegybankárok 50 bázisponttal emelik a kamatot, ennek a valószínűsége jelenleg 72 százalék (egy hónapja még 80 százalék felett állt), annak pedig, hogy a Fed 75 bázispontot emel, közel 28 százalék a valószínűsége. Forrás: CME A holnapit követő Fed ülésre majd csak sokára, 2023. február 1-jén kerül sor, akkor az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy további 50 bázispontos kamatemelés jön. Forrás: CME Heves mozgásokra felkészülni! A JP Morgan most már rendszeresnek mondható várakozást ad ki arról, hogy milyen tőzsdei hatásai lehetnek az adatközlésnek, hogy bizonyos inflációs értékek esetén mekkora elmozdulás jöhet az S&P 500-ban. Ha 7,8 százalék feletti az infláció (ennek 5 százalék esélyt adnak), akkor 4,5-5 százalékos esés jöhet,

25 százalék valószínűséget adnak annak, hogy 7,5-7,7 százalék között alakulhatott az infláció, ekkor 2,5-3,5 százalékos esés jöhet,

most a legnagyobb valószínűséget, 50 százalékot annak adnak, hogy 7,2-7,4 százalék közötti novemberi inflációs adat érkezik, ekkor az S&P 500 értéke 2-3 százalékkal emelkedhet,

15 százalékos eséllyel csupán 7-7,2 százalék volt az infláció, akkor 4-5 százalékos rali jöhet a tőzsdén,

ha viszont 6,9 százalékos vagy annál is alacsonyabb volt az infláció novemberben, akkor akár 8-10 százalékot is ugorhat felfelé az S&P 500 index értéke. Az S&P 500 tegnapi záróértéke 3991 pont volt, ahhoz képest a JP Morgan által vázolt legnagyobb emelkedéssel 4390 pontig szárnyalhatna az index, a legnagyobb eséssel pedig 3792 pontig is eshet az S&P 500 értéke. az amerikai opciós piac hétfői árazása alapján a befektetők az S&P 500-ban +/- 2,5 százalékos elmozdulásra számítanak, vagyis vélhetően lesz mozgás bőven. Az elmúlt hat amerikai inflációs adatközlésnél egyébként átlagosan 3 százalékkal mozdult el az S&P 500 értéke. Legutóbb, november 10-én, amikor a vártnál valamivel alacsonyabb inflációról szóló adat érkezett, a benchmark 5,5 százalékot emelkedett. De nem csak a részvény-, hanem a devizapiacon is heves mozgások követik az inflációs adatok közlését, az előző, november 10-i adatközléskor napon belül 2,7 százalékot gyengült a dollár az euróval szemben, és a trend azóta is tart.