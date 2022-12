Rendkívüli! Sejtelmes kormánydöntés jelent meg a Dunaferről

Rendeletben módosította a kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt, nem véletlen. Információink szerint minderre a Dunaferr ügye miatt került sor. Ha értesüléseink helytállóak és a rendelet szabályai életbe lépnek a dunaújvárosi vasmű esetében, akkor megindulhat a társaság felszámolása. Közben úgy tudjuk, hogy ez egyúttal lehetőséget is ad a helyzet rendezésére, új tulajdonos bevonásával. Az idő viszont sürgető, ugyanis a gyár leállítása az utolsó szakaszához érkezett.

A rendelet, ami valószínűleg a Dunaferről szól, de nincs benne a Dunaferr nevesítve

Nagyon fontos rendeletet hirdetett ki a kormány kedd este a Magyar Közlönyben a Dunaferr szempontjából, ami egyébként sejtelmesre is sikeredett, mert a rendelet nem nevesíti a dunaújvárosi gyárat, viszont a megfogalmazásból egyértelműen be lehet azonosítani, hogy a veszélyhelyzeti intézkedés a vasmű miatt született.

A Kormány 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról címet viselő rendelet címéből kiderül, hogy a kormány ezúttal is - a veszélyhelyzetben alkalmazható rendeleti kormányzás útján - rendelettel módosít több törvényt is.

Az Orbán Viktor által aláírt, és szerdán hatályba lépő rendelet lényeges pontja a következő:

"(1) A Ctv. 84. § (1) bekezdését azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy ha a cégbíróság hivatalból tudomást szerez arról, hogy a cég

a) több mint négyszáz napja nem tett eleget a számviteli törvény szerinti éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, és

b) az utolsó letétbe helyezett éves beszámolója szerinti értékesítésének nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a tízmilliárd forintot,

a cégbíróság 3 munkanapon belül kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását.

(2) A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye."

A kormányrendeket fenti idézete alapján kikövetkeztethető, hogy a kormány a Dunaferre szabta ezt a döntését. A dunaújvárosi vasműre ugyanis igaz mindkettő fenti feltétel, vagyis

a Dunaferr legutóbb 2021. július 7-én tett közzé beszámolót a 2019-es évéről (ami 524 nap, ami több mint a rendeletben megszabott 400 nap), a 2020-as és 2021-es üzleti évét még nem ismerjük,

árbevétele 2019-ben 288 milliárd forint volt, vagyis a 10 milliárd forintos határ felett áll.

Mindez azt jelenti, hogy

a kormány rendeleti úton intézkedett a vasmű felszámolásáról, és fellebbezni ez ellen a döntés ellen lehetetlenség.

A rendelet kimondja továbbá, hogy "a Cstv. 6. § (1) bekezdésétől eltérően a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes azokban a felszámolási eljárásokban, amelyeket a cégbíróság a 2. § szerint kezdeményezett". (Jelenleg a Csődtörvény 6. paragrafusának első bekezdése azt mondja ki, hogy a csődeljárás és a felszámolási eljárás az adós - eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának napján bejegyzett, illetve az (1a) bekezdésben meghatározott - magyarországi székhelye szerint illetékes törvényszék (a továbbiakban: bíróság) hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozó nemperes eljárás.)

A rendelet értelmében "a Cstv. 22. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a bíróság a felszámolást a kezdeményező kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül elrendeli, és ezzel egyidejűleg ideiglenes vagyonfelügyelőt rendel ki a felszámolói névjegyzékből". Vagyis a dunaújvárosi vasműgyárban hamarosan megjelenik a vagyonfelügyelő.

A kirendelt ideiglenes vagyonfelügyelő esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni a megfelelő szabályokat, hogy az ideiglenes vagyonfelügyelőt megilletik mindazok a jogok, amelyek a felszámolót megilletik.

A rendelet 6. paragrafusa értelmében az e rendelet szerinti felszámolási eljárásokban a bíróság a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámolót rendel ki. E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell. "Ha a 2. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet ellen az e rendelet hatálybalépésekor már felszámolási eljárás folyamatban van, akkor e felszámolási eljárást a Fővárosi Törvényszékhez át kell tenni" - olvasható a kormánydöntésben.

Az utolsó pillanatban van a gyár, de érik a fordulat?

A Portfolio számolt be elsőként arról is, hogy a vasmű energiaszolgáltatójának áramellátásról való lekapcsolásának fenyegető veszélye miatt az egész gyár működése veszélybe került. A két héttel ezelőtt a közlönyben megjelent kormánydöntések viszont megelőzték tragikus és a környezetre is veszélyes hirtelen leállást, előtérbe került a katasztrófavédelem által is felügyelt biztonságos leállítás célja, de közben néhány plusz hetet is kapott a vasmű a helyzet esetleges rendezésére. Az ISD Dunaferr - kisebbségi tulajdonosok által illegitimnek nevezett - menedzsmentjének egyik tagja, Sevcsik Mónika interjút is adott a Portfolio-nak, melyben értékelte a vasmű jelenlegi helyzetét, azonban akkor a rövid távú kilátásokról nem tudott pozitívan nyilatkozni.

A menedzsment, élén Evgeny Tankhilevich - magát legfőbb általános vezérigazgató-helyettesnek nevező - vezetővel (akinek cégvezetői jogosultsága évek óta nincs) elkezdte végrehajtani a leállítást, ami információink szerint az utolsó szakaszába lép szerda hajnaltól.

Egy általunk megismert, december 13-án kelt levélben Evgeny Tankhilevich egy ügyvezető igazgatói utasítást adott ki az ISD Kokszoló Kft. technológiai folyamatainak leállításáról. Ebben a menedzser úgy fogalmaz, hogy a kokszolónál kialakult "szénhiány miatt a technolóigiai folyamatok fenntarthatatlanok, a további termeléshez szükséges feltételek nem biztosítottak". "A szénhiány miatt kialakult helyzetre tekintettel elrendelem a kokszoló technológiai folyamatainak leállítását. A leállítási folyamatok tervezett kezdési időpontja 2022. december 14. reggel 6 óra, amely a kokszoló blokkokba történő szénelegy betöltésének leállítását jelenti. A technológia leállítását 2022. december 5-én az elfogadott leállítási terv szerint kell végrehajtani, a tervben 1-5 pontban szereplő műveletek mellőzésével" - áll a Portfolio által látott levélben, amelyet Tankhilevich már ügyvezető igazgatóként írt alá és elrendeli a fentiek végrehajtását. Eredetileg a cégvezető korábban a hétfői napot jelölte meg a leállás kezdetének, ez tolódott a mostani tervek szerint szerdára, ugyanis a kokszoló hozzájutott még pár napra szénhez.

A gyárkapun belülről származó információink szerint, ha a kokszoló leállítása megindul, akkor 24-48 óra után visszafordíthatatlanok lesznek a folyamatok, az újraindítása lehetetlen lesz: ha a kokszoló kihűl, a fala beomlik. Ha a kokszoló leáll, akkor veszélybe kerül a teljes nyersvas-gyártási folyamat a gyár területén, ugyanis a nagyolvasztók (1-es és 2-es kohók) innen kapják az "alapanyagot", a kokszot. Fontos azt is látni, hogy a nagyolvasztók is hónapok óta állnak (az egyik augusztus óta, a másik november óta), és ezen egységek esetében a hosszú állás szintén veszélyezteti az újraindítást.

A felszámolás megkezdése és a felszámoló, vagyonfelügyelő kirendelése első hallásra kedvezőtlen hírnek tűnik a gyár jövője szempontjából, azonban úgy tudjuk, hogy a kormány ezzel készíti elő a vasmű tényleges megmentését.

Az ügyre rálátó forrásaink szerint a Dunaferr nemzetközi szereplőnek történő eladását készíti elő a kormány,

vagyis hosszabb távú megoldást igyekszik találni az állam, aktív szerepvállalással, de a tervek szerint az állam nem tulajdonosi szerepkört töltene be. Helyi információink alapján a múlt héten a Vasmű téren tettek látogatást a Liberty Steel emberei, ami azt valószínűsíti, hogy a vevő is ez a cég lehetne.

Olyan - egyelőre nem megerősített - információk is eljutottak hozzánk, hogy az átvételről folytak tárgyalások a kormány és a Liberty Steel között, és a potenciális vevő ígéretet tett arra is, hogy a gyárat teljes egészében fent kívánja tartani, érdekelt a folyékony fázis működtetésében és képes is azt ellátni, a folyamatos nyersanyagellátást biztosítani. Mindez nem is lehetetlen, hiszen a térségben Romániában és Csehországban is rendelkezik üzemmel.

Ha valóban így tervez a Liberty Steel, mármint a teljes gyár kapacitásával és üzemeivel, akkor azok megmentésére szolgáló idő vészesen csökken. A kokszoló szerda reggel kezdődő leállításával 24-48 óra marad annak megmentésére, de ha a kokszolóról le is kell mondania, akkor import forrásból kell biztosítania kokszot, ami feltehetően az indiai cégnek nem megoldhatatlan feladat.

A Wikipédián elérhető információk szerint a Liberty Steel Group Holdings UK Ltd egy brit ipari és fémipari vállalat, amelyet Sanjeev Gupta iparmágnás alapított az Egyesült Királyságban 1992-ben. Központja az angliai Londonban található és irodái vannak Dubaiban, Szingapúrban és Hongkongban.

Egy alkalommal, nem is olyan rég: 2021. februárjában már előkerült a nemzetközi acélipari óriási neve, főleg azok után került a figyelem középpontjába Dunaújvárosban, hogy Szijjártó Péter azt közölte, hogy a Liberty Steel vezetőivel tárgyaltak. Az akkori tárgyalások után alig egy hónappal viszont olyan hírek jelentek meg, hogy a Liberty a hitelezőinek nehézsége miatt mégsem veszi meg a dunaújvárosi vasművet. Akkoriban többször is foglalkoztunk ezzel, a nemzetközi pénzügyi világban is nagyot szóló hírrel.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Faludi Imre