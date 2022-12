Mínuszba fordultak a tőzsdék az amerikai kamatdöntést megelőzően

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,7 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került feljebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,39 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,01 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,5 százalékos pluszban van.

Kisebb mínuszban nyithatnak az európai részvényindexek, a DAX 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,06 százalékot eshet, míg a FTSE 0,05 százalék mínuszban nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,31 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,33 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Itthon a KSH szintén az ipari termelés adatát közli, de mivel már részletes statisztikáról lesz szó ma reggel, ezért meglepetés lenne, ha érdemi piaci reakciót váltana ki. Este viszont érkezik a Fed kamatdöntése, melyen ráadásul a Nyíltpiaci Bizottság ismerteti legfrissebb makrogazdasági prognózisát, illetve a kamatpálya előrejelzésére szolgáló dot-plotot is. Az ülés után természetesen sajtótájékoztatót tart Jerome Powell elnök, az ő szavaira is kiemelten figyelhetnek a befektetők. A piac most nagyjából 80 százalékos esélyt ad annak, hogy az amerikai jegybank az utóbbi hónapok 75 bázispontos tempója után 50 bázispontra lassít. Ebben kockázat inkább felfelé van, a maradék 20%-nyi esély amellett szól, hogy tartják az eddigi tempót. Ebben persze a keddi inflációs adat is sokat nyomhat a latban, hiszen, ha erőteljesebbé válik az inflációs fordulat, akkor az megerősítheti a Fedet abban, hogy lassítson, ha viszont az látszik majd, hogy az októberi fékezés csak átmeneti volt, akkor meggondolhatják magukat a döntéshozók.

2022. december 12-18. makronaptár Magyar makrogazdaság december 13. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció december 14. szerda 8:30 MNB Az MNB statisztikai mérlege nov. december 14. szerda 9:00 KSH Ipari termelés (felülvizsgált) okt. december 15. csütörtök 9:00 KSH Építőipar okt. december 16. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok nov. Nemzetközi makrogazdaság december 12. hétfő 8:00 UK Ipari termelés okt. december 13. kedd 8:00 Németo. Infláció nov. december 13. kedd 11:00 Németo. ZEW index dec. december 13. kedd 14:30 USA Infláció nov. december 14. szerda 8:00 UK Infláció nov. december 14. szerda 11:00 EU Ipari termelés okt. december 14. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés december 14. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója Q3 december 15. csütörtök EU Uniós csúcs december 15. csütörtök 3:00 KÍna Ipari termelés nov. december 15. csütörtök 3:00 Kína Kiskereskedelem nov. december 15. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés december 15. csütörtök 14:15 EU EKB kamatdöntés december 15. csütörtök 14:30 USA Kiskereskedelem nov. december 15. csütörtök 14:45 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója december 16. péntek 9:15 Franciao. Előzetes beszerzési menedzserindex dec. december 16. péntek 9:30 Németo. Előzetes beszerzési menedzserindex dec. december 16. péntek 10:00 EU Előzetes beszerzési menedzserindex dec. december 16. péntek 11:00 EU Infláció nov. december 16. péntek 15:45 USA Előzetes beszerzési menedzserindex dec. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 1,6 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 27,5 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 3,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 37,7 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 2,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 34 108,64 0,3% 1,5% 1,1% -6,1% -4,3% 38,7% S&P 500 4 019,65 0,7% 2,0% 0,7% -15,7% -13,9% 51,0% Nasdaq 11 834,21 1,1% 2,5% 0,1% -27,5% -26,4% 85,1% Ázsiai részvényindexek Nikkei 27 954,85 0,4% 0,2% -1,1% -2,9% -2,4% 22,8% Hang Seng 19 596,2 0,7% 0,8% 13,1% -16,2% -18,2% -32,9% CSI 300 3 945,68 -0,2% -0,6% 4,2% -20,1% -22,4% -2,6% Európai részvényindexek DAX 14 497,89 1,3% 1,1% 1,9% -8,7% -7,2% 10,5% CAC 6 744,98 1,4% 0,9% 2,3% -5,7% -2,9% 24,9% FTSE 7 502,89 0,8% -0,2% 2,5% 1,6% 3,8% 0,1% FTSE MIB 24 636,94 1,4% 1,5% 0,7% -9,9% -7,2% 10,0% IBEX 8 327,7 0,8% -0,1% 2,8% -4,4% 0,1% -18,8% Régiós részvényindexek BUX 44 928,04 2,2% -0,9% 2,8% -11,4% -11,2% 17,5% ATX 3 148,83 0,4% -1,3% -1,7% -18,4% -15,9% -4,7% PX 1 180,24 1,0% -0,3% -6,3% -17,2% -15,9% 11,4% WIG20 57 362,88 1,5% 2,6% 5,4% -17,2% -15,9% -8,3% Magyar blue chipek OTP 10 340 3,6% 1,4% 3,3% -37,7% -39,7% 0,5% Mol 2 608 1,1% -7,5% -0,5% 3,5% 7,7% -12,7% Richter 8 860 1,7% 2,2% 6,6% 1,5% 4,1% 38,1% Magyar Telekom 331 1,5% 1,5% 2,0% -19,6% -18,7% -28,2% Nyersanyagok WTI 75,29 3,0% 1,5% -15,4% 0,1% 5,6% 33,0% Brent 80,64 3,4% 1,3% -16,2% 2,9% 8,3% 28,5% Arany 1 813,45 1,8% 2,2% 2,9% -0,5% 1,4% 45,4% Ezüst 23,7 1,9% 6,6% 10,2% 1,8% 6,2% 50,6% Devizák EURHUF 408,6 -1,8% -1,2% 1,0% 10,9% 10,9% 30,0% USDHUF 384,0768 -2,9% -2,4% -2,0% 18,5% 17,6% 43,7% GBPHUF 476,9600 -1,3% 0,1% 2,9% 8,6% 10,7% 33,6% EURUSD 1,0639 1,1% 1,3% 3,0% -6,5% -5,6% -9,5% USDJPY 137,4100 0,0% 0,5% -1,2% 19,4% 21,1% 21,5% GBPUSD 1,2397 1,2% 1,4% 5,3% -8,5% -6,3% -7,2% Kriptovaluták Bitcoin 17 772 3,3% 4,0% 4,5% -61,5% -62,0% 9,4% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,5 -3,0% -0,3% -9,1% 133,9% 148,7% 49,1% 10 éves német állampapírhozam 1,91 -1,5% 6,2% -11,6% -1 165,9% -602,1% 503,8% 10 éves magyar állampapírhozam 8,64 -7,8% -1,4% 2,5% 88,6% 99,1% 287,4% Forrás: Refinitiv, Portfolio

