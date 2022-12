Nagy változásokra készül az Apple, sosem látott lehetőségek nyílhatnak a iPhone-felhasználók számára

Az ügyet ismerő személyek szerint a szoftverfejlesztés és a szolgáltatások munkatársai jelentős erőfeszítéseket tesznek az Apple platformjainak kulcsfontosságú elemeinek megnyitására. A változtatások részeként az ügyfelek végül a vállalat App Store-jának használata nélkül tölthetnének le harmadik féltől származó szoftvereket iPhone-jukra és iPadjükre, megkerülve az Apple által előírt korlátozásokat és a fizetésekre kivetett akár 30 százalékos jutalékot.

A lépések - amelyek a régóta követett irányelvek megváltoztatását jelentik - válaszul szolgálnak az uniós jogszabályokra, amelyek célja a harmadik féltől származó fejlesztők egyenlő versenyfeltételeinek megteremtése és a fogyasztók digitális életének javítása. A szabályozók és a szoftvergyártók évek óta panaszkodnak arra, hogy a két legnagyobb mobilalkalmazás-áruház üzemeltetője, az Apple és a Google túl nagy hatalommal bír.

Ha további országokban is hasonló törvényeket fogadnak el, az Apple projektje más régiókban is megteremtheti az alapokat - mondták a források. A vállalat változtatásait azonban úgy tervezik, hogy kezdetben csak Európában lépjenek életbe.

Ennek ellenére a hír megtolta a társkereső szolgáltatásokat és egyéb alkalmazásokat kínáló cégek részvényeit. A Match Group 7,7 százalékkal ugrott meg, a Bumble pedig 8,6 százalékos pluszban is volt - ez annak a jele, hogy a befektetők szerint a cégek megúszhatják az Apple jutalékait. A Spotify árfolyama közel 10 százalékos pluzsban is járt. Az Apple részvényei eközben alig változtak.

A legfontosabb új európai törvény, a digitális piacokról szóló törvény a következő hónapokban lép hatályba, de a vállalatoknak csak 2024-ben kell megfelelniük az összes szabálynak. Az Egyesült Államok és más országok kormánytisztviselői hasonló törvényeket szorgalmaztak, de még nem jutottak el az EU-hoz hasonlóan messzire.

A törvény előírja a technológiai vállalatok számára, hogy engedélyezzék a harmadik féltől származó alkalmazások telepítését, és a felhasználóknak könnyebbé kell tenni az alapértelmezett beállítások megváltoztatását. A szabályok megkövetelik, hogy az üzenetküldő szolgáltatások együttműködjenek, és hogy a külső fejlesztők egyenlő hozzáférést kapjanak az alkalmazások és szolgáltatások alapvető funkcióihoz.

Az Apple jelentős mennyiségű erőforrást fordít a vállalat egészére kiterjedő változtatásokra. Ez nem volt egy népszerű kezdeményezés az Apple-n belül, tekintve, hogy a vállalat évek óta elítéli a "sideloading" szükségességét - a szoftverek hivatalos App Store használata nélküli telepítésének folyamatát. Az új európai törvények ellen lobbizva az Apple azzal érvelt, hogy a sideloading nem biztonságos alkalmazásokat helyezhet a fogyasztók eszközeire, és alááshatja a magánélet védelmét.

A terven dolgozó mérnökök egy része úgy látja, hogy a terv elvonja a figyelmet a jövőbeni funkciók tipikus napi fejlesztésétől.

A vállalat célja, hogy a változtatások a jövő évi iOS 17 frissítésének részeként készüljenek el, ami összhangban lenne a követelményekkel.

A nem biztonságos alkalmazások elleni védelem érdekében az Apple azt az ötletet tárgyalja, hogy bizonyos biztonsági követelményeket írjon elő akkor is, ha a szoftvert az áruházán kívül terjesztik. Az ilyen alkalmazásokat az Apple-nek is ellenőriznie kell majd - ez a folyamat díjköteles lehet. Az App Store-on belül az Apple a bevételből 15-30 százalékos részesedést kap.

Az Apple még nem hozott végleges döntést arról, hogy megfelel-e a digitális piacokról szóló törvény azon elemének, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy harmadik féltől származó fizetési rendszereket telepítsenek alkalmazásaikba. Ez lehetővé tenné, hogy a felhasználók például előfizetést kössenek egy utazási alkalmazáshoz, vagy alkalmazáson belüli tartalmat vásároljanak egy játékgyártótól - az Apple bevonása nélkül.

Az Apple azon is dolgozik, hogy több privát alkalmazásprogramozási interfészét (API) megnyissa a harmadik féltől származó alkalmazások előtt. Ezek azok a mögöttes keretrendszerek, amelyek lehetővé teszik, hogy az alkalmazások és funkciók kölcsönhatásba lépjenek az Apple hardverével és alapvető rendszerfunkcióival.

Jelenleg a harmadik féltől származó webböngészőknek, köztük az Alphabet Inc. Google vállalathoz tartozó Chrome-nak is, a WebKitet, az Apple Safari böngészőmotorját kell használnia. Az új törvénynek való megfelelésre vonatkozó terv szerint az Apple fontolgatja, hogy eltörli ezt a mandátumot.

Az Apple azon is dolgozik, hogy más funkciókat is megnyisson a harmadik féltől származó alkalmazások előtt, beleértve több kameratechnológiát és az NFC-chipjét - legalábbis korlátozott módon. Jelenleg csak a vállalat Wallet alkalmazása és az Apple Pay szolgáltatása használhatja az NFC-chipet a mobiltárca-funkciók lehetővé tételére. Nagy a nyomás viszont, hogy a harmadik fél pénzügyi alkalmazásai is rendelkezzenek ugyanezzel a képességgel.

A vállalat még nem hozott döntést arról, hogy miként nyithatja meg az iMessage és az Üzenetek appot harmadik féltől származó szolgáltatások előtt - ez a digitális piacokról szóló törvény másik követelménye. A mérnökök úgy vélik, hogy egy ilyen változtatás árthat a végponttól végpontig terjedő titkosításnak és az iMessage által kínált egyéb adatvédelmi funkcióknak.

Az Apple tárgyalja a Find My hálózat további megnyitását az AirTaggel konkuráló kiegészítők, például a Tile előtt. A Find My hálózat lehetővé teszi az AirTag-ek számára, hogy a környező Apple-eszközök jelzései segítségével adják meg a tartózkodási helyüket a tulajdonosuknak. Míg az Apple 2021 óta kínálja harmadik feleknek ezt a funkciót, a Tile és mások szerint a vállalat a saját kiegészítőinek ad előnyt.

Az EU akár a vállalatok éves globális bevételének 20 százalékáig terjedő bírsággal fenyegette meg a cégeket, ha ismételten megszegik a törvényt. Az Apple a 2022-es pénzügyi évben közel 400 milliárd dolláros globális bevételt ért el, ami alapján a bírság durván 80 milliárd dollár lenne.

Az Apple a 2022-es pénzügyi évben mintegy 95 milliárd dollár bevételt termelt Európában, amelybe az EU és az Egyesült Királyság is beletartozik. Ez a bevételi bázis valószínűleg megsínyli a változtatásokat, amelyek az App Store-t kevésbé jövedelmezővé teszik.

Összességében azonban az Apple képes lesz elviselni a pénzügyi hatást. A Bloomberg Intelligence elemzői szerint az App Store a teljes bevétel 6 százalékát teszi ki, és Európa hozzájárulása ehhez valószínűleg kevesebb, mint 2 százalék.

Címlapkép: Portfolio