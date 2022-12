Valóban nemzetközi nagypályás érdeklődik a Dunaferr iránt

Felpörögtek az események az elmúlt 24 órában az ISD Dunaferr ügyében. A legújabb fejlemény pedig az, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium érdeklődésünkre megerősítette, hogy a Liberty Steel ismét vevőjelöltként jelent meg a történetben.

Újabb rendkívüli kormánydöntés jelent meg kedden este a Dunaferr ügyében, melyről a Portfolio elsőként számolt be. Ebből kiderült, hogy megindulhat a felszámolási eljárás a dunaújvárosi gyár esetében, ami egyúttal lehetőséget is ad a szakadék szélére került társaság esetében a helyzet rendezésére, elsősorban a tulajdonosi viszonyok tekintetében.

A helyzet ugyanis kedden odáig fajult, hogy a - kisebbségi tulajdonos által illegitimnek tartott - cégvezetés megindította (volna) a kokszoló leállítását szerdán, melynek nyomán a folyékony fázis újraindítása, vagyis a gyár eddigi operációjának működése került (volna) veszélybe. Ezzel a cég megsegítésére rendelkezésre álló időkapu érzékelhetően beszűkült, a kormánynak gyorsan kellett reagálnia, és ezért is érkezhetett a kedd esti kormányrendelet a felszámolási eljárás megindításáról.

Rövid távon ugyanis a kormány kettős célt tarthat szem előtt a vasmű ügyében. Egyrészt érzékelhető egy iparpolitikai szándék: a felszámolási eljárás során megvalósítani egy reorganizációt a vasműben külső tőkeerős, de elkötelezett szakmai befektető bevonásával (a kormány épp a napokban nevezte ki iparpolitikáért felelős államtitkárnak Fábián Gergelyt). Másrészt látni kell a foglalkoztatáspolitikai célt is, vagyis a több ezer munkahely elvesztését kell megelőzni, vagy legalábbis időt nyerni, hogy a térség képes legyen ezt a munkaerőt felszívni, fokozatosan.

Nagyon úgy tűnik a friss információink alapján, hogy mindezt egy piaci szereplő bevonásával, az állam közvetítése nyomán sikerül elérni.

A legutóbbi fejlemények után kérdéseinkkel megkerestük az ügyben illetékes Gazdaságfejlesztési Minisztériumot, amely válaszában kitért arra, hogy "a cég különös elszenvedője az elszabadult energiaáraknak". A tárca a válaszában azt is hangsúlyozta, hogy

a vállalat több ezer család megélhetését biztosítja. Ez esetben is kiemelten fontos a teljes foglalkoztatottság megőrzése, a környezet- és üzembiztonság garantálása.

Majd arra is emlékeztet a minisztérium, hogy "a súlyosabb üzemzavar megakadályozása érdekében a kormány felállította a Védelmi Bizottságot". A kedd esti rendkívüli kormányrendelettel kapcsolatban pedig azt írta, hogy a legújabb döntés ahhoz járul hozzá, hogy

mihamarabb megindulhasson a Dunaferr működésbiztonságának rendezése.

Arra a kérdésünkre, hogy meg tudják-e erősíteni azokat a helyi szintről származó információinkat, miszerint a Liberty Steel lehet az érdeklődő vevő a dunaújvárosi vasműre, a minisztérium úgy felelt, hogy

a kormány az elmúlt években többször is tárgyalt a Dunaferr helyzetéről, köztük több esetben a Liberty Steel-lel is.

Ezzel tulajdonképpen a tárca közvetve elismerte, hogy a kormány a legutóbbi időszakban is tárgyalt az indiai születésű, brit Sanjeev Gupta üzletember érdekeltségében álló ipari és fémipari vállalat illetékeseivel. Mint ismert, keddi cikkünkben azt írtuk, hogy folytak tárgyalások a magyar kormány a Liberty Steel között, és a potenciális vevő ígéretet tett arra is, hogy a gyárat teljes egészében fent kívánja tartani, érdekelt a folyékony fázis működtetésében és képes is azt ellátni, a folyamatos nyersanyagellátást biztosítani. Akkor arról is beszámoltunk, hogy úgy tűnik: viszonylag rövid idő alatt hosszabb távú megoldást igyekszik találni az állam, aktív szerepvállalással, de a tervek szerint az állam nem tulajdonosi szerepkört töltene be.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Máthé Zoltán