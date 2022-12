Dollármilliárdokat ölünk bele, hogy megszabaduljunk tőle, mégis rekordot érhet el a szénfogyasztás idén

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) pénteken közzétett jelentése szerint a globális szénfogyasztás 2022-ben minden idők legmagasabb szintjére emelkedik, és a következő években is hasonló szinten marad, ha nem történnek nagyobb erőfeszítések az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés érdekében - írja a Reuters

Az Ukrajna elleni orosz inváziót követő magas gázárak és az ebből következő ellátási zavarok miatt egyes országok idén a viszonylag olcsóbb szén felé fordultak. A hőhullámok és aszályok egyes régiókban szintén megnövelték a villamosenergia-keresletet és csökkentették a vízenergia-termelés mértékét, miközben az atomenergia-termelés is nagyon gyenge volt, különösen Európában, ahol Franciaországban le kellett állítani az atomreaktorokat karbantartás miatt.

Az IEA éves szénjelentése szerint a globális szénfelhasználás idén 1,2 százalékkal emelkedik, és először haladja meg egyetlen év alatt a 8 milliárd tonnát, ami a korábbi, 2013-ban felállított rekordot jelenti.

A jelentés azt is előre jelzi, hogy a szénfogyasztás 2025-ig ezen a szinten marad, mivel az érett piacokon tapasztalható visszaesést ellensúlyozza a feltörekvő ázsiai gazdaságok továbbra is erős kereslete. Ez azt jelenti, hogy a szén továbbra is a globális energiarendszer messze legnagyobb egyedi szén-dioxid-kibocsátó forrása marad.

A szén iránti kereslet várhatóan Indiában nő a legnagyobb mértékben, 7 százalékkal, majd az Európai Unió következik 6 százalékkal és Kína 0,4 százalékkal.

A világ közel áll a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának csúcspontjához, és a szén lesz az első, amely csökken, de még nem tartunk ott

- mondta Keisuke Sadamori, az IEA energiapiacokért és energiabiztonságért felelős igazgatója.

Európa szénigénye azért nőtt, mert a magas gázárak miatt többen váltottak gázról szénre, és mivel az orosz gáz szűkössé vált. A jelentés szerint azonban 2025-re az európai szénkereslet várhatóan a 2022-es szint alá csökken.

A globális széntüzelésű energiatermelés idén új rekordra, mintegy 10,3 terawattórára emelkedik, míg a széntermelés az előrejelzések szerint 5,4 százalékkal, mintegy 8,3 milliárd tonnára nő, ami szintén történelmi csúcs.

A termelés várhatóan jövőre éri el a csúcsot, de 2025-re a 2022-es szint alá csökken.

A három legnagyobb széntermelő - Kína, India és Indonézia - mindegyike termelési rekordot fog elérni az idén, de a magas árak és a széntermelők számára kényelmes árrés ellenére nincs jele az exportorientált szénprojektekbe történő beruházások felfutásának.

A jelentés szerint ez a befektetők és a bányavállalatok óvatosságát tükrözi a szén közép- és hosszú távú kilátásaival kapcsolatban.

Címlapkép: Getty Images