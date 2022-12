Lepereg a homokóra - Vészesen lassan áll fel a zöld gazdaság

Az egész gazdaság és a társadalom nettó zéró kibocsátási útra való átállítása nem gyerekjáték. Bár lassú lépésekben ez már elkezdődött, kell valami, ami gyorsított pályára löki át a gazdasági szereplőket és az egyéneket. Enélkül ugyanis lehetetlen elérni a kijelölt célokat, még akkor is, ha optimistán tekintünk előre és tudjuk, hogy ami most még egy újszerű, kissé idegen technológia, és a legokosabb mérnökök "játékszere", az hamarosan - évek múlva - a mindennapok megszokott eszköze, anyaga, terméke, szolgáltatása lehet. A McKinsey & Company legújabb energiaátmenetről szóló tanulmánya, illetve a cég különböző országokból megszólaló partnerei tapasztalatai alapján szedtük össze a globális energiaátmenet, valamint a kibocsátámentes világ eléréséhez szükséges lépéseket.

Elkezdődött egy organikus átalakulás egy sokkal tisztább világ létrejöttéhez, a klímatudósok, fenntarthatósági szakértők mégis azt jelzik újra és újra, hogy nem vagyunk elég gyorsak.

Az elvárt célokat úgy lehet elérni, ha minden területen gyorsítunk.

Még gyorsabban el kell hagyni a fosszilis energiát, nagyobb fokú elterjedésre van szükség a villamos energiánál, gyorsabban ki kell alakítani a zöld hidrogén piacát, azonnal abba kell hagyni a lineáris gazdasági gyakorlatot és bent tartani minden hasznos anyagot a körforgásban, az ingatlanállomány korszerűsítése sem várhat, de még a mezőgazdaságban is rá kell eresztenünk a legújabb technológiákat a hagyományos folyamatokra, hogy a versenyhelyzet szépen lassan kivégezze a nem fenntartható eszközöket és szolgáltatásokat. Mindezek létrejöttében pedig a tőkepiacok tudnak segíteni, minél korábban jönnek rá a befektetők, a fogyasztók, és így a vállalatok, hogy csak a fenntartható dolgok élik túl a következő 30 évet, annál hamarabb lesz meg a szükséges magántőke a zöld átállás felpörgetésére.

A McKinsey & Company kiadta a legfrissebb elemzését az energiaátmenetre vonatkozóan, a cég különböző országokat, piacokat képviselő munkatársai pedig részletesen beszámoltak a várakozásikról, nemcsak az energiapiacot, hanem más területek karbonsemlegesítését illetően is. A legfontosabb üzenet talán, hogy a fent is említett területeken fel kell gyorsítani az átállást, hogy meglegyenek a 2030-as és a 2050-es nettó zéró kibocsátási célok.

Az energiaátmenet szinte minden szektort érint

A tanulmány 8 olyan lépést említ, amit rövid távon teljesíteni kellene egy rendezettebb zöld átállás, illetve energiaátmenet érdekében. Ezek többségében nem a fogyasztás oldalára, hanem az energiatermelés megteremtésére vonatkoznak. Természetesen a keresleti oldallal is foglalkozni kell majd, de rövid távon a kínálati oldal biztosítása, a beruházások elindítása a prioritás. Európa a megtermelt és az igényelt energia tekintetében kifejezetten rosszul áll a világ többi részéhez képest. 2021-ben az olaj-, gáz- és szénfogyasztás, illetve termelés egyenlege -36,3 exajoule (1 EJ = 1018 J) volt, vagyis jelentősen importra szorult a kontinens. Ezt a keresleti-kínálati szakadékot lehetne a jövőben megújuló energiával kitölteni.

Kép forrása: McKinsey - 'The energy transition: A region-by-region agenda for near-term action' című riport. Az ábra azt mutatja be, hogy 2021-ben mekkora különbség volt a megtermelt és a felhasznált energiahordozók (olaj, gáz, szén) között a világ különböző részein, kontinensein exajoule-ban kifejezve

A megújuló energia elterjedéséhez tehát rövid távon is tenni kell, a tanulmányban felsorolt 8 lépés egy része fizikai megvalósítást takar az egyik ilyen az örökölt villamosenergia-infrastruktúra korszerűsítése, valamint az új eszközök létrehozása a megújuló energiaforrások és a tiszta technológiák energiarendszerbe való integrációjának felgyorsítása érdekében.

Erre - és a további lépésekre - azért van szükség, mert még a villamos energia területén is túl lassúak vagyunk, noha épp most éljük át a boom időszakát. Anna Granskog, a cég Helsinkiben lévő irodájának partnere a McKinsey londoni sajtótájékoztatón kiemelte, hogy

a nap- és szélerőművek jelenlegi bővülését 4-7-szeresre kellene növelni, különben 2030-ra a szükséges zöldenergia-mennyiség csupán 60%-át érjük el.

De vannak más technológiák, amelyek növekedése még ennyire sem nagy léptékű, az akkumulátor ipar, mind energiatárolási, mind stabilitási oldalról, illetve az elektromos gépjárművek oldaláról egyaránt gyorsításra szorul. A bioüzemanyagokat is ismeri már a piac, de nem elég dominánsak.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) hatodik értékelő jelentése szerint a jelenlegi vállalásokból arra következtethetünk, hogy 2100-ra 2,4°C és 3,5°C között lesz a globális felmelegedés - vagyis az a kitűzött cél, hogy a felmelegedést 1,5°C-ra korlátozzuk, elérhetetlen. A McKinsey elemzése szerint a "jelenlegi pálya" és a "teljesített kötelezettségvállalások" szerinti pálya között évente 2,4 Gt szén-dioxid-egyenérték (CO2e) lehet a különbség. Ennek áthidalásához a nap- és szélenergiának a 2016-2021-es átlagos évi 180 gigawattos (GW) beépített kapacitásról több mint 520 GW-ra kellene nőnie a következő évtizedben, a világ különböző régióiban eltérő gyorsulással.

Ha a szél- és napenergiát különszedjük, Európának az átlagos éves beépített napenergia-kapacitást (gigawattban mérve) 3,7-szeresére kellene növelnie:

Kép forrása: McKinsey - 'The energy transition: A region-by-region agenda for near-term action' című riport. Az ábra azt mutatja be, hogy a kötelezettségvállalások teljesítéséhez mennyivel kell gyorsítani a napenergia-beruházásokat régiónként az eddigi átlagos éves beépített kapacitáshoz (gigawatt) képest.

Egy másik fizikai beruházást igénylő lépés az ipar és a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentessé tétele olyan új technológiákba való beruházással, mint például a hidrogén és a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás (CCUS), a villamosítás és az energiahatékonyság mellett. Bruno Esgalhado, a McKinsey madridi irodájának partnere elmondta, hogy a szén-dioxid-mentesítés egyik vezető technológiája a hidrogén lesz, főleg azon ágazatokban, ahol nehezen lehet a szén-dioxid-kibocsátást csökkenteni, ilyen az acélipar, a petrolkémia, a műtrágyaipar és a mobilitás. A szakértő 5 fontos megállapításról számolt be a hidrogén elterjedése kapcsán:

Elsőként, tudomásul kell vennünk, hogy a hidrogén része a nettó zéró egyenletnek, és meg fogja határozni a következő 30 évben az olyan iparágakat, mint az acél, az energia, és a közlekedés. Másrészt a beruházási volumen már most is nő, az elmúlt időszakban világszerte két-három nagyszabású hidrogénfeldolgozási projektet jelentettek be, ezek nagyjából 240 milliárd eurós közvetlen beruházási összeget jelentenek. Az összeg fele olyan projektre vonatkozik, amely a tervezés előrehaladott szakaszában vagy a középső szakasz előtt jár. A bejelentett projektek jelentős része New Yorkban valósul meg, ami globális elosztóközponttá teheti azt a régiót. A harmadik üzenet az, hogy nagyon erős a verseny. A technológiai költségek csökkennek, még az ellátási lánc zavarai ellenére is, így hosszú távon a zöld hidrogén és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, vagy kék hidrogén versenyképesebb lesz, mint a szürke hidrogén. Nem kell sok idő, hogy a zöld és a kék hidrogén kilogrammonkénti ára egy és két dollár közötti összeg legyen. A negyedik megállapítás, hogy az ipar, mint az egyik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó terület (a globális kibocsátások nagyjából 48%-át teszi ki) nehezen tudná az alfolyamatait csak villamosítással kiváltani, ha viszont zöld hidrogént használna, jelentősen csökkenne a karbonlábnyoma. Az utolsó pont a finanszírozási réssel kapcsolatos. A lendület növekszik, de közben finanszírozási hiány alakul ki. Becslések szerint 2030-ra a nettó zéró pályára álláshoz 700 milliárd eurónyi beruházásra van szükség, amihez jelenleg 460 milliárd euróval kevesebb áll rendelkezésre. Nemcsak a hidrogén előállítására szükséges a forrás, hanem az átviteli és elosztási infrastruktúrára, valamint néhány végfelhasználási mód kialakítására is.

A hidrogénben rejlő lehetőségek kihasználásához viszont az üzleti vezetőknek és a magánszektornak együttesen kell fellépni, és nemcsak a vállalatok számára kell megteremteni az ösztönzőt a korai szakaszos beruházásokra, hanem a keresletet is ösztönözni kell.

A zöld energiaátmenet további rövid távú lépései között szerepel a globális ellátási láncok megerősítése a kritikus nyersanyagok, alkatrészek és munkaerő-kompetenciák biztosítása érdekében, valamint olyan társadalmi kiigazításra is szükség lenne, mint az energia megfizethetőségének előmozdítása, és a veszélyeztetett közösségek méltányos lehetőségeinek megteremtése. A kormányzás és az intézmények esetén is van tennivaló, a rövid távú lépések között az is szerepel, hogy ki kell alakítani a szén-dioxid-szabványokat, keretrendszert, ösztönzőket, és magát a piacot is.

Az energián túli karbonsemlegesítés: épületfelújítás, körforgásosság, természeti erőforrások és a mezőgazdaság

Van számos más terület, ami részben kívül esik az energiaszektoron, de nagy hatással lehet a nettó zéró célok elérésére. Egyik ilyen a meglévő épületállomány korszerűsítése (bár az energiahatékonyságon keresztül lényegében ez is energetikai beruházás) Anna Moore, a McKinsey & Company londoni irodájának partnere elmondta, hogy a becsléseik szerint a meglévő épületállomány utólagos átalakítása - üvegezés, szigetelés, fűtéskorszerűsítés - évente több mint 240 milliárd dolláros forgalmat jelenthet a vállalatoknak. Ezen túl a karbonsemlegesítés a helyettesítő anyagokban is nagy üzleti potenciált teremt, az átmenet megvalósításához ugyanis nagyon eltérő módon kell fogyasztanunk és termelnünk. A becslések szerint évente akár 600 milliárd dollárnyi új anyagot is felhasználhatunk a meglévő anyagok helyettesítésére. További zöld üzleti lehetőség, hogy az innovatív vállalatok magát a szén-dioxid-mentesítési folyamatot biztosítsák, új szolgáltatásokat indítsanak el.

A lehetőségek nagy része viszont időhöz kötött.

A zöld acél jó példa lehet, a várakozások szerint az évtized közepére 50-60%-os szakadék lesz a zöld acél iránti európai kereslet és a kínálat között (körülbelül 39 millió tonna európai zöld laposacél-kapacitást jelentettek be eddig) A szakadék elég erős zöld prémiumot jelent azoknak a szereplőknek, akik képesek kielégíteni ezt a keresletet és hamarabb piacra dobni a termékeket. Az 50-60%-os hiány azonban az évtized végére csökkenni kezd, a lehetőségek nagy része tehát időhöz kötött, ami nagyon erős ösztönzést jelent a vállalatok számára, hogy most fektessenek be az újításokba.

A legígéretesebb technológiák kapcsán a szakértő a zöld műtrágyát, illetve a körforgásos textilipari vállalkozásokat említette - utóbbiak használt textíliákból alakítanak ki új rostokat, amiket a divatmárkák újra felhasználhatnak a gyártásnál.

Anna Granskog, a cég Helsinkiben lévő irodájának partnere szerint a zöld átállás egy másik sarokköve a körforgásos gazdaság, rengeteg vállalat kezd áttérni a lineáris működésről a körforgásosra, legyen szó újrafelhasználható csomagolásról, bútorokról, irodabútorokról stb.

Nemcsak az anyagok körforgása vált tehát üzleti modellé, hanem a késztermékeké is.

A szakértő az ígéretes technológiákról elmondta, hogy azok, amelyekkel létező termékeket helyettesítenek, különösen érdekesek. A zöld cement piacán vannak olyan szereplők, akik mikroorganizmusok segítségével állítják elő a cementet a hagyományos mechanizmusok helyett. Egy másik példa a mezőgazdaságban a hagyományos műtrágyákkal szemben a biostimulánsok felé való elmozdulás. Ennek során a növények gyökereit arra ösztönözik, hogy több tápanyagot vegyenek fel a talajból, ami kevesebb műtrágya használatát igényli. Az olyan klímatechnológiai szereplők térnyerése is érdekes, akik megkönnyítik a fogyasztók számára a fenntarthatóbb életmódot. Erre jó példa a fenntartható építkezés vagy az utólagos otthonátalakítás során az egyablakos ügyintézés. Ez azt jelenti, hogy a háztulajdonosnak egyetlen céghez kell fordulniuk, aki megszervezi az energiahatékonysági felújítás finanszírozását, tanácsot ad a kivitelezésre, és a beszállítókra. Ezzel az egyének számára könnyebbé tették a kisebb kibocsátás elérését. A moduláris építés egy másik példa arra, hogyan lehet fenntartható anyagokkal előregyártott házakat építeni, és a rendelési folyamatot egyszerűvé tenni.

Duko Hopman, a McKinsey New Jerseyben lévő irodájának partnere egy olyan vizsgálatról számolt be, amely azt foglalja össze, hogy az egyes ágazatok mennyiben felelősek a biológiai sokféleség vagy az erdőborítás csökkenéséért, az éghajlatváltozás, az édesvízfogyasztás, a kémiai műanyagszennyezés, a tápanyagszennyezés területén. Kijózanító eredmény, hogy a legtöbb bolygóhatár biztonságos működési tartományán már messze túl vagyunk (a bolygóhatár olyan környezeti határokat takar, összesen 9 területen, ami elengedhetetlen az emberiség biztonságos működéséhez. Ha a károkozásokkal túljutunk a bizonyos billenőpontokon, küszöbértékeken, akkor visszafordíthatatlan változások indulnak el).

A biológiai sokféleség csökkenése jelenleg 2,7-szeresen meghaladja a bolygóhatár biztonságos zónáját, a műanyagszennyezés jelenleg körülbelül 2,6-szor akkora, mint amennyit a világ kezelni tudna.

Ez természetesen kihat az ökoszisztémákra és az éghajlatra is. A vizsgálat alapján a mezőgazdasági növénytermesztés például az édesvízfogyasztás 72%-áért és a szárazföldi biológiai sokféleség csökkenésének 32%-áért felelős. Egy másik nagy tényező az állattenyésztés, amely 53%-kal járul hozzá a biológiai sokféleség csökkenéséhez. Csak a vállalati intézkedések - tehát a kormányok, és a fogyasztók nélkül - elegendőek lennének, hogy a világ visszaálljon a biztonságos szintre három bolygóhatárnál: az erdőborítás csökkenésénél, az édesvízfogyasztásnál és a tápanyagszennyezésnél. Vannak viszont olyan bolygóhatárok is, ahol a vállalati fellépés egyértelműen nem elegendő, a biológiai sokféleség csökkenésénél 50%-ban tudnának ezek segíteni, a megmaradó 50%-ban további ösztönzőket és innovációt kellene találni.

Peter Mannion, a cég dublini irodájának partnere elmondta, hogy a mezőgazdaság az üvegházhatású gázok teljes kibocsátásának körülbelül 17%-át teszi ki. Az átalakítása viszont nemcsak kihívás, hanem lehetőség is egyben, segíthet ugyanis a bioenergia-termelésben vagy a szén-dioxid megkötésében. Az is egyértelmű, hogy ezen a területen nagyon nagy szerepe lesz a technológiának, de még ezen felül is törekedni kell az élelmiszerpazarlás visszaszorítására és a fenntartható élelmiszerfogyasztás fokozására.

Összességében tehát fel kell gyorsítani a zöld átállást, és ennek részeként az energiaátmenetet. A technológiának ebben hatalmas szerepe van, de persze a fogyasztók igényeinek, gondolkodásának is át kell alakulnia. Ahogy a fogyasztók ösztönözni tudják a vállalatokat, úgy tudják a vállalatok a zöld beruházásokat megalapozni. Szintén szükséges, hogy az új technológiák, termékek beágyazódjanak az értékláncba - ezt segítheti az értékláncok elmosódása, vagyis az a jelenség, hogy a megrendelők egyben gyártókká is válnak, és így a saját maguk első vásárlói is, ha nem találnak olyan terméket a piacon, ami a zöld törekvéseiknek megfelel. Végül a tiszta szabályozói keretrendszerek létrejötte, a piacok megteremtése, az ösztönzők helyes súlyozása is a zöld átállás támogatását szolgálhatja.

