Enyhül a nyomás, fellélegezhetnek a tőzsdék

Portfolio 2022. december 19. 08:15

Az elmúlt időszakban elromlott a hangulat a tőzsdéken, miután múlt héten az Fed és a EKB is tovább emelte a kamatszintet, és mindkét jegybank jelezte, hogy jövőre is folytatódnak a kamatemelések. Ezt követően ma reggel az ázsiai piacok estek, mivel a hangulatot továbbra is a recessziós félelmek dominálták, miközben kínai tisztviselők fogadkoztak, hogy 2023-ra stabilizálják az ország gazdaságát és fenntartják a bőséges likviditást a pénzügyi piacokon. Ami az európai piacokat illeti, látszólag enyhülhet a tőzsdékre nehezedő nyomás a hét elején, hiszen kisebb pluszban nyithatnak majd a vezető indexek.