Nem találják az irányt a tőzsdék

Portfolio 2022. december 23. 09:45

Ma reggel az ázsiai piacokon felemás volt a hangulat, ezt követően Európában kisebb elmozdulásban vannak a vezető börzék, Amerikában pedig a tegnapi esést követően pozitív irányú korrekcióval próbálkozhatnak majd a vezető részvényindexek. Ma is érkeznek fontos gazdasági adatok, reggel idehaza háztartási hitelstatisztikákat közölt az MNB, ezt követően pedig Amerikára szegeződik majd a befektetők figyelme, ugyanis a PCE-inflációs adat mellett a tartós javak rendelésállományának változását is megismerhetjük novemberből, valamint a Michigan Egyetem fogyasztói decemberi hangulatindexe is publikálásra kerül, és az újlakás-eladások novemberi statisztikáit is megismerhetjük.