Vége a bulinak, összeomlottak a nagy víziók

Nagyjából idén év elejéig tartott a globális tőkepiaci buli, akkor azonban jöttek a jegybankok és felkapcsolták a villanyt, véget vetettek a korlátlan pénz és az alacsony kamatok bűvöletének, így hirtelen sokaknak feltűnt, hogy sok tőzsdei sztori már nem is olyan vonzó, mint amilyennek korábban tűnt. Az alacsony kamatok időszakának egyelőre vége, az új kamatkörnyezetben pedig minden átárazódott, leginkább azok a víziók, amik csak jó néhány év múlva leszedhető gyümölcsöket kínáltak, legyen szó akár a metaverzummal kapcsolatos eszközökről, elektromosautó-gyártók részvényeiről, kriptoeszközökről vagy technológiai cégek papírjairól. 2022 a nagy víziók összeomlásáról is szólt, nálunk ez az egyik TOP10-es sztori idén.

2022-be úgy érkeztünk meg, hogy világszerte meredeken emelkedett a nyersanyagok és az energiahordozók ára, ár-bérspirál kezdett kialakulni, az infláció a korábbi években megszokott szintről látványosan emelkedett, ezek a folyamatok pedig idén év elején, részben az ukrajnai háború miatt csak gyorsultak. Erre a jegybankok is reagáltak, világszerte emelkedtek a kamatok, már 38 olyan ország van (köztük Magyarország), ahol két számjegyű a jegybanki alapkamat, és a várakozások szerint a kamatemelési ciklusok még korántsem értek véget.

A magas kamatok miatt pedig alapvetően minden tőkepiaci termék átárazódott, legyen szó kötvényekről, részvényekről, nyersanyagokról vagy kriptoeszközökről. A leglátványosabb azonban mégis ott volt az átárazódás, vagyis az árfolyamok durva esése, ahol víziókat áraztak a befektetők, olyan pozitív kimeneteleket, amelyek a távoli jövőben következnek majd be, az ehhez tartozó árazások pedig sok esetben ép ésszel fel nem fogható magasságokba emelkedtek.

Az egyik ilyen példa a metaverzumhoz kapcsolódó vállalatok részvényei. Az év elején még úgy tűnt, hogy akár az év egyik nagy sztorija is lehet a virtuális világokra épülő ökoszisztémák létrejötte, ritka volt az a nagy technológiai vállalat, amelynek ne lett volna valamilyen metaverzum-stratégiája, a történetre pedig gyorsan rácsatlakoztak a szoftverfejlesztők, chipgyártók, videójátékgyártók, AR- és VR-eszközgyártók, és gyakorlatilag minden olyan cég, amelyik a termékeit vagy szolgáltatásait a virtuális térben is meg akarta mutatni. A legnagyobb erőfeszítéseket ezen a területen a korábbi Facebook tette, át is nevezték a vállalatot Metára, és éves szinten dollártízmilliárdokat költenek el a saját metaverzumuk kiépítésére. A befektetők azonban nem értékelik az irányt, a cég részvényárfolyama idén 65 százalékot zuhant, de nem jártak jobban más metaverzum-sztoriba befektetők sem, nagyot esett azoknak a vállalatoknak a részvényárfolyama, ahol a befektetők gyors sikerekre fogadtak. Azt már kijelenthetjük, hogy 2022 nem a metaverzum éve volt, és nagyon úgy tűnik, nem is a következő egy-két év lesz az, ezért is estek nagyot az árfolyamok.

És persze nem csak a részvények piacán volt nagy az esés, minden olyan eszköznek - legyen az virtuális ingatlan, NFT vagy metaverzum token - zuhant az árfolyama, ami a metaverzummal kapcsolatos. A virtuális világokban fizetésre használt tokenek piacán jellemzően 90 százalék körüli volt az esés mértéke.

De nem csak a jó néhány év múlva üzleti sikerrel kecsegtető történetekben volt nagy az átárazódás, 2022-t azoknak a nagy technológiai vállalatoknak a részvényei is megszenvedték, amelyek már most, a jelenben is masszív cash-flow-t és profitot termelnek, csak hát a várakozás az volt, hogy ezek a fák majd az égig érnek. De nem. Főként a koronavírus-pandémiát követően volt az a várakozás, hogy az életünk nagy részét most már biztosan a digitális térben éljük, ezért nem túlzás az, hogy a tech cégeknél a felhasználószám, a (reklám)bevételek és a profit is magas ütemben növekszik. Az idei vállalati gyorsjelentések többsége csalódást keltő volt, elég csak a Meta októberi beszámolójára gondolni, ami után a cég egyébként is megtépázott részvényárfolyama egy nap alatt 25 százalékot zuhant.

És ha már a koronavírus-járványt emlegettük: a pandémia kitörését követően több vállalat részvényénél azt árazták a befektetők, hogy tartósan az otthonaikba kényszerülnek az emberek, és ha el is múlik a közvetlen (élet)veszély, az életünk alaposan átalakul, a home office vagy az online oktatás térnyerése látványos lesz. Nem lett az. Bár a kínaiak tudnának arról mesélni, milyen éveken keresztül az otthonaikba bezárva élni, a masszív oltási programoknak köszönhetően szerencsére világszerte már egészen más a helyzet, az életünk sok szempontból normalizálódott, így a korábban vártnál kevesebb szükség van például videoplatformok (Zoom) vagy szobabiciklik (Peloton) használatára, és az online világon (Match Group – Tinder stb.) kívül is lehet ismerkedni. A víziókat itt is kiárazták, nagyot estek a részvényárfolyamok.

Ha már víziók: az elektromobilitás egy megállíthatatlan trendnek tűnik, nem csak a világ vezető autógyártói, hanem kisebb startupok is felkapaszkodtak erre a vonatra, az alacsony kamatok mellett pedig őrült árazások alakultak ki olyan cégeknél is, amelyek még vagy el sem kezdték a gyártást, vagy csak évente néhány ezer autót képesek előállítani. A megváltozott kamatkörnyezetben azonban hirtelen sok befektetőnek túlságosan kockázatosnak tűnt még annak a Teslának a részvénye is, amely messze a legsikeresebb elektromosautó-gyártó, nem beszélve a kihívókról, amelyek nagyon messze vannak attól, hogy olyan darabszámban adjanak el autókat, ami már fenntartható. Ez a vízió is kipukkadt, angyot esett azoknak a cégeknek a részvényárfolyama, ahol a távoli jövőbe úszott el annak a reménye, hogy valaha akkorák legyenek, mint mondjuk a Tesla most.

Címlapkép: KDP, Getty Images