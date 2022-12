Háború, energiaválság, magas infláció - Mibe teszi a pénzét Soros, Buffett és a többi befektetőlegenda?

A januári történelmi csúcsokat követően az orosz-ukrán háború, az évtizedes csúcsokon lévő infláció, valamint a jegybankok egyre szigorodó monetáris politikájának együttese közel másfél évtizede nem látott eladási hullámot indított el a tőzsdéken, melynek következtében a 2008-as pénzügyi világválság óta legrosszabb évüket teljesítették a részvénypiacok, a rendkívüli körülmények pedig az olyan befektetőlegendák portfólióit is megtépázták, mint Warren Buffett, vagy éppen Soros György. Megnéztük, hogy hogyan néz ki a legismertebb guruk portfóliója, mibe teszik a pénzüket, hogyan védekeznek az infláció ellen, és mik a legkockázatosabb befektetéseik.

Soros György

Soros György nevét nem sok embernek kell bemutatni, a politikai szerepvállalásán kívül elsősorban befektetéseiről ismert guru ugyan 2011 óta aktívan már nem vesz részt portfóliójának összeállításában, azonban a nevéhez köthető a Soros Fund Management, amelyen keresztül számos befektetése van a legendás üzletembernek.

Sorosék 234 részvényből álló, nagyjából 4 milliárd dollár értékű portfólióját számtalan egyedi részvény színesíti, megoszlásukat tekintve pedig a fogyasztói ciklikus, az egészségügyi, illetve a pénzügyi szolgáltató vállalatok részvényei dominálnak.

Ami az egyedi részvények megoszlását illeti, Sorosék esetében a legnagyobb részesedéssel az elektromos autógyártó Rivianban rendelkeznek, melyet a gyógyszeriparban tevékenykedő Biohaven részvényei követnek, a képzeletbeli dobogó alsó fokára pedig az ingatlanbefektetésekkel foglalkozó Duke Realty állhatott fel a szeptember 30-án zárult negyedév során.

Amíg az utolsó negyedév során az S&P 500 7,2 százalékot tudott emelkedni, addig a Soros Funds Management portfóliójának értéke mintegy 3,5 százalékkal csökkent. Ami pedig az alap idei teljesítményét illeti, a 69,6 százalékos csökkenés is jókora alulteljesítést jelent az S&P 500 idei 19,3 százalékos eséséhez viszonyítva.

Forrás gurufocus

Warren Buffett

A gyakran csak Omahai bölcsnek nevezett 92 éves befektető legenda neve sem lehet ismeretlen a befektetők számára. Vállalata, a Berkshire Hathaway egy textilipari vállalatból vált napjaink egyik legmeghatározóbb tőzsdei szereplőjévé, amelyet jól mutat a vállalat részvényárfolyama is; hiszen jelenleg a 463 400 dolláros árfolyamszinteken mozog a vállalat A típusú részvényeinek jegyzése, amellyel elsősorban a hosszútávú befektetők bevonzása Buffették célja.

A Berkshire Hathaway portfóliójában a technológiai vállalatok papírjai mellett a különböző pénzügyi szolgáltató, valamint az energetikai vállalatok részvényei dominálnak, a részvények egyedi megoszlását tekintve pedig Buffették befektetéseinek közel felét adják az Apple részvényei, ezt követik a Bank of America papírjai, a Chevron részvényei pedig már a harmadik helyet foglalják el a listán.

A Chevron mellett az Occidental Petroleum részvényeit is vásárolták Buffették, ami arra enged következtetni, hogy a guru továbbra is hisz abban, hogy az olaj, valamint földgázárak a vártnál magasabban alakulhatnak majd az elkövetkezendő időszak során.

Ezt a feltételezést igazolja, hogy az energiaszektor a Buffett menedzselte vállalat befektetett vagyonának több mint 10 százalékát, pontosabban 10,9 százalékát teszi ki, a Chevron 3,24 százalékkal és az Occidental Petroleum pedig 6,9 százalékkal szerepel.

A növekvő energiaipari kitettség ellenére azonban az S&P 500 hoz viszonyítva alulteljesít az év utolsó negyedévében a Berkshire portfóliója, hiszen amíg az amerikai benchmark 7,3 százalékos pluszban van, addig a Berkshire 4,4 százalékos hozamot tud felmutatni. Az év egészét figyelembe véve azonban a Berskhire portfóliójának értéke mindössze 14 százalékot csökkent, ami kevesebb az amerikai benchmark S&P 500 19,3 százalékos eséséhez viszonyítva.

Forrás: gurufocus

Bill Gates

A Microsoft sikerének köszönhetően Bill Gates két ciklusban, 1995 és 2010 között, valamint 2013 és 2017 között volt a világ leggazdagabb embere.

A Bill & Melinda Gates Foundation Trust portfóliójában a legnagyobb részt az ipari vállalatok papírjai teszik ki, ezt követik a technológiai vállalatok, és a különböző pénzügyi szolgáltatók részvényei, az egyedi részvényeket tekintve pedig nem meglepő módon a Microsoft részvényei teszik ki a legnagyobb részt, melyet a Berkshire Hathaway B típusú részvényei követnek, a harmadik helyre pedig Kanada legnagyobb vasúttársaságának, a Canadian National Railwaynek papírjai fértek oda.

A vizsgált időszakban Gatesék portfóliója mintegy 9,3 százalékos hozamot ért el, amivel felülteljesít az S&P 500 ugyanezen időszak alatt elért 7,2 százalékos növekedéséhez képest. Az idei év egészét tekintve pedig mindössze 4,1 százalékkal csökkent a portfólió értéke.

Forrás: gurufocus

Seth Klarman

A 63 éves értékalapú befektető jelenleg az 1983-ban alapított The Baupost Group portfóliómenedzsere. A Baupost a legfrissebb, szeptember 30-án közzétett adatok szerint 45 különböző befektetéssel rendelkezik, tehát ebben az esetben is egy igencsak színes portfólióról beszélhetünk, melyben egyaránt megtalálhatóak járműipari, egészségügyi, telekommunikációs, félvezetők gyártásával, valamint szoftverek, vagy éppen hardverek előállításával foglalkozó vállalatok egyaránt.

A Baupost közel 5,8 milliárd dollár értékű portfóliójában főként az elektronikus hírközlési szolgáltatók részvényei mellett a technológiai vállalatok papírjai dominálnak, de kisebb arányban találhatóak egészségügyi, ipari, fogyasztói ciklikus, valamint pénzügyik szolgáltatók részvényei is. Az egyedi részvényeket tekintve pedig a Liberty Global, a Qorovo amerikai félvezetőgyártó, valamint a Liberty Sirius XM Group papírjai zárják.

A Baupost Group által elért 10,7 százalékos hozam pedig szintén magasabb az S&P 500 ugyanezen időszak alatt elért 7,2 százalékos emelkedéséhez képest, éves viszonylatban azonban a portfólió 30,3 százalékos értékcsökkenésével jócskán alulteljesít az amerikai benchmarkhoz képest.

Forrás: gurufocus

Bill Ackman

Ackman a 2003-ban alapított Pershing Square Capital Management alapítója és vezérigazgatója. A vállalat közel 7,9 milliárd értékű portfóliója mindössze 6 befektetést tartalmaz, így nem túlzottan nevezhető diverzifikáltnak, különösen a befektetések megoszlást figyelembe véve, hiszen Ackmanék portfóliójának több mint háromnegyedét a fogyasztói ciklikus részvények teszik ki, amelyet az ipari, valamint az ingatlanpiaci vállalatok részvényei követnek.

Ami az egyedi részvények eloszlását illeti, a lakásfelújítással foglalkozó Lowe's Companies közel negyedét teszi ki a vállalat befektetéseinek, az olyan étteremláncok, mint a Chipotle Mexican Grills, valamint a kanadai Restaurant Brands International pedig együttesen a vállalat befektetéseinek közel 37,5 százalékát adják, így tehát korántsem beszélhetünk egy válságálló portfólióról a Pershing Square Capital Management esetében.

Ennek ellenére az S&P 500 7,2 százalékos emelkedéséhez viszonyítva a Pershing Square befektetései is felülteljesítettek, a vizsgált időszakban, 10,4 százalékos hozamot elérve. Az éves szinten elért 21,6 százalékos értékcsökkenés pedig nagyjából megegyezik az S&P 500 19,3 százalékos esésével.

Forrás: gurufocus

Következtetések

Összességében megállapítható, hogy az idei év az energetikai szektor éve volt, ez a trend pedig könnyen folytatódhat az elkövetkezendő években is, miután az orosz energiahordozókról történő leválás, valamint a piaci egyensúly megőrzésének részeként globálisan megnövekedhetnek az energiaipari beruházások, emellett pedig a piaci bizonytalanságok okozta árnövekedések is kedvező hatással lehetnek a vállalatok bevételeire. Egy másik bizonytalansági tényező a kínai gazdaság újranyitása lesz a 2023-as év első felében, hiszen a szigorú járványügyi korlátozások feloldásával az ország energiakereslete is várhatóan megnövekszik majd, emellett pedig a gyengülő dollár is árfelhajtó hatással bírhat, amennyiben a befektetők várakozásai szerint valóban megáll a Fed a kamatemelésekkel a jövő év első negyedévében.

Egy esetleges recessziós bekövetkeztével azonban az energiapiacot sem fogják kímélni a befektetők, hiszen a kereslet visszaesésével az energia és nyersanyagárak is tovább csökkenhetnek, a szektor azonban ellenállóbbnak bizonyulhat az idén igencsak megtépázott technológiai, valamint ciklikus fogyasztási cikkek szegmenséhez képest viszonyítva is, így korántsem lenne meglepő ha a legnagyobb befektetési alapok is tovább közelednének az energiaipari, valamint nyersanyagpiaci befektetések felé.

