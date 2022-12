Montenegróban vásárol 5G mobilfrekvenciákat a 4iG leányvállalata

Montenegróban vásárol 5G mobilfrekvenciákat a 4iG – derül ki a vállalat közleményéből.

A mai aukción elnyert 5G frekvenciákkal a One Montenegro lefedi az egész országot, a megvásárolt frekvenciákkal az egész ország területén gigabites sebességre tud váltani.

A 700MHz és a 3600 MHz sávokat 15 évre szerezte meg a 4iG montenegrói leányvállalata, közel 3 millió euróért – derül ki a cég közleményéből.

A One Montenegro volt az egyetlen szolgáltató 2021-ben, amely a 2600 MHz-es TDD-sávba fektetett be, amely szintén 5G-orientált. Most a One sikeresen szerzett 2x10 MHz-et a 700 MHz-es sávban, amely elsősorban a jobb földrajzi lefedettséget szolgálja, valamint 120 MHz-et a 3600 MHz-es spektrumban, amely nagy kapacitású adatforgalmat biztosít. A következő napokban a One további 20 MHz-re vonatkozó kérelmet nyújt be az Elektronikus Hírközlési Szolgáltatónak (EKIP) a 3600 MHz-es sávban, amelyre a vállalatnak az árverést követő spektrumhelyzetének köszönhetően egyedülálló joga van.

„Az 5G spektrumengedélyek megszerzése Montenegróban egy újabb fontos lépés a régióban az infrastruktúrába és a jövőbeli technológiákba történő további beruházások felé. Elkötelezettek vagyunk az 5G hálózat fejlesztése mellett Montenegróban és a nyugat-balkáni régióban" - mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója a cég közleménye szerint.