Ebben a vállalkozásban hisznek a legjobban a közösségi befektetők

Hazánkban egyre népszerűbb a közösségi befektetés, amelyen keresztül akár már 50 ezer forinttól be lehet fektetni ígéretes vállalkozásokba, startupokba. Az első hazai közösségi befektetői platform az év végére tartogatta azt a projektet, amely előregisztrációs számai az eddigi legsikeresebb kampányt vetítik előre.

A jelenlegi tőkepiaci helyzetben vonzó megoldás lehet diverzifikációs céllal is feltörekvő startupokba történő befektetés a tőzsde, értékpapír, kötvény, és ingatlan piac mellett. A már itthon is elérhető közösségi finanszírozási stratégiával egy ígéretes startup tőkeigényét a vezető befektető(k) mellett többen (akár több százan) adják össze, ezzel nemcsak az egyenként befektetett összeg, de a befektetés kockázata is a töredékére csökken. Erre a modellre épül a Tőkeportál, Magyarország legnagyobb közösségi befektetésekkel foglalkozó platformja.

Nem meglepő, hogy a termékcélú kampányokra fókuszáló, alig fél éve indult, de máris szép sikereket felmutató Brancs is a számára leginkább “testhezálló” finanszírozási formát választja - eddig minden várakozást felülmúl a jelenleg előregisztrációs szakaszban álló közösségi piactér iránti érdeklődés. Az oldalon akár 50 ezer forinttól be lehet fektetni már működő vállalkozásokba, akik a terveik és hosszútávú céljaik elérése érdekében szeretnének tőkéhez jutni. Egy vállalkozás teljesítménye a kampányban több összetevőtől is függ - egy jó ötlet kevés, meg kell győzni befektetőket arról, hogy pénzük meg fog térülni direkten és/vagy indirekten.

Az előregisztráció még nem számít befektetésnek, de meg tudja mutatni, hogy milyen visszhangra számíthat a vállalkozás a befektetők részéről. A kampányra már közel 200 regisztráció érkezett, így a várakozások alapján akár már az előregisztrálók számára fenntartott zárt szakaszban elérheti a minimum kitűzött cél összeget. Előbbi érték egyelőre példa nélküli, utóbbi pedig nagyon ígéretes hír a vállalkozás vezetőinek, hiszen általában a kampány utolsó harmadában, a zártat követő nyílt szakaszban szokott a befektetés legnagyobb része összegyűlni.

A Brancs eddigi pozitív fogadtatása valószínűleg annak is köszönhető, hogy az ő célközönségük alapból is a befektetői kör felé mozdul sok saját kampányuk esetében és így a hazai befektetői közösség is egyszerűbben meglátta, hogy milyen hozzáadott értéke van a magyar vállalkozói kultúra számára. A Brancs éppen az induló szakaszban ad teret és segítséget a vállalkozásoknak, hogy a terméküket, szolgáltatásukat kockázat nélkül, valódi vásárlókkal validálják.

Egy sikeres piaci teszt nem csak előfinanszírozást vagy vásárlói kört hoz az ötletgazdának, de kampány alatt szerzett tapasztalatok nagyon értékesek abban, hogy fenntartható, profitábilis vállalkozást építsenek fel.

Arról nem is beszélve, hogy egyes befektetői körökhöz belépőjegy lehet egy bemutatkozásra míg a befektetőknek pedig egy ilyen közösségbe való befektetés óriási potenciál lehet a jövőben. Így folyamatosan validált projektek és csapatok lesznek a látóterükben a későbbi befektetéseikhez.

A Brancs közösségi piactér befektetői kampányának előregisztrációja várhatóan január elején fejeződik be, és onnantól kezdve válthatják valódi befektetésre szándékukat az előregisztrálók az úgynevezett zárt szakaszban. A zárt szakasz befektetőinek különleges előnyök járnak, amiket már csak később, a nyílt szakaszban magasabb befektetői összeggel lehet megkapni.

Nem szabad elfelejtetni, kezdő vállalkozásokba történő befektetés minden esetben kiemelten magas kockázatú befektetésnek számít, ezért kezdő, vagy a már hatályos európai jogszabály, az ECSPR alapján tapasztalatlan befektetőknek a kisösszegű, éveken át várhatóan teljesen illikvid, és sok esetben a terveket alulmúló teljesítményű, ám ígéretes, fontos vállalkozásokba fektessenek.

A kampány alatt a kampánygazdától a kampány fórumán és a kéthetenkénti befektetői találkozókon lehet kérdezni, és vissza is lehet vonni a befektetési szándékot, amit a teljesen online folyamat során, a hitelesítési eljárást követően lehet megtenni. A folyamat a leendő befektetőknek díjmentes, csak sikeres exit esetén számít fel kisebb jutalékot a szolgáltató.

Címlapkép: Getty Images