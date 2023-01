Mi vár 2023-ban a tőzsdékre? Itt vannak a Wall Street forgatókönyvei

Nem sok befektető fogja megköszönni a tavalyi évet: a tőzsdék beszakadtak a különböző makrogazdasági és geopolitikai események miatt, de főleg a jegybankok kamatemelési ciklusának elindulása nyomta rá a bélyegét a piaci hangulatra. Utóbbinak viszont már látszik a vége, legalábbis ami a sorvezetőnek számító amerikai jegybankot illeti, bár azzal kapcsolatban továbbra is vannak kérdések, hogy mégis meddig maradhat magas a kamatszint. A másik nagy kérdéscsokor a várható recesszióval kapcsolatos, egészen pontosak azzal, hogy hol, mikor, és mekkora recesszióra lehet számítani. Ha ezekre a kérdésekre megtaláljuk a választ, akkor annak megfejtéséhez is közelebb kerülünk, hogy mikor és mibe érdemes befektetni 2023-ban. Ehhez nagy segítséget nyújt annak szemrevételezése, hogy a legnagyobb amerikai bankok elemzőcsapatai milyen tőkepiaci folyamatokra számítanak az idei évben.

JP Morgan

Elsősorban az amerikai piacra fókuszáló előrejelzésében a JP Morgan azt írja, hogy a makrogazdasági és geopolitikai sokkokkal teli évre a tőzsdék jelentős eséssel reagáltak, egyes spekulatív növekedési szegmensek 70-80 százalékkal zuhantak a csúcsokról. Bár a vállalati fundamentumok e sokkok során ellenállónak bizonyultak, az tavalyi konstruktív növekedési háttér a JPM szerint

várhatóan nem marad fenn 2023-ban.

A fundamentumok valószínűleg romlani fognak, ahogy a pénzügyi feltételek tovább szigorodnak, és a monetáris politika még szigorúbbá válik. A gazdaság valószínűleg enyhe recesszióba is kerül, a munkaerőpiac zsugorodni fog, a munkanélküliségi ráta pedig 5 százalék körülire emelkedik a JP Morgan szerint.

"A lezárásokból származó megtakarításokkal rendelkező fogyasztók többnyire kimerítették a koronavírus-járvány utáni felesleges készpénzállományukat, és most először érik őket egyszerre minden eszközből - legyen szó ingatlanról, kötvényekről, részvényekről, alternatív/magánbefektetésekről vagy kriptóról - szélesedő negatív vagyonhatások" - mondta Dubravko Lakos-Bujas, a JP Morgan globális részvényelemzői részlegének vezetője.

Ez a bizonyos hógolyó 2023-ban tovább növekedhet, ahogy a fogyasztók és a vállalatok jelentősebben csökkentik a diszkrecionális kiadásokat és a tőkeberuházásokat.

E tényezők fényében a JP Morgan Research 205 dollárra csökkentette az S&P 500 részvényenkénti nyereségére (EPS) vonatkozó, már korábban is konszenzus alattinak számító 225 dolláros 2023 évi előrejelzését. Ezt azzal indokolták, hogy gyengébb keresletre és árképzési erőre lehet számítani, valamint a marzsok is tovább fognak szűkülni, és a vállalati részvény-visszavásárlások is várhatóan alacsonyabb aktivitás mellett zajlanak majd.

Ettől az alapforgatókönyvtől való eltérés a pozitív vagy a negatív irányba attól függ, hogy a recesszió mennyire lesz mély és a hosszú, valamint a Fed ellenreakciójának sebességétől.

A piaci volatilitás is magas marad (a volatilitási index (VIX) átlagosan 25 körül alakul a JPM szerint 2023-ban).

„2023 első felében arra számítunk, hogy az S&P 500 újra teszteli a 2022-es mélypontokat, mivel a Fed túlszigorít a gyengébb fundamentumok mellett. Ez az eladási hullám a dezinflációval (nem összekeverendő a deflációval), a növekvő munkanélküliséggel és a csökkenő üzleti hangulattal együtt elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy a Fed elkezdje jelezni a monetáris politikai fordulatot, ami az S&P 500-at 2023 év végére 4 200 pontig nyomja" – mondta Lakos-Bujas.

A JP Morgan szerint az amerikai és a nemzetközi piacok közötti konvergencia 2023-ban is folytatódhat, mind dollárban, mind helyi valutában számolva. Az S&P 500 kockázat/hozam rátája más régiókhoz képest viszont továbbra sem vonzó. A kontinentális európai részvényeknek valószínűleg recesszióval kell szembenézniük, és geopolitikai kockázatok továbbra is jelen vannak, de az eurózóna még soha nem volt ennyire vonzóan árazva az USA-hoz képest - írják. Japán viszonylag ellenálló lehet a gazdaság újraindulásából származó szolid vállalati profitok, a vonzó értékeltség és a más piacokhoz képest kisebb inflációs kockázat miatt.

A fejlett piacokon belül az Egyesült Királyság továbbra is a legjobb választás. Ami a feltörekvő piacokat illeti, ezek fellendülése leginkább Kínához kötődik. Kína esetében 2023 végére mintegy 17 százalékos emelkedést várunk

- mondta Mislav Matejka, a JP Morgan európai és globális részvénystratégiáért felelős vezetője.

Goldman Sachs

A Goldman Sachs előrejelzése szerint a tőzsdei medvepiac tovább fog dübörögni, mielőtt 2023 folyamán felválthatja egy reményteljesebb tőzsdei hangulat. A globális részvényeket tömörítő MSCI All Country World index tavaly mintegy 20 százalékot esett. Még ha a részvények nyár óta némileg emelkedtek is, a Goldman stratégái több volatilitást és esést prognosztizálnak a medvepiac során, mielőtt 2023-ban során elérnénk egy újabb mélypontot. Abban tehát egyetért a JPM és a GS, hogy még jönni fognak új mélypontok a tőzsdéken. A Goldman számításai szerint a kötvényhozamok elérik a csúcspontjukat, és a gazdasági növekedés romlása stabilizálódik, mielőtt a részvények tartós emelkedése beindulna.

Forrás: Goldman Sachs

A globális részvénypiacot mozgató fundamentumok drámaian megváltoztak - írta Peter Oppenheimer, a Goldman globális részvénypiaci stratégája és az európai makrogazdasági elemzési részleg vezetője. Csapata a 2023-as előrejelzésében rámutatott, hogy a korábbi évekhez képest megfordulva a tőkeköltségek jelentősen emelkedtek, ami leginkább azoknak a gyorsan növekvő vállalatoknak az értékeltségét sújtotta, amelyeknek a profitja várhatóan a jövőben realizálódik. A nagy technológiai vállalatok eredményei eközben elmaradtak az elemzői várakozásoktól.

A magasabb kamatlábak és nyersanyagárak vonzóbbá tették a megbízható nyereséggel és cash flow-val rendelkező, kiváló minőségű vállalatokat.

Számos iparágban a hagyományos vállalatok és a digitális új belépők közötti erőviszony némiképp megfordult

- írták stratégák.

Ők a magas osztalékkal, erős mérleggel és magas marzsokkal rendelkező vállalatokat részesítik előnyben.

Ugyanakkor azt is írták, hogy a befektetőknek fel kell készülniük egy elhúzódó medvepiacra. A Goldman Sachs szerint a medvepiacoknak két fő típusa létezik - a "ciklikus", amelyet a lassuló gazdaság és az emelkedő kamatlábak váltanak ki, és a "strukturális", amelyet egy sokk, például egy eszközár lufi vagy egy katasztrófa okoz. Ez a mostani szerintük a ciklikus változat, amely jellemzően 26 hónapig tart, és amely után 50 hónapra van szükség, amíg a tőzsdék talpra állnak. A tőzsdék általában 30 százalékot esnek, miközben jellemzőek a rövid ralik, mielőtt a piac elérné a mélypontot ezekben a ciklusokban.

A stratégák szerint a tőzsdék több okból is tovább eshetnek. Bár az értékeltségek tavaly csökkentek, az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nagyon magas bázisról indultunk, rendkívül alacsony kamatlábak mellett. Bár világszerte számos részvénypiacon alacsony értékeltségekkel kereskednek, az amerikai tőzsdékre ez nem igaz - amint az alábbi ábra is mutatja, az amerikai piacok értékeltsége még mindig az 1990-es évek végi technológiai lufi csúcsának megfelelő szinten van (ha a piaci kapitalizációt a GDP-hez viszonyítjuk).

Forrás: Goldman Sachs

Az értékeltségek közötti különbség egy része valószínűleg az amerikai gazdasági növekedésre vonatkozó pozitívabb várakozásokkal és az eltérő összetételű részvénypiaccal (erős tech súly) magyarázható. A GS Research szerint azonban még ezt figyelembe véve is nehéz megindokolni, hogy az amerikai piac miért kereskedik a 20 éves átlagnak megfelelő szinten. Különösen akkor, amikor a nagy technológiai cégek marzsai nyomás alatt vannak, ami munkahelyek leépítését és a beruházások csökkenését eredményezi. Eközben pedig az állam- és vállalati kötvényhozamok eléggé megemelkedtek ahhoz, hogy versenyképes alternatívává váljanak a részvényekkel szemben.

Kiemelik ugyanakkor, hogy történelmileg a legjobb időszak a részvényvásárlásra az, amikor a gazdasági növekedés gyenge, de közeledik a stabilizálódáshoz. Viszont miközben a gazdasági expanziós kilátások javulására lehetett számítani az év vége felé, ez valójában még nem történt meg. "Az időzítés a legfontosabb" - vélik a Goldman Sachs Research stratégái.

Egy gyenge gazdaság, amely még mindig tovább romlik, nagyon különbözik egy olyan gazdaságtól, amely egyre kevésbé rossz.

A gazdasági prognózist tekintve Goldman Sachs recessziót jósol Európában, miközben az Egyesült Államok éppen, hogy elkerüli a visszaesést.

De még ha a világ legnagyobb gazdaságának sikerül is tovább növekednie, a stratégák szerint nagy a kockázata annak, hogy a befektetők beárazzák a recesszió nagyobb valószínűségét az Egyesült Államokban, mielőtt a részvények elérnék a mélypontot. Alapforgatókönyvük szerint a vállalati nyereség 2023-ban stagnálni fog.

Hozzáteszik, hogy a kamatlábak tetőzése valószínűleg pozitív lesz a részvénypiacok számára, de figyelmeztetnek arra is, hogy a kötvényhozamoknak még van tere az emelkedésre, részben azért, mert az amerikai döntéshozók arra összpontosítanak, hogy az infláció megfékezése érdekében szigorúbbak maradjanak a pénzügyi feltételek. Az is tisztázatlan, hogy a kamatok meddig maradnak magasan, mielőtt a központi bankok készen állnak a hitelfelvételi költségek csökkentésére.

A Goldman Sachs közgazdászai 2023-ban nem számítanak kamatcsökkentésre az amerikai jegybank részéről.

A befektetői pozícionálás eközben azt jelzi, hogy a piac még nem érte el a mélypontját. Bizonyos mérőszámok szerint a befektetők védekezőbbé váltak, és átpozícionálták portfólióikat, hogy kevesebb kockázatot vállaljanak, de a részvényalapokba történő tőkeáramlás még mindig erőteljes, különösen az Egyesült Államokban. A Goldman Sachs arra számít, hogy a tőzsdék mélypontra jutása előtt még több jele mutatkozik annak, hogy a befektetők kapituláltak.

Forrás: Goldman Sachs

A Goldman Sachs Research felhívja a figyelmet továbbá arra is, hogy a globális részvénypiacok "reménykedő" szakasza már elkezdődhetett. Ezek a felpattanások általában recessziók idején kezdődnek, amikor a piaci értékeltségek emelkednek. Történelmileg jobb volt közvetlenül a mélypont után részvényekbe fektetni, mint közvetlenül előtte: az átlagos 12 havi hozamok egy hónappal a mélypont után magasabbak, mint egy hónappal előtte - mutatnak rá.

Emiatt úgy gondoljuk, hogy túl korai lenne egy potenciális bikapiaci fordulatra pozícionálni

- írták a Goldman Sachs stratégái.

Bank of America

A Bank of America előrejelzésében emlékeztet, hogy a világgazdaságot és a piacokat 2022-ben két jelentős sokk rázta meg: egy inflációs és egy kamatsokk. A 2023-as évre egy várható sokk maradt:

a recesszió.

A BofA Global Research közgazdászai és stratégái, megjegyezik, hogy a 2023-as év egy kétrészes sztori lehet. Az Egyesült Államokban, az euróövezetben és az Egyesült Királyságban recesszió várható idén, a világ többi részén pedig folytatódhat a gyengülés, Kína jelentős kivételt képez - írták. A recessziós sokk valószínűleg azt jelenti, hogy a vállalati nyereségek és a gazdasági növekedés az év első felében nyomás alá kerül, ugyanakkor Kína újranyitása kegyelmet nyújt bizonyos eszközök számára.

"Az elmúlt évben jelentős piaci volatilitást tapasztaltunk a megugró infláció, a geopolitikai kockázatok és az évtizedek óta nem látott mértékű jegybanki kamatemelések miatt" - mondta Candace Browning, a BofA Global Research vezetője.

2023-ban az inflációnak csökkennie kell, de időbe telik, amíg a központi bankok győzelmet hirdetnek. A 2023-as év továbbra is bizonytalanságot fog jelenteni a piacokon, de lehetőségeket is hoz a türelmes és a beszállási pontjaikat körültekintően megválasztani hajlandó befektetők számára

Az előttünk álló év főbb témái a piacokra és a gazdaságra vonatkozóan a következők a BofA szerint:

A piacok 2023 közepén "kockázatkedvelő üzemmódba" váltanak: Mivel az infláció, az amerikai dollár és a Fed szigora 2023 első felében tetőzik, a piacok várhatóan több kockázatot tolerálnak majd az év későbbi szakaszában. Az S&P 500 jellemzően hat hónappal a recesszió vége előtt éri el a mélypontját, és ennek következtében a kötvények 2023 első felében vonzóbbnak tűnnek, míg a részvények a második félévben jobbnak ígérkeznek. A BofA arra számít, hogy az S&P 4000 dolláron zárja az évet, az S&P részvényenkénti eredménye (EPS) pedig 200 dollár lesz az év során.

Mivel az infláció, az amerikai dollár és a Fed szigora 2023 első felében tetőzik, a piacok várhatóan több kockázatot tolerálnak majd az év későbbi szakaszában. A BofA arra számít, hogy az S&P 4000 dolláron zárja az évet, az S&P részvényenkénti eredménye (EPS) pedig 200 dollár lesz az év során. A recesszió szinte elkerülhetetlen az Egyesült Államokban, az euróövezetben és az Egyesült Királyságban: Enyhe amerikai recesszióra számít a BofA 2023 első felében, de látja annak kockázatát, hogy a visszaesés csak később kezdődik el. Európában valószínűleg recesszió várható télen, majd ezt követően mérsékelt fellendülés következik.

Enyhe amerikai recesszióra számít a BofA 2023 első felében, de látja annak kockázatát, hogy a visszaesés csak később kezdődik el. Európában valószínűleg recesszió várható télen, majd ezt követően mérsékelt fellendülés következik. Az USA-ban a kötvényhozamok várhatóan magasak maradnak, de 2023 végére csökkenésre számít a BofA: A hozamgörbe (ami jelenleg inverz) várhatóan megfordul, és a kötvényhozamok volatilitása csökken. Mind a kétéves, mind a tízéves amerikai állampapírok 2023 végén 3,25 százalékos hozamszinten zárnak. A 2022-es hozamemelkedést megszenvedő szektorok szerencséje ezzel párhuzamosan megfordulhat 2023-ban – írja a BofA.

A hozamgörbe (ami jelenleg inverz) várhatóan megfordul, és a kötvényhozamok volatilitása csökken. Mind a kétéves, mind a tízéves amerikai állampapírok 2023 végén 3,25 százalékos hozamszinten zárnak. A 2022-es hozamemelkedést megszenvedő szektorok szerencséje ezzel párhuzamosan megfordulhat 2023-ban – írja a BofA. Kína újranyitása megtörténik, de 2023 végéig döcögősen haladhat: Kína fokozatos újranyitása folyamatban van, és a legtöbb korlátozást várhatóan az év második felére feloldják.

Kína fokozatos újranyitása folyamatban van, és a legtöbb korlátozást várhatóan az év második felére feloldják. A 2023-as év volatilis kezdete után a feltörekvő piacok erős hozammal kecsegtethetnek: Amint az infláció és a kamatlábak az USA-ban tetőznek, és Kína újra nyit, a feltörekvő piacok kilátásai kedvezőbbé válnak. A kínai részvények valószínűleg erősödni fognak mind a zero-Covid politikában, mind az ingatlanpiaci szigorításban történő fordulat miatt.

Amint az infláció és a kamatlábak az USA-ban tetőznek, és Kína újra nyit, a feltörekvő piacok kilátásai kedvezőbbé válnak. A kínai részvények valószínűleg erősödni fognak mind a zero-Covid politikában, mind az ingatlanpiaci szigorításban történő fordulat miatt. Az ipari fémek 2022-es, történelmileg rossz éve után 2023-ban a ciklikus és szekuláris tényezők várhatóan fellendítik a fémek árát, és a réz körülbelül 20 százalékkal emelkedik: A kulcsfontosságú piacokon tapasztalható recesszió ellenszelet jelent, de Kína újbóli megnyitása, a csúcsról lefelé csorgó amerikai dollár és különösen a megújuló energiaforrásokba történő beruházások felgyorsulása több mint ellensúlyozni fogja ezeket a rézre gyakorolt negatív tényezőket.

A kulcsfontosságú piacokon tapasztalható recesszió ellenszelet jelent, de Kína újbóli megnyitása, a csúcsról lefelé csorgó amerikai dollár és különösen a megújuló energiaforrásokba történő beruházások felgyorsulása több mint ellensúlyozni fogja ezeket a rézre gyakorolt negatív tényezőket. Hosszabb ideig magasabbak maradhatnak az olajárak: Az orosz szankciók, az alacsony olajkészletek, Kína újranyitása, és az OPEC - amely a kereslet gyengülése esetén hajlandó csökkenteni a kitermelést - várhatóan magasan fogják tartani az energiaárakat. A Brent nyersolaj ára várhatóan átlagosan 100 dollár/hordó lesz 2023 folyamán, és az év második felében 110 dollár/hordó szintre ugrik.

Az orosz szankciók, az alacsony olajkészletek, Kína újranyitása, és az OPEC - amely a kereslet gyengülése esetén hajlandó csökkenteni a kitermelést - várhatóan magasan fogják tartani az energiaárakat. A Brent nyersolaj ára várhatóan átlagosan 100 dollár/hordó lesz 2023 folyamán, és az év második felében 110 dollár/hordó szintre ugrik. Az amerikai fogyasztókon némileg enyhülhet az árnyomás, de a vagyonhatás miatt és a munkaerőpiacok romlásával a költési hajlandóságuk is csökken: A munkaerőpiacok 2023-ban végre enyhülhetnek, és az amerikai munkanélküliségi ráta 2024 első negyedévében 5,5 százalékon tetőzhet, ami hátráltatni fogja a fogyasztói kiadásokat.

A munkaerőpiacok 2023-ban végre enyhülhetnek, és az amerikai munkanélküliségi ráta 2024 első negyedévében 5,5 százalékon tetőzhet, ami hátráltatni fogja a fogyasztói kiadásokat. A Fed-emelések vége és a konzervatívabb vállalati mérlegkezelés pozitív hátteret teremt a hitelezés számára: A gyengébb növekedési kilátások és a magasabb kamatlábak arra késztetik a menedzsmenteket, hogy a részvény-visszavásárlásokról és a tőkebefektetésekről az adósságcsökkentésre helyezzék át a prioritásokat. A befektetési kategóriájú hitelek esetében 2023-ban körülbelül 9 százalékos összhozam várható, ráadásul a nemteljesítési ráta 5 százalékos csúcsértéke messze a korábbi recessziók alatt tapasztalt szint alatt maradhat az előrejelzés szerint.

Wells Fargo

Végül a Wells Fargo arra számít, hogy Egyesült Államokban a vállalati bevételek csökkenni fognak, ahogy a gazdaság recesszióba kerül. Emellett úgy látják, hogy az operatív marzsok a rekordszintekről lecsökkennek, mivel az bevételek növekedése megtorpan, és a kamat-, munka- és ráfordítási költségek továbbra is magasak maradnak. Míg a 2022-es vállalati eredmények a vártnál jobbak voltak, a 2023-as eredmények valószínűleg az év elején zsugorodnak a következő negyedévekre előre jelzett gazdasági gyengülés miatt.

Úgy látják a Wells Fargo-nál, hogy a bevételek 2023 vége felé ismét emelkedni fognak, ha az amerikai gazdaság a várakozásoknak megfelelően ismét növekedésnek indul.

A recesszió 2023 közepén bekövetkező végére, az infláció lehűlésére és a Fed lazító politikájának megkezdésére vonatkozó előrejelzés javuló befektetői hangulatot és magasabb P/E szorzókat foglal magába - írták. A befektetők arra széóámíthatnak, hogy a 2023 végi és 2024-es gazdasági- és vállalati profitfellendülés a részvényárfolyamokat magasabbra löki. A korábbi korai ciklusokhoz (2009 és 2020) hasonlóan a részvényárak valószínűleg sokkal gyorsabban fognak emelkedni, mint ahogy a profitok helyreállnak, ami átlagon felüli P/E szorzókhoz vezet. Amint azonban a vállalati eredmények felzárkóznak az árfolyamokhoz, a szorzószámnak alacsonyabb szinten kell normalizálódnia - írják. Az alábbi ábra az S&P 500 index naptári éves hozamának historikus összetételét mutatja a Wells Fargo 2022-re és 2023-ra vonatkozó előrejelzéseivel összehasonlítva.

Forrás: Wells Fargo

A nagybank továbbra is a jobb minőségű amerikai nagy és közepes kapitalizációjú részvényeket részesíti előnyben a kis kapitalizációjú részvényekkel és a nemzetközi részvényekkel szemben. Ez a defenzív pozícionálás valószínűleg előnyös lesz a befektetők számára a recesszió elején. A részvénypiacok azonban előretekintőek, és már a recesszió vége előtt elkezdhetik a felpattanás beárazását. A Wells Fargo szerint a befektetők 2023-ban lehetőséget találnak majd a részvénykitettség növelésére, valószínűleg a piac gazdaságilag érzékenyebb területeire támaszkodva.

Ezzel párhuzamosan a nemzetközi részvénypiacok olyan ellenszéllel szembesülhetnek, amely végső soron 2023-ban kevésbé kedvező kilátásokkal kecsegtet az amerikai részvényekhez képest a nagybank szerint. Összességében a nemzetközi profitnövekedési kilátások elmaradnak az amerikaiakétól, míg a hangulat, a geopolitikai feszültségek és a dollár csak részleges leértékelődése megerősíti az amerikai piacok előnyben részesítését a nemzetközi piacokkal szemben.

A Wells Fargo nem lát katalizátort a nemzetközi részvénypiacok 2023-ban való tartós felülteljesítéséhez az usa-hoz képest.

A dollár feladhatja 2022-es felértékelődésének egy részét, de elég erős marad ahhoz, hogy továbbra is ellenszelet jelentsen a nemzetközi hozamok számára. Eközben a megemelkedett nyersanyagárak valószínűleg segíteni fogják a nyersanyagexportőröket, de hátráltatják a nyersanyagimportőrök bevételeit.

A mély európai recesszió végül meg fogja terhelni a fejlett piaci hozamokat – írja a Wells Fargo.

A bank elemzőcsapata továbbra is az egyensúly, a türelem, és a minőség felé hajlik, mind a részvényszektorok, mind az alágazatok szintjén. Kedvelt szektoraik továbbra is az információtechnológia (IT), az egészségügy és az energia, míg továbbra is kedvezőtlenül viszonyulnak az erősen ciklikus fogyasztói szektorhoz és a kamatérzékeny ingatlanszektorhoz.

Az IT-szektor kiváló minőségű tulajdonságokkal rendelkezik, és az elemzőház továbbra is vonzónak tartja az ágazatot hajtó számos szekuláris növekedési tényezőt. Az informatikai ágazat legnagyobb szereplői különösen erősek pénzügyileg, míg tágabb értelemben az ágazat számos vállalatát magas marzsok, alacsony mérlegáttétel és szilárd hosszú távú növekedési kilátások jellemzik. Az IT-szektoron belül a Wells Fargo az IT-szolgáltatások, a hálózati berendezések, a fizetési processzorok, a félvezető berendezések és a szoftver alágazatokat részesíti előnyben, mivel a bizonytalan makrogazdasági háttér és az ellátási lánc megváltozása mellett is viszonylag rugalmas vállalati technológiai kiadásokat várnak. A félvezetőkkel és a számítógépes hardverekkel kapcsolatban a gazdasági ciklussal kapcsolatos aggodalmak miatt semleges a Wells Fargo, de megjegyzik, hogy ezen alágazatok és általában az IT-ágazat egészének értékeltsége az elmúlt negyedévekben elfogadhatóbbá vált.

kiváló minőségű tulajdonságokkal rendelkezik, és az elemzőház továbbra is vonzónak tartja az ágazatot hajtó számos szekuláris növekedési tényezőt. Az informatikai ágazat legnagyobb szereplői különösen erősek pénzügyileg, míg tágabb értelemben az ágazat számos vállalatát magas marzsok, alacsony mérlegáttétel és szilárd hosszú távú növekedési kilátások jellemzik. A félvezetőkkel és a számítógépes hardverekkel kapcsolatban a gazdasági ciklussal kapcsolatos aggodalmak miatt a Wells Fargo, de megjegyzik, hogy ezen alágazatok és általában az IT-ágazat egészének értékeltsége az elmúlt negyedévekben elfogadhatóbbá vált. Az egészségügyi ágazatot a defenzív és minőségi jellemzők keveréke miatt részesíti előnyben az elemzőház. Például arra számítanak, hogy a menedzselt ellátási alágazatban fennmarad az erős és stabil eredményességi szint, miközben továbbra is profitálhat az öregedő népesség hatásaiból. Az élettudományok és az orvostechnikai eszközök alágazatot is preferálják, mivel arra számítanak, hogy ezek a területek továbbra is erős és következetes organikus növekedést mutatnak a fejlett orvosi technológiák - köztük a biológiai gyógyszerek, a diagnosztika és a robotsebészet - egyre szélesebb körű elterjedésének köszönhetően. Semlegesek azonban a nagy gyógyszergyártó részvénytársaságokra , mivel a fundamentumokat kiegyensúlyozottnak látják - általában erős, stabil eredményesség, amit ellensúlyoz a világjárványhoz kapcsolódó termékcsaládok (például vakcinák) és a pipeline minőségének széles skálája. Végül a Wells Fargo t ovábbra sem kedveli a generikus gyógyszeripari vállalatokat , ahol továbbra is úgy vélik, hogy a fundamentumok megkérdőjelezhetőek.

ágazatot a defenzív és minőségi jellemzők keveréke miatt részesíti előnyben az elemzőház. Például arra számítanak, hogy a alágazatban fennmarad az erős és stabil eredményességi szint, miközben továbbra is profitálhat az öregedő népesség hatásaiból. Az alágazatot is preferálják, mivel arra számítanak, hogy ezek a területek továbbra is erős és következetes organikus növekedést mutatnak a fejlett orvosi technológiák - köztük a biológiai gyógyszerek, a diagnosztika és a robotsebészet - egyre szélesebb körű elterjedésének köszönhetően. , mivel a fundamentumokat kiegyensúlyozottnak látják - általában erős, stabil eredményesség, amit ellensúlyoz a világjárványhoz kapcsolódó termékcsaládok (például vakcinák) és a pipeline minőségének széles skálája. Végül a Wells Fargo t , ahol továbbra is úgy vélik, hogy a fundamentumok megkérdőjelezhetőek. Az energiaszektorhoz szintén pozitívan állnak , mivel arra számítanak, hogy a szekuláris kínálati korlátok még egy ideig fennmaradnak, és végül 2023-ban is magasabb árakat látunk majd a mögöttes nyersanyagok esetében. A Wells Fargo szerint az értékeltségek is vonzóak, és bár a hozamok 2022-hez képest némileg mérséklődhetnek, a szektor osztalékhozama továbbra is jóval meghaladja az S&P 500 indexét. Az ágazaton belül az olyan integrált olaj- és gázipari vállalatokat részesítik előnyben, amelyek erős tőkebázissal rendelkeznek, és pozitív kapcsolatban állnak a nyersanyagárszintekkel.

, mivel arra számítanak, hogy a szekuláris kínálati korlátok még egy ideig fennmaradnak, és végül 2023-ban is magasabb árakat látunk majd a mögöttes nyersanyagok esetében. A Wells Fargo szerint az értékeltségek is vonzóak, és bár a hozamok 2022-hez képest némileg mérséklődhetnek, a szektor osztalékhozama továbbra is jóval meghaladja az S&P 500 indexét. A nem ciklikus fogyasztási cikkek és a közmű szektorokban piaci súlyozású allokációkat ajánl az elemzőház, mivel ezek az ágazatok valószínűleg stabil eredményeket érnek el egy gazdasági visszaesés során. A fogyasztási cikkeken belül arra számít a Wells Fargo, hogy az élelmiszer- és alapvető cikkek kiskereskedelme profitálhat az agresszív készletcsökkentésből, és piaci részesedést nyerhet, mivel a fogyasztók egyre inkább értéktudatosabbá válnak.

mivel ezek az ágazatok valószínűleg stabil eredményeket érnek el egy gazdasági visszaesés során. A fogyasztási cikkeken belül arra számít a Wells Fargo, hogy az élelmiszer- és alapvető cikkek kiskereskedelme profitálhat az agresszív készletcsökkentésből, és piaci részesedést nyerhet, mivel a fogyasztók egyre inkább értéktudatosabbá válnak. Zárásként, a ciklikus ágazatok többségével kapcsolatban semleges vagy kedvezőtlen álláspontot képvisel a Wells Fargo, de megjegyzik, hogy ezek az ágazatok potenciális lehetőségeket kínálnak a portfóliókon belüli egyensúlyt fenntartani kívánó befektetők számára. A defenzívebb alágazatok közé tartoznának a védelmi beszállítók az ipari ágazaton belül, a vagyon- és balesetbiztosítók a pénzügyi ágazaton belül, az ipari gázcégek az alapanyaggyártókon belül, valamint az autóipari kiskereskedők a ciklikus fogyasztási cikkeken belül. A másik oldalról, egy esetleges fellendülésre való tekintettel a Wells Fargo-nál továbbra is a vasútvállalatokat részesítik előnyben az ipari ágazatokon belül, az internetes kiskereskedelmet a ciklikus fogyasztási cikkeken belül, valamint az egyetemes bankokat a pénzügyi ágazatokon belül.

A Wells Fargo általános ágazati pozícionáltsága 2023-ban valószínűleg a minőségibb és defenzívebb pozícióból egy szélesebb értelemben vett ciklikus pozícióba fog átváltani, ahogy a piacok túlteszik magukat a recesszión és elkezdik árazni a felpattanást.

Címlapkép: Getty Images