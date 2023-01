Mínuszban zártak az amerikai indexek

Portfolio 2023. január 03. 22:04

A tegnapi könnyedebb nap után ma már beindulnak az adatközlések, a német munkanélküliségi számok közlése mellett BMI-adat is jön az USA-ból. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel jó hangulat látszott, míg oldalazás után egyre jobb hangulat látható az európai börzéken is. Amerikában ugyancsak pluszban nyitottak a tőzsdék, de a kedvezőtlen szállítási adatok után komoly esésben van a Tesla részvénye, és az Apple-t is megütötték, ez pedig lefordulást hozott a piacokon. Közben a mai emelkedésével több mint fél éves csúcsra ért az arany jegyzése, és egyes elemzők szerint egyébként a november eleje óta tartó kiváló teljesítménynek közel sincs még vége, a recessziós félelmek árnyékában könnyen lehet, hogy 2023 az arany éve lesz.