Egy amerikai államban már csak személyivel lehet pornót nézni

A 440-es számon ismert törvényt júniusban írta alá az állam kormányzója, és vasárnap (január 1-jén) lépett hatályba. Eszerint a Louisiana államban működő pornóoldalaknak ellenőrizniük kell a felhasználók életkorát, különben pert kaphatnak a nyakukba. A törvény azokra a weboldalakra vonatkozik, ahol a pornográf anyagok a teljes tartalom több mint egyharmadát teszik ki, vagyis a legtöbb pornóoldal biztosan érintett- számol be róla a Cybernews.

A felhasználóknak igazolniuk kell, hogy betöltötték a 18. életévüket, amelyet személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal, de akár jelzáloghitel-igazolással vagy munkáltatói okirattal is megtehetnek.

A törvényjavaslatot tavaly februárban terjesztette be Laurie Schlegel republikánus képviselő. Szerinte az életkor ellenőrzésére azért van szükség, hogy megvédjék a gyermekeket az online pornográfia veszélyeitől.

Az online pornográfia szélsőséges és vizuális, és csak egy kattintásra van gyermekeinktől. Ez nem az apukád Playboy magazinja

- tweetelte Schlegel korábban.

A múlt hónapban Mike Lee republikánus szenátor hasonló törvényt javasolt szövetségi szinten. Bár a pornográf weboldalak felszólítják a felhasználókat, hogy adják meg az életkoruk mielőtt belépnének az oldalra, ezt elég könnyen ki lehet játszani.

Its getting awfully surveillancey in here. Anyone in Louisiana accessing pornhub will now have to link their drivers license or government ID in order to access the site. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde