A BMW bemutatta a jövő autóját – Mi már beszélgettünk vele

A BMW a világ legnagyobb technológiai kiállításán, a Las Vegas-i CES-en mutatta be azt, hogy hogyan képzeli el az autózás jövőjét, amiben az ember és a gép egyfajta digitális szimbiózisban él majd, az egészet pedig becsomagolták az i Vision Dee-nek nevezett inkább retro, mint futurisztikus szedánba. A mai bemutató előtt néhány kiválasztott lap újságírójának már tavaly novemberben volt lehetősége megnézni a jövőt, köztük volt a Portfolio is. Élménybeszámoló Maisachból.

A BMW egy különleges eseményre hívott minket tavaly november 23-án, akkor mutatták meg ugyanis néhány kiválasztott újságírónak azt az újdonságot, amit csak most, a világ legnagyobb technológiai kiállításán, a Las Vegas-i CES-en mutattak be. Vagyis most már közel másfél hónapja nem beszélhetek arról, amit ott láttam, a BMW ugyanis elég komoly embargós szerződést íratott alá, még az előzetes bemutató ténye is embargó alá esett.

Most már leírhatom, hogy tavaly novemberben a Münchentől észak-nyugatra fekvő Maisachba utaztunk, ahol egy régi repülőtér helyén alakított ki a BMW egy vezetéstechnikai központot, ahol néhány száz euróért fél-egy napos tréningeken lehet részt venni, és vezetni a legújabb M-es BMW-ket, például az M3 és M4 Competition vagy az elektromos i4 M50 modelleket. Itt most jöhetne egy fotósorozat tőlem a központi épületről vagy az egymás mellé felállított M-es flottáról, ha nem takarták volna le minden jelenlevőnek a mobiltelefonján az összes kamerát az egész napra.

A lényeg az egyik nagy csarnokban várt minket, oda már úgy érkeztünk, hogy a recepciónál elkészítették a személyes avatarunkat, aminek már a csarnok bejáratánál volt szerepe: a nyakunkban lógó vendégkártya alapján személyes köszöntőt kapott minden jelenlévő egy virtuális házigazdától, és csak ez után lehetett belépni az épületbe. Rövid várakozás után azt is megtudhattuk, hogy miért vagyunk ott:

a BMW Maisachban mutatta meg nekünk a vízióját arról, hogy hogyan boríthatják be a jövő autóit kívül és belül a digitális élmények, az újdonságokat pedig egy koncepcióautón mutatták meg.

A nagy leleplezés előtt egy felvezető videóban futurisztikus autók közlekedtek a jövő útjain, ezzel szemben a bemutatott autó abszolút hagyományos formájú, a klasszikus BMW-s örökségekre épül, három dobozos felépítésű (vagyis külön „dobozt” kap a motor, az utas és a rakomány), de ott van a rajta a Hofmeister Knick (a hokiütő forma a C-oszlopon), az elején pedig a vesék és a klasszikus, kör alakú, dupla fényszórók.

Kérdeztem is a bemutató után a cég vezetőitől a kerekasztal beszélgetésen, hogy hogyhogy nem egy SUV-ban mutatják meg a digitális újdonságokat, az udvarias válasz az volt, hogy klasszikus formájú autón szerették volna bemutatni a digitális jövőt, és szándékosan egyszerű külső dizájnt választottak, hogy a digitális újdonságok kerüljenek előtérbe, de a megfejtés szerintem inkább az, hogy ebben a formában ez az autó soha nem kerül az utakra, és ha nem eladni és pénzt keresni kell vele, akkor a BMW-nél is szívesebben rajzolnak szedánt, mint mondjuk városi terepjárót. (balra egy futurisztikus BMW, jobbra Dee)

Érdekes eleme még az autónak az újra rajzolt kormány, aminek több pontja is érintésérzékeny, és amivel különböző funkciók hívhatók életre, és aminek a segítségével a szélvédőn megjelenített tartalmak vezérelhetők. A BMW-nél a borzasztóan hangzó phygital érintési pontokról és ikonokról beszélnek, remélem, hogy a sajtóanyagban több helyen is felbukkanó phygital (physical + digital) kifejezéssel ugyanolyan kegyetlenül bánik majd el az élet, mint a mobiliparban használt rövid pályafutású, szörnyűséges phablettel.

A vízió neve egyébként BMW i Vision Dee, ahol a Dee a Digital Emotional Experience rövidítése, az üzenet pedig az, hogy a jövő autói egyre intuitívabbak, intelligensebbek és emocionálisabbak, valahogy emberszerűbbek lesznek, a vezető és az autó egysége már nem merül ki a ma jól ismert vezetéstámogató rendszerekben és mondjuk hangvezérlésben, inkább interaktív kommunikáció zajlik majd ember és gép között. Fotózkodhattunk is Dee-vel, és itt újra szerepet kapott az avatarunk, az autó ugyanis felismert és a nevemen köszöntött, amikor pedig hozzáértem az autó kerekéhez, még viccelődött is.

Bizarr élmény volt, de azt adom, hogy abban a világban, ami egyre kevésbé a vezetésről szól majd, minden gyártónak adnia kell valami extrát, ami kiemeli őket a tömegből. Ilyen extra az is, hogy az autóhoz közeledve az oldalablakokat teljesen beborító kijelzőkön megjelent az avatarom és a nevem (nyilván itt bármi más is megjeleníthető). Ráadásul az autó hűtőrácsán és fényszóróin elhelyezett E Ink elemekkel különböző arckifejezések is megjeleníthetők, az autó például örömmel üdvözölheti a gazdáját. Ezt azért még szokni kell. Ráadásul Dee a szenzoraival beazonosítja a vezetőt, és már nyitja is az ajtót a beszálláshoz.

Külön látványosság, hogy az autó teljes külsejét beborították E Ink felülettel, vagyis olyan lapokkal, amelyek elektromos áram hatására elszíneződnek. A tavalyi kiállításon még csak fehérről feketére tudott változni az autó külseje, azóta viszont annyit fejlődött a technológia, hogy összesen 32 szín jeleníthető meg. Dee-t összesen 240 E Ink szegmenssel borították be, ezeknek a színe egyenként is változtatható. Felmerül a kérdés, hogy a jogszabályok vajon hogyan tudják majd lekövetni, hogy a forgalmiban még piros autó egyik pillanatról a másikra mondjuk zöldre változik, de az E Inkkel kísérletező csapat vezetője szerint akadnak más kihívások is, például az, hogy a külső környezet változását, például a nagy hőséget vagy hideget nem nagyon tolerálja az új felület. Ettől függetlenül érdekes maga a technológia, és ha nem is kívül, de az autók belterében, mondjuk a műszerfalon akár már néhány éven belül láthatunk E Ink felületeket.

Az autó leglátványosabb része azonban nem a külső, hanem a szélvédőt teljes egészében beborító színes Head-up-Display (HUD). A teljes műszerfalat szövettel borították be, alóla viszont kivilágít egy 5 fokozatban állítható csúszka, ahol a vezető kiválaszthatja, hogy a HUD mennyi információt mutasson, vagyis mekkora részét foglalja el a szélvédőnek. Az első fokozat az analóg, a négyes és ötös pedig már a kiterjeszett illetve a teljesen virtuális valóság. Utóbbihoz az oldalablakok is sötétíthetők, hogy minél jobban kizárjuk a nem kedvünkre való valóságot.

Bár ez még csak koncepció szinten létezik, működés közben már eléggé kiforrottnak tűnt, és a BMW-nél optimisták a bevezetéssel kapcsolatban, a cég vezetői szerint ez a HUD, aminek a képe a teljes szélvédőt beteríti, 2025-től a Neue Klasse modelljeiben is elérhető lesz. Itt át is lehet kötni a magyar vonatkozásra, ugyanis 2025-ben a világon elsőként a debreceni BMW-gyárban indul majd a Neue Klasse gyártása, ezek szerint akár már az új szélvédő-projektorokkal.

És a végére egy kis extra. Nem is BMW lenne a BMW, ha az újdonságokon kívül nem kényeztették volna el az újságírókat vezetési élménnyel. És nem is akármilyennel! A BMW M mérnökei összeálltak az Epic Games szakembereivel, és

megcsinálták az ultimatív férfi játékot: egy igazi versenyautót, amit virtuális pályán lehet vezetni.

Az egészet az új M2-esben lehetett kipróbálni, a teljes élményhez egy virtuális valóság headset kellett, ami úgy volt beállítva, hogy bentről az autó minden részét, a műszerfalat, a kormányt stb. a valóságban láttuk, csak a szélvédőn és az ablakokon kinézve rajzolódott ki egy digitális pálya, célegyenessel, kanyarokkal, pont, mint egy szimulátorban.

Szóval ott ülsz az autóban, ami egy repülőgép kifutópálya szélességű, teljesen üres aszfaltcsík közepén áll, és te mégis kanyarokat, bójákat látsz magad előtt. Odagurulsz az autóval a virtuális rajthelyre, majd a visszaszámlálás után padlógázt nyomsz, és 3,9 másodperccel később már 100-zal mész, és ott azonnal satufékes kanyar jön. Aztán újra kigyorsítasz, hörög a motor, remeg az autó, és érzed az égett gumik szagát. Az élmény frenetikus. És elhiszed, hogy úgy tudsz vezetni, mint Hamilton, aztán kiderül, hogy a melletted ülő instruktor helyetted nyomta a lábánál lévő féket, hogy ne csapódj neki a virtuális falaknak. Mindegy, néhány percre tényleg azt érzed, hogy te vagy a legnagyobb király. És hogy kellene otthonra is egy ilyen.

A címlapkép és a képek forrása: Nagy Viktor, Portfolio