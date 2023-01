Újabb kriptós nagyágyú vezérét vinnék bíróság elé

New York államügyésze csütörtökön beperelte a Celsius Network alapítóját, Alex Mashinsky-t, azt állítva, hogy több milliárd dollárnyi digitális valutát csalt ki a befektetőktől azzal, hogy eltitkolta a mára csődbe ment kriptopénz-hitelezési platformjának megromlott pénzügyi állapotát - írja a Reuters

Mashinsky csalárd módon a Celsiust a bankok biztonságos alternatívájaként reklámozta, miközben eltitkolta, hogy a kockázatos befektetésekkel több százmillió dollárt veszített - áll a Letitia James főügyész által benyújtott panaszban.

A New York-i manhattani állami bíróságon benyújtott polgári per célja, hogy Mashinsky-t eltiltják a New York-i üzleti tevékenységtől, valamint kártérítést kérnek tőle.

"Alex Mashinsky azt ígérte, hogy a befektetőket a pénzügyi szabadsághoz vezeti, de a pénzügyi rombadőlés szélére sodorta őket. Hamis és megalapozatlan ígéreteket tenni és félrevezetni a befektetőket törvénytelen - mondta James.

A New Jersey állambeli Hobokenben székhellyel rendelkező Celsius tavaly július 13-án nyújtotta be a csődvédelmi kérvényét, 1,19 milliárd dolláros hiányt szerepeltetve a mérlegében. A bejelentés egy hónappal azután történt, hogy a Celsius a "szélsőséges" piaci körülményekre hivatkozva befagyasztotta 1,7 millió ügyfele pénzfelvételét és az átutalásokat. A Celsius a novembert 9 milliárd dollárnyi kötelezettséggel zárta, amelyből több mint 4,3 milliárd dollárral az ügyfeleknek tartozott - derül ki a bírósági beadványból.

James szerint több mint 26 000 New York-i volt a csalás áldozatai között. Sok áldozat hétköznapi befektető volt, mint például egy háromgyermekes apa, aki 375 000 dolláros megtakarítását vesztette el, és egy rokkant veterán, aki 36 000 dollárt veszített, amit közel egy évtizeden át gyűjtött.

A kriptopénz-hitelezők a COVID-19 járvány idején azzal tettek szert népszerűségre, hogy magas kamatokat és könnyű hitelhez jutást ígértek a betéteseknek. Ezután tokeneket adtak kölcsön intézményi befektetőknek, remélve, hogy a különbözetből hasznot húznak. Az üzleti modell gyakran fenntarthatatlannak bizonyult 2022-ben, miután a kriptopénzpiacokon zuhanás következett be, beleértve a terraUSD és a luna tokenek összeomlását is.

Az Ukrajnában született, majd később családjával Izraelbe emigrált Mashinsky több vállalkozást is indított, mielőtt 2017-ben megalapította a Celsiust, és annak vezérigazgatója és nyilvános arca lett. James szerint a közösségi médián, interjúkon és kriptopénz-konferenciákon keresztül tett promóciós erőfeszítései segítettek a vállalatnak abban, hogy tavaly év elejére 20 milliárd dollárnyi digitális vagyont gyűjtsön össze.

De mivel nehezen tudta kifizetni a befektetői betétekre ígért hozamokat, a Celsius a kockázatosabb befektetések felé mozdult el, miközben Mashinsky továbbra is arról beszélt, hogy a platform biztonságos. A per szerint a kifizetések befagyasztása előtti két hétben Mashinsky még mindig elutasította azokat a kritikákat, amelyek szerint a Celsius túlvállalta magát, és arra buzdította a befektetőket, hogy "hagyják figyelmen kívül a FUD-ot", ami az angol "félelem, bizonytalanság és kétség" rövidítése.

James szerint Mashinsky csalása 2018-tól 2022 júniusáig, a betétek befagyasztásáig tartott. Mashinsky szeptemberben lemondott a Celsius vezérigazgatói tisztségéről, és akkor azt mondta, hogy elkötelezett a befektetők betétjeinek visszaszolgáltatása mellett.

Címlapkép: David Williams/Bloomberg via Getty Images