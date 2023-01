Öt hete nem látott rali az amerikai tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,6 százalék mínuszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,55 százalékot esett, a Hang Seng 0,15 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 1,72 százalékos mínuszban áll.

Emelkedést jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,73 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,82 százalékot emelkedhet.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,31 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,34 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,32 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma lesz a legfontosabb nap a héten gazdasági adatok szempontjából: érkezik az eurózóna inflációs adata és az amerikai foglalkoztatottság adat is, mindkettőt szorosan figyelik a jegybankok. Idehaza is jön foglalkoztatottsági és kiskereskedelmi adat, és a devizatartalék decemberi alakulását is megismerjük.

2022. január 2-8. makronaptár Magyar makrogazdaság január 3. kedd 8:30 KSH A kormányzati szektor egyenlege Q3 január 3. kedd 8:30 MNB Kamatstatisztikák nov. január 3. kedd 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege nov. január 3. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció január 4. szerda 8:30 KSH Keresetek okt. január 5. csütörtök 8:30 KSH Ipari termelői árak nov. január 6. péntek 8:30 KSH Foglalkoztatottság nov. január 6. péntek 8:30 KSH Kiskereskedelem nov. január 6. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok dec. Nemzetközi makrogazdaság január 3. kedd 8:00 Németo. Kiskereskedelem dec. január 3. kedd 9:55 Németo. Munkanélküliség dec. január 3. kedd 10:00 OPEC-ülés január 3. kedd 16:00 USA ISM BMI (feldolg.) dec. január 4. szerda 14:15 USA ADP munkanélküliség dec. január 4. szerda 20:00 USA Fed-jegyzőkönyv január 5. csütörtök 2:45 Kína Caixin BMI dec. január 5. csütörtök 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések nov. január 5. csütörtök 16:00 USA ISM BMI (szolg.) dec. január 6. péntek 11:00 EU Infláció dec. január 6. péntek 11:00 EU Kiskereskedelem nov. január 6. péntek 14:30 USA Munkanélküliség dec. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 6,4 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 6,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 0,6 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 0,8 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 32 930,08 -1,0% -0,9% -3,0% -0,7% -9,6% 30,2% S&P 500 3 808,1 -1,2% -1,1% -4,8% -0,8% -19,0% 38,8% Nasdaq 10 741,22 -1,6% -1,9% -8,9% -1,8% -31,9% 61,4% Ázsiai részvényindexek Nikkei 25 820,8 0,4% -1,0% -7,2% -1,0% -12,0% 8,9% Hang Seng 21 052,17 1,2% 6,6% 7,9% 6,4% -8,1% -31,7% CSI 300 3 968,58 1,9% 2,9% 0,5% 2,5% -18,5% -4,1% Európai részvényindexek DAX 14 436,31 -0,4% 2,6% -0,1% 3,7% -11,3% 8,4% CAC 6 761,5 -0,2% 2,9% 1,0% 4,4% -8,3% 23,6% FTSE 7 633,45 0,6% 1,6% 0,9% 2,4% 1,6% -1,2% FTSE MIB 24 832,7 -0,1% 3,2% 1,2% 4,7% -11,8% 9,1% IBEX 8 607,6 0,6% 3,5% 2,8% 4,6% -2,1% -17,3% Régiós részvényindexek BUX 45 228,81 0,6% 2,7% 1,3% 3,3% -13,2% 13,1% ATX 3 242,4 0,9% 3,4% 1,0% 3,7% -18,3% -8,7% PX 1 242,31 1,0% 3,0% 3,3% 3,4% -13,0% 12,4% WIG20 59 854,8 0,2% 3,8% 6,0% 4,2% -15,4% -8,4% Magyar blue chipek OTP 10 785 1,0% 5,9% 6,9% 6,7% -37,0% -1,4% Mol 2 618 0,2% -0,5% -5,1% 0,6% 0,0% -15,0% Richter 8 400 0,5% 1,0% -1,2% 1,2% -4,3% 24,7% Magyar Telekom 348 1,3% 3,0% 6,6% 2,7% -16,3% -25,2% Nyersanyagok WTI 73,67 1,1% -6,0% -4,1% -8,2% -5,4% 19,9% Brent 78,72 1,0% -4,4% -5,0% -7,3% -2,7% 16,5% Arany 1 830,69 -1,5% 1,0% 3,0% 0,8% 0,3% 38,8% Ezüst 23,15 -4,1% -3,5% 4,1% -2,5% 0,1% 34,2% Devizák EURHUF 395,5050 -0,2% -1,1% -3,8% -1,2% 9,4% 28,2% USDHUF 375,9732 0,6% 0,3% -3,7% 0,2% 17,9% 46,7% GBPHUF 448,1899 -0,4% -0,9% -6,7% -0,8% 3,2% 28,9% EURUSD 1,0520 -0,8% -1,4% -0,1% -1,4% -7,2% -12,6% USDJPY 132,0700 0,0% -0,9% -3,1% 0,2% 14,1% 16,6% GBPUSD 1,1883 -1,3% -1,4% -2,7% -1,2% -12,4% -12,4% Kriptovaluták Bitcoin 16 826 -0,1% 1,2% -0,8% 1,3% -61,3% -0,6% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,72 0,9% -3,0% 3,4% -2,9% 118,5% 50,3% 10 éves német állampapírhozam 2,31 1,9% -6,3% 22,4% -9,9% -1 976,4% 424,5% 10 éves magyar állampapírhozam 8,16 -4,2% -11,8% -2,4% -11,8% 73,6% 314,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

