Bréking! Akár napokon belül lezárulhat a Vodafone eladása – Kormányhatározat buktatta le a 4iG-t

Jelentős, 425 millió eurós, azaz csaknem 170 milliárd forintos hitelkeret biztosítását hagyta jóvá a kormány a Magyar Fejlesztési Bank számára, a tőkekövetelés 80 százalékának állami kezességvállalása mellett. A Magyar Közlönyben vasárnap délután megjelent kormányhatározat értelmében az MFB a hitelkeretet a Vodafone Magyarország 51 százalékos tulajdonrészének megvásárlásához biztosíthatja a 4iG leányvállalata, az Antenna Hungária számára. Ez azt jelenti, hogy a 4iG többségi tulajdonában lévő vállalat is szerepet kap majd a tranzakcióban, amiről eddig még nem esett szó. A 4iG pénteki felminősítését követően mindezekből arra következtethetünk, hogy napokon belül lezárulhat a Vodafone Magyarország felvásárlása.

Gigantikus tranzakció

A 4iG és a magyar állam augusztus végén jelentette be, hogy megvásárolnák a Vodafone Magyarország 100 százalékát, a tranzakcióval a 4iG többségi 51, a magyar állam pedig 49 százalékos tulajdonosa lenne Magyarország második legnagyobb távközlési cégének. A tranzakció kapcsán közzétett cégérték (EV) 715 milliárd forint - amelyből a 4iG csoportra eső rész 364,65 milliárd.

Jászai Gellért a 4iG elnöke és többségi tulajdonosa későbbi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a cégérték nem azonos a vételárral, amit a végleges megállapodásban, az átvilágítás során esetlegesen felmerülő tételek mellett a Vodafone adóságállományának törlesztése, tőkésítése is befolyásolhat majd. Mindettől függetlenül biztosak lehetünk abban, hogy gigantikus vállalatfelvásárlásról van szó, és nem csupán a tranzakció volumene miatt, hanem azért is, mert

a Vodafone eladása alapvetően formálhatja át a teljes hazai távközlési piacot.

Kihívót kap a Magyar Telekom

A hazai telekommunikációs piacon jó néhány éve egyeduralkodó a Magyar Telekom: a Yettelnek, vagy a Vodafone-nak és a különböző hazai és külföldi, széttöredezett tulajdonosi struktúrával rendelkező kisebb piaci szereplőnek esélye sem volt arra, hogy a Telekomhoz mérhető erejű versenytársat jelentsen. Ezen a helyzeten változtathat a 4iG: az elmúlt évben megvásárolt DIGI, Antenna Hungária és Invitech ugyanis erős vezetékes szolgáltatói háttérbázist biztosít ahhoz, hogy a társaság portfóliója a mobilpiacon erős Vodafone-nal egyesítve már érdemi versenyt generáljon a távközlési piac különböző területein. Ebben a törekvésben az állami szerepvállalás jelentős támogatást biztosíthat a 4iG csoportnak, ugyanakkor hosszú évek telhetnek még el addig, amíg a 4iG valódi kihívójává válhat a Magyar Telekomnak.

Miért tűnik úgy, hogy eldőlt a Vodafone sorsa?

Az augusztusi bejelentések és nyilatkozatok óta a felek elzárkóztak attól, hogy kommentálják a tranzakcióval kapcsolatos sajtóértesüléseket. A 4iG előzetesen annyit közölt, 2022 év végéig tervezi a Vodafone Magyarország átvilágítását és a teljes tranzakció lezárását. Ugyan a befektetők által várt év végi bejelentés elmaradt, a Scope Ratings hitelminősítő péntek este tőzsdezárás után fontos bejelentést tett, és egy-egy osztályzattal felminősítette a 4iG kibocsátói- és kibocsátott kötvényeinek adóságbesorolását is (előbbit ’BB-’ stabil, utóbbit pedig ’BB-’ pozitív kilátással).

A Scope véleménye szerint „A felminősítés a Vodafone Magyarország felvásárlásával jelentős magyarországi mobilpiaci részesedéssel javuló versenypozíciót, üzleti profilt, eredményességet és javuló hitelmutatókat tükröz”. A 4iG korábbi és a Vodafone felvásárlásából adódó jelentős hitelállománya ellenére a Scope úgy látja, hogy „A vállalat adósság/eredményesség mutatója a következő években javulhat, amely a 4iG ismételt felminősítését eredményezheti”. A 4iG felminősítése és a Scope narratívája, valamint a hitelszerződés megkötéséhez szükséges kormányzati hozzájárulás vasárnap délutáni publikálása mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy a 4iG és a magyar állam már nagyon közel járhat a deal megkötéséhez, és

akár napokon belül megtörténhetnek az ezzel kapcsolatos bejelentések is.

Finanszírozás

A kormányhatározat megjelenése a vételár megállapításához nem túl sok kapaszkodót biztosít, hiszen szinte kizárt, hogy az előzetesen 715 milliárd forintra taksált vállalat 51 százalékos tulajdonrészének vételárát teljes egészében fedezné az MFB által biztosított hitelkeret. Jelen pillanatban pedig még azt sem lehet tudni, hogy a 4iG a tranzakcióhoz a teljes keretösszeget lehívja-e majd.

Az augusztusi bejelentést követően azt a 4iG elnöke is elismerte, hogy többféle konstrukció - hitel, kötvény- és részvénykibocsátás - is szóba jöhet a finanszírozás előteremtésében, amiben az amerikai befektetési bank, a J.P. Morgan a társaság tanácsadója és partnere. Jászai Gellért azt is hangsúlyozta, hogy kizárólag piaci finanszírozásban gondolkoznak. A társaság előzetes kommunikációja alapján mi arra tippelünk, hogy a 4iG valamilyen szindikált hitelkonstrukcióban juthat forráshoz, amelyben a Magyar Fejlesztési Bank lehet az egyik résztvevő.

Új információ a korábbi bejelentésekhez képest, hogy az MFB a Vodafone megvásárlásához szükséges forrást az Antenna Hungáriának biztosítja, így részben, vagy egészben a 4iG leányvállalata is szerepet kap majd a tranzakcióban, amiről eddig még nem esett szó. Ameddig a felek nem tesznek konkrét bejelentéseket az akvizícióval kapcsolatban, ennél pontosabbat nem láthatunk.

Piaci hitel?

A rendelkezésre álló információk alapján a felvásárlás finanszírozását a 4iG tehát piaci hitelből valósítja meg. Ugyanis bár a Magyar Fejlesztési Bank a magyar állam tulajdonában van, az MFB a kereskedelmi bankokhoz hasonlóan a piacról - és nem az államtól - vonja be azokat a forrásokat, melyet a hitelezési tevékenysége során kihelyez. Az MFB a forrásszerzési tevékenységét a belföldi és a külföldi pénz- és tőkepiacokon is a saját nevében, önállóan végzi, majd a bank ezeket a forrásokat használja fel a beruházások, vállalatok és vállalkozások, valamint nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások, vagy projektek finanszírozására.

A kezességvállalásért az államot kezességvállalási díj is megilleti, amelyet az „állami kezességgel biztosított tőkekövetelés 0,59%-ának megfelelő mértékben” ír elő a közlönyben megjelent kormányhatározat. Így bár a tranzakció teljes hitelstruktúráját nem ismerjük, önmagában az MFB vagy az állami kezességvállalás megjelenése a Vodafone felvásárlásban nem jelenti azt, hogy nem piaci hitelről lenne szó.

Az állami kezességvállalás jelenthet-e tiltott finanszírozást?

Az Európai Unió szigorúan szabályozza, milyen és mekkora támogatásokat adhat egy állam. A Vodafone tranzakcióban az állami kezességvállalás révén a kockázatvállalással járó felelősség megoszlik a finanszírozó bank és az állam között. Amennyiben a kezességvállalás mértéke és módja az uniós jognak megfelelően, a szabályok adta kereteken belül és piaci alapon történik, úgy az állami kezességvállalás ténye még önmagában nem jelenti azt, hogy tiltott finanszírozásról beszélhetnénk ebben az esetben. Az ügyletben a J.P. Morgan a finanszírozási tanácsadó, vélhetően a bank jogi- és pénzpiaci szakértői is validálták ezt a megoldást.

Állami szerepvállalás a szektorban

A Vodafone Magyarországban vásárolt 49 százalékos részvénycsomaggal a magyar állam jelentős befektetőjévé válik a hazai távközlésnek. A szektor hatalmas tőkeigénye, a piaci fúziók, valamint a távközlési infrastruktúra közmű jellege miatt az állami szerepvállalás, a magán és állami tőke együttműködése külföldön is gyakori. Az európai és tengeren túli államok ma már nem csak szabályozói oldalról vannak jelen a távközlésben, hanem jelentős stratégiai szereplőivé váltak a teljes szektornak. A 4iG többségi tulajdonszerzése a Vodafone-ban pedig azt is jelenti, hogy a szakmai kontroll a piaci szereplő kezében marad a tranzakció zárását követően is.

Példák az állami tulajdon jelenlétére a távközlési szektorban Ország Vállalat Állami tulajdon Szolgáltatási területek Szlovénia Telekom Slovenije d.d. 62,54% Szlovénia,Koszovó, Horvátország Montenegro, Szerbia, Észak-Macedonia Szerbia Telekom Srbja a.d. 58,11% Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegro, Koszovó Norvégia Telenor ASA 54% Norvégia, Dánia, Finnország, Svédország, Banglades, Malajzia, Pakisztán, Thajföld Belgium Proximus NV/SA 53,51% Belgium, Luxemburg Svájc Swisscom AG 51% Svájc, Olaszország Svédország Telia Company AB 39,5% Finnország, Norvégia, Dánia, Litvánia, Észtország Németország Deutsche Telekom AG 31,9% Németország, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Csehország, Görögország, Magyarország, Montenegro, Észak-Macedónia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, USA Ausztria Telekom Austria AG 28,42% Fehéroroszország, Bulgária, Horvátország, Észak-Macedonia, Szerbia, Szlovénia Franciaország Orange S.A. 23% Franciaország, Belgium, Botswana, Burkina Faso, Kamerun, Közép Afrikai Köztársaság, Kongó, Egyiptom, Guinea , Bissau-guineai Köztársaság, Elefántcsontpart, Jordánia, Libériai Köztársaság, Luxemburg, Madagaszkár, Mali, Moldova, Marokkó, Lengyelország, Réunion, Románia, Szenegál, Sierra Leone, Szlovákia, Spanyolország, Tunézia Finnország Elisa Oyj 10,01% Finnország, Észtország Forrás: Portfolio gyűjtés

Mikor zárulhat a Vodafone felvásárlása?

A vasárnap megjelent kormányhatározat alapján csak annyi mondható biztosan, hogy a Vodafone átvilágítása sikeres volt, jelenleg pedig már a vállalatfelvásárlás finanszírozásának előkészítése zajlik. Az ilyen jelentős tranzakcióknál ez azt jelentheti, hogy napokon belül megszólalhatnak az érintett felek, amiből megtudhatjuk majd a fontosabb részleteket is.

Ugyanakkor még mindig nem lehet tudni biztosan, hogy a pénzügyi feltételek előteremtése mellett a GVH szerepet kap-e majd az ügylet versenyjogi vizsgálatában. Erre vélhetően kevés az esély, hiszen Nagy Márton Gazdaságfejlesztési miniszter már a felvásárlási tervek tavaly augusztusi bejelentéskor közölte, „hogy a tranzakció közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek minősíthető, ebből adódóan indítványozza a kormány erre vonatkozó döntését”.

Ha a GVH nem vizsgálja a tranzakciót, a Vodafone a vételár megfizetését követően azonnal a 4iG csoport és a magyar állam tulajdonába kerül majd. Szerettük volna a kormányhatározat kapcsán a 4iG véleményét is megismerni, ha kérdéseinkre választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Címlapkép forrása: Portfolio