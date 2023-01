Ellustultak tőle a gyermekek, ki kellett tiltani az internet kedvenc chatbotját az iskolákból

A New York-i oktatási rendszer diákjai és tanárai már nem férhetnek hozzá a ChatGPT-hez, az OpenAI mesterséges intelligencia alapú chatbotjához, amely novemberi indulása óta szinte felrobbantotta az internetet - írja a Cybernews

A chatbot verseket és programkódokat is ír, valamint meglepően pontos válaszokat ad különböző témákban a felhasználók kérdéseire. A chatbotról már mi is írtunk korábban, a lehetséges felhasználási területeknél pedig felmerült, hogy az ügyfélszolgálati, a szoftverfejlesztési és az akadémiai kutatómunka mellett az oktatásban is hasznos lehet, ám a plagizálásra előbb utóbb megoldást kell majd találni.

Az Egyesült Államok legnagyobb iskolarendszerét működtető New York-i oktatási hivatal most úgy döntött, a legegyszerűbb megoldást választja: betiltotta a ChatGPT-t az oktatási intézményeiben. A hivatal azt írta a közleményében, hogy a ChatGPT-hez való hozzáférést a "diákok tanulására gyakorolt negatív hatások, valamint a tartalom biztonságával és pontosságával kapcsolatos aggodalmak" miatt blokkolták - számol be róla a Cybernews.

A hivatalnak tehát tartalmi kifogásai is voltak a válaszokkal, és már mi is megírtuk, hogy a chatbot válaszai – annak ellenére, hogy rendkívül meggyőzően adja elő őket – néha tényszerű tévedéseket tartalmaznak. A hivatal szerint ráadásul az eszköz

nem fejleszti a kritikus gondolkodást és a problémamegoldó készségeket, amelyek "elengedhetetlenek" a tanulmányi és az egész életen át tartó sikerhez.

A hivatal közölte, hogy az iskolák továbbra is kaphatnak hozzáférést a programhoz, ha ezt külön kérvényezik.

Címlapkép forrása: Getty Images