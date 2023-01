Közfelháborodást okozott a Tesla, követelik a pénzüket az emberek

Az értintett vásárlók főként Tesla Model Y és Model 3 tulajdonosok, a pénteki bejelentés pedig már a második árcsökkentés volt az elmúlt három hónapban, melynek következtében az említett járművek árazása Kínában jelenleg átlagosan mintegy 13-24 százalékkal olcsóbb a szeptemberi szinthez viszonyítva.

Egyes elemzők szerint a Tesla lépése fellendíti majd a visszaeső értékesítési számokat, és más EV gyártókat is hasonló lépésre kényszeríthet.

A világon sehol máshol nincsenek olyan versenytársai a Teslának, mint Kínában

- mondta Bill Russo, az Automobility sanghaji tanácsadó cég vezetője.

Míg a hagyományos autógyártók gyakran engedményeket tesznek a készletkezelés és a gyárak üzemben tartása érdekében, amikor a kereslet gyengül, a Tesla dealerek nélkül működik, és a transzparanes árképzés a márka imázsának része.

Lehet, hogy ez egy normális üzleti gyakorlat, de egy felelős vállalkozásnak nem így kellene viselkednie

- mondta egy Zhang nevű Tesla-tulajdonos, aki szombaton Sanghaj Minhang külvárosában, a vállalat egyik elosztóközpontjánál tiltakozott.

Zhang elmondta, hogy a rendőrség hozzájárult a Tesla munkatársai és az összegyűlt tulajdonosok közötti találkozóhoz, amelyen a tulajdonosok átadtak egy listát követeléseikről, többek között bocsánatkérést és kártérítést vagy más jóváírásokat követelve. Hozzátette, hogy a Tesla munkatársai vállalták, hogy keddig válaszolnak.

Szombaton más, Tesla-tulajdonosok tiltakozásának tűnő videók is felkerültek a kínai közösségi médiaplatformokra.

A közösségi médiában közzétett videókon tömegek voltak láthatóak a Tesla üzleteinél és kiszállítási központjainál más kínai városokban, Csengtutól egészen Sencsenig, ami szélesebb körű fogyasztói visszhangra utal. Az egyik videón, amelyet a Reuters megerősítette, hogy a délnyugati Csengtu város egyik Tesla-üzletében forgattak, a tömeg azt skandálta: "Vissza a pénzt, térítsük vissza az autónkat". Egy másik videón, amelyet látszólag Pekingben forgattak, az látható, amint rendőrautók érkeznek, hogy szétoszlassák a tömeget egy Tesla áruház előtt.

has a demand problem in China after dropping prices. Let that sink in. $tsla