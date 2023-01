Csak mondjuk, vagy tényleg több pénzt adunk egy zöld termékért? Szavazz, te melyik típus vagy!

Portfolio 2023. január 11. 11:03

Hogyan alakul az ügyfelek, fogyasztók hozzáállása, viselkedése? A vállalati magatartás milyen aspektusai fontosak számukra, és ezek hogyan befolyásolják a vásárlási szokásaikat? Egyebek mellett ezeket a kérdéseket tette fel negyedik globális tanulmányában a KPMG. A Me, my life, my wallet című kutatásában a cég idén a fenntarthatósági – környezeti és társadalmi – kérdésekre összpontosított, arra, hogy ezek hogyan befolyásolják a fogyasztók döntéseit.