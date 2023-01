Hogyan járhat jól egy kisbefektető 2023-ban?

A jelenleg elérhető adatok alapján a tavalyi évet jelentős veszteségekkel zárták a nyugdíjpénztárak, így a megtakarítók milliárdokat égethettek el a kihívásokkal teli év során. Ugyan voltak kisebb fellendülések évközben, mégis a nyugdíjpénztárak, 1-10 százalék körüli veszteséget szenvedtek a különböző kockázatú portfóliókban. Ha ehhez hozzávesszük az itthoni 15 százalék körüli átlagos éves inflációt, akkor látható, hogy ez egy igen veszteséges év volt a legtöbb ember számára, főleg reál értelemben. A nyugdíjpénztárakon kívül a saját számlás kereskedők sem örülhettek, hiszen ha az átlagos piaci hozamokat nézzük, szintén nagy összegeket bukhattak a tapasztalatlanabb befektetők. Olyan különleges évet tudhatunk magunk mögött, amikor mind a részvények, mind pedig a biztonságosnak hitt kötvények is hatalmas leértékelődésen vannak túl. Az elmúlt száz év alatt hasonló eset csak kétszer fordult elő, mégpedig 1931-ben, illetve 1969-ben. Ugyan sokak számára veszteséges évnek bizonyult a tavalyi, de ha bárkit vigasztal, akkor a legtöbb nagy alapkezelő sem tudta kivédeni a jelentősebb vagyoncsökkenést.

Ahogy átlépünk az újévbe, nullázódnak a hozamok és tiszta lappal indulhat mindenki. Ahogy tavaly is, úgy idén is rengeteg kockázattal kell szembenéznie még a legszemfülesebb befektetőnek is, viszont egyre több lehetőséget mutat meg magából a piac, vagy, ahogy Benjamin Graham, az értékalapú befektetés atyja mondaná, Mr. Market.

Végre jók lehetnek a kötvények?

Akármelyik eszközt nézzük, legyen az kötvény, vagy részvény, vagy nemesfém, találunk olyan lehetőséget, ami megvédhet minket a vagyoncsökkenéstől. A nehezebb dolog, azonban a reál hozam, vagyis az inflációt meghaladó hozam generálása lesz. Kezdve a kötvényekkel, itthon szinte kockázatmentesen juthatunk tíz százalék feletti hozamhoz. Elég csak megvenni az inflációkövető PMÁP-ot a következő három évre és egy gyors fejszámolást követően akár három év alatt 40 százalék feletti hozamot érhetünk el. Aki pedig devizában szeretne megtakarítani, egyre több lehetőséget lehet találni 5 százalék körüli, illetve feletti hozammal. Az EKB elhivatott a jelenlegi 9,2 százalékos infláció letörése mellett és a jelenlegi várakozások alapján további 100 bázisponttal emelheti a 2,5 százalékos kamatszintet. Christine Lagarde, az EKB elnöke, elmondta, hogy akár még további három kamatemelés is várható, annak ellenére, hogy már látszik az infláció mérséklődése az Eurozónában. Nem csak a magyar infláció magas, de az Eurozónában is 6 százalék feletti volt tavaly a pénzromlás üteme. Ezért a Prémium Euró Magyar Állampapír, vagy PEMÁP röviden, szintén jó választás lehet, azoknak, akik euróban szeretnének megtakarítani.

A hazai kötvények hozamát elsősorban az európai gázárak, EU-s pénzek folyósításának alakulása, a forint árfolyama, az MNB kamatpolitikája, valamint a hazai infláció tetőzése alakíthatja. A magyar infláció az egyik legmagasabb a régióban, de várhatóan 2023 első-második negyedévében tetőzhet. A benzinár stopot már kivezették, hiszen a százhalombattai finomító önmagában nem tudott elég üzemanyagot termelni a kutakra, így a kormány kénytelen volt megszüntetni az ársapkát, aminek hatására lecsökkenhet a kereslet, a külföldi import pedig újraindulhat, így a szűkösség enyhülhet. Ez persze rövidtávon további nyomást helyezhet az inflációra, de ezt követően azonban már elkezdhet mérséklődni az árak növekedési üteme.

A magyar inflációs pálya a nemzetközi dezinflációs tendenciákkal, illetve a magyar gazdaság jelentős lassulásával összhangban az év második negyedévét követően már csökkenhet. Elemzői konszenzus alapján majd csak az év negyedik negyedévében süllyedhet tíz százalék alá az itthoni infláció.

Összességében, kötvény oldalon a legfontosabb az időzítés lesz, hiszen ugyan az elmúlt pár hónapban elkezdtek emelkedni a kötvény árfolyamok, a fent említett dolgok nagymértékben befolyásolják. Azonban, ha egy hosszú távú befektető fejével gondolkozunk a jelenleg elérhető hozamok is jó lehetőséget kínálnak a stabil vagyongyarapítás érdekében.

Ha valaki devizás kötvények vásárlásán gondolkodik, kivárás javasolt. Amint a jegybankok egyre inkább a kamatemelési ciklus végéhez közelednek, úgy lesznek érdekesebbek a hosszú lejáratú kötvények. Amerikában a Fed kommunikációja alapján még nem várható kamatcsökkentés idén, viszont már közel lehet a kamatemelés vége, hiszen az infláció gyengül, illetve optimális esetben a munkaerőpiac úgy tud szűk maradni, hogy csökkenő ütemben emelkednek a bérek. Ha viszont közeledünk a kamatcsökkentéshez, akkor számtalan befektetési alapon keresztül vagy egyedi kötvény vételen keresztül megjátszhatjuk a hosszú-lejáratú kötvények adta lehetőségeket.

Kérdőjel a részvények körül

A részvényekkel kapcsolatos kilátások nem egyértelműek. A Fed továbbra is szigorú politikájából kiindulva nem várható idén kamatcsökkentés, ami nem jelent jót a részvényekre nézve. Amennyiben viszont mégis megtörténne, azt egy gazdasági visszaesés vagy egy esetleges pénzpiaci zavar válthatná ki, ami szintén negatív lenne a részvények számára. Így véleményem szerint igen kicsi a valószínűsége egy olyan makro környezet kialakulásának, mely támogathatná a részvényosztályt. Valószínűleg a Fed addig fog héja maradni, amíg a munkaerőpiac szignifikánsan el nem kezd gyengülni, mivel így jó eséllyel tudná elkerülni az ár-bér spirál kialakulását az amerikai gazdaság.

Azonban egyre inkább a soft-landing-re utaló gazdasági adatok uralják a piaci hangulatot. A munkaerőpiac továbbra is feszes, hiszen 1,8 munkahely jut minden álláskeresőre, tehát továbbra is több álláshirdetés van, mint álláskereső. Azonban a decemberi munkabér adatok kisebb mértékben emelkedtek, mint azt az elemzők várták, tehát az ár-bér spirál materializálódásának veszélye egyenlőre nem tapasztalható. Értékeltség szempontjából az amerikai piac nem mondható olcsónak, 17-es szorzóval kereskedik, ami körülbelül megegyezik a tíz éves átlaggal és itt inkább az egyedi részvény sztorik lehetnek érdekesek. Amerikában továbbra is a defenzív szektorok teljesíthetnek jól. Itt az egészségügyi, energia, és az alapvető fogyasztási cikk szektor lehet jó választás.

Kiemelve az energia szektort, ezen belül főleg a kisebb cégeket preferálom, hiszen ha továbbra is fennáll az energiacégek stabil pénzügyi háttere, illetve a szűkös kínálat, akkor a tavaly alulteljesítő kis kapitalizációs vállalatok, akik az olaj szektor kiszolgálásával foglalkoznak, idén jó eredményeket produkálhatnak. Az elmúlt két évben háromszorosára nőtt az olajfúró tornyok száma az Egyesült Államokban, ami ezeknek a kiszolgáló vállalatoknak nagy lehetőséget jelent. Mivel továbbra is magas energia árakra számítok, úgy gondolom, hogy ez a szektor továbbra sem fog csalódást okozni.

Regionálisan vizsgálva a kérdést, főleg a közép-európai részvényekben látok fantáziát, itt kiemelném a lengyel, illetve román tőzsdéket, de kis hazánk börzéje is tartogathat meglepetéseket, annak ellenére, hogy megemelkedett a politikai kockázat. A régióban a vállalatok erős mérlegekkel, illetve kedvező értékeltségekkel rendelkeznek, ami az értékalapú befektetőknek jó választás lehet.

Áttérve Ázsiára, főleg Kínában láthatunk jobb lehetőségeket. A magas kockázat ellenére, Ázsiában gyakori, hogy egy hosszabb pangás után, hirtelen elkezdenek felértékelődni az eszközök és jó eséllyel most is erről lehet majd szó. Továbbra is számtalan megoldatlan és strukturális probléma áll fenn az országban, viszont a hangulat elkezdett javulni. A zéro-covid kivezetése, illetve az ingatlanpiaccal kapcsolatos támogató intézkedések, mind bevonzzák a külföldi tőkét, amit az elmúlt hetekben láthattunk is. A gyengülő dollár szintén pozitívan hat a kínai gazdaságra. Globálisan nézve az egyik legolcsóbb piacnak számít Kína, hiszen jelenleg 10-es P/E értéken cserél gazdát, míg a tíz éves átlag 12 körül van. Valamint a vezetés elkezdett ismét gazdaság barát politikát folytatni ezért rövidtávon mindenképp optimista vagyok.

A kockázatkerülőbb befektetőknek pedig még az arany is jó választás lehet, hiszen az elmúlt pár hónapban igazi rali bontakozott ki a nemesfémben. Az arany felülteljesítését a dollár gyengülés, illetve a reál kamatok csökkenése mellett a megnövekedett kínai kereslet idézhette elő az elmúlt hónapok felértékelődését. Mivel a befektetők egyre inkább veszik a kötvényeket, a kamatok elkezdtek csökkenni, valamint a Fed kamatemelési ciklusa is hamarosan véget érhet, ami tökéletes pályát biztosíthat az arany számára. 2022-ben a központi bankok több, mint 673 tonna aranyat zsákoltak be, ami főleg a dolláreszközöktől való diverzifikációnak tudható be.

Jelen blogbejegyzés a szerző magánvéleményét tükrözi, amely nem feltétlenül egyezik az Equilor Alapkezelő hivatalos álláspontjával.

