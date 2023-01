Nagyot megy az arany - Valóra válhatnak a legmerészebb jóslatok?

A világjárvány 2020-as kitörését követő időszakban egy igencsak széles, nagyjából 450 dolláros sávban mozgott az arany jegyzése, a csúcsot a 2 070 dolláros szintek jelentették, amelyet kétszer, 2020 júniusában és 2022 februárjában, az orosz ukrán háború kitörésekor sikerült elérni az árfolyamnak. Azonban ahogy az alábbi grafikonon is látható, mind a két esetben viszonylag gyors lecsengés követte az árfolyamcsúcsokat, és a jegyzés főként az 1 800 dolláros szintek közelében mozgott.

Az elmúlt hetek emelkedésével tavaly május óta nem látott szintre emelkedett az arany ára

az orosz-ukrán háború kitörését követő 2 070 dolláros csúcsszintekhez viszonyítva azonban még mindig 8 százalékkal alacsonyabban áll.

Amennyiben kitart az év eleji kedvező hangulat a piacokon, illetve a dollár gyengülése is tovább folytatódik, úgy a jegyzés a lélektani 2 000 dolláros határt is elérheti. Fontos azonban kiemelni, hogy a dollár-index is egy fontos lélektani közelébe ért, a 100 pontos szintről pedig éppen tavaly júniusban történt egy erős visszapattanás, amelyet követően októberre már közel 2 évtized óta nem látott szintekre erősödött a dollár, melynek következtében a vezető részvényindexek és az arany egyaránt éves mélypontjukra estek, tehát

a befektetőknek lényegében nem volt hová menekülniük.

Számottevő különbség azonban, hogy májusban még nem lehetett tudni mikor mérséklődhet az inflációs nyomás az Egyesült Államokban, decemberben azonban már zsinórban hatodik hónapja csökkent az árak növekedése, emellett pedig a Fed kamatemelési pályájának teteje sem látszott még olyan mértékben körvonalazódni, mint napjainkban, valamint az energiaválság, és a mostanihoz mért közel 80 százalékkal magasabb gázár is egyfajta egyensúlytalanságot hoztak a piacokra, melynek következtében számos vezető deviza igencsak alulteljesített a dollárral szemben.

A 2022-es év az évtizedes csúcsokra szökő infláció ellenére korántsem az aranyról szólt, hanem sokkal inkább a dollárról, miután a Fed agresszív kamatemelésekkel igyekezett letörni az inflációt. Az erős dollár pedig nem csak a részvények, hanem a nemesfémek piacát is jelentős nyomás alatt tartotta az év során, fordulatra pedig csak október közepén került sor, amikor a kedvezőbb inflációs adatok következtében a befektetők egyre optimistábbá váltak a Fed monetáris politikájában bekövetkező változásokat (lassabb kamatemeléseket) illetően.

Az optimizmust múlt hét csütörtökön tovább erősítette, hogy a legfrissebb, decemberi adatok szerint tovább lassult éves alapon az árnövekedés üteme, mindössze 6,5 százalékra, ami azonban még mindig magas. A mostani adatokkal együtt immáron zsinórban hatodik hónapja csökkent az árnövekedés üteme az Egyesült Államokban, némileg aggodalomra adhat okot azonban, hogy a maginflációs nyomás lassabban mérséklődik, mint az általános árnyomás, és ez elsősorban a volatilis energiaárak esésének tudható be.

Novemberhez képest ugyan -0,1 százalékos volt az árnövekedés mérséklődése decemberben, de

mindenképp óvatosságra int, hogy a maginfláció decemberben 0,3 százalékkal nőtt novemberhez képest, így tehát továbbra sem lehet kijelenteni, hogy a fednek sikerült győzelmet aratnia az infláció felett.

Ami pedig az erős dollár okozta nyomást illeti, nem kizárólag a magas kamatok "felelősek" az arany eddigi alulteljesítéséért, hanem a Fed döntéshozói és a piaci szereplők által is egyaránt átmenetinek vélt infláció, hiszen ha a kezdetektől ekkora inflációs nyomással számoltak volna, akkor valószínűleg az árfolyam sem járt volna meg ekkora mélységeket.

Hasonló véleményen voltak a Saxo Bank elemzői is, akik decemberben közzétett, meghökkentő előrejelzéseikben elmondták, hogy 2023 lehet az az év, amikor

a piaci szereplők realizálják, hogy a magas infláció hosszabb ideig velünk marad majd.

Idén valós esélye van annak, hogy tovább gyengül majd a dollár, illetve, hogy az amerikai gazdaság egy enyhébb recesszió elé néz. A részvénypiacok szempontjából azonban az előttünk álló napok kulcsfontosságúak lesznek, hiszen pénteken kezdődött a nagybankok jelentéseivel a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban, amennyiben pedig széles körű visszaesést tapasztalunk, úgy a részvénypiaci kilátások is igencsak romolhatnak, és folytatódhat az immáron közel 1 éve tartó csökkenő trend.

Összességében egy, a mostanihoz hasonló helyzetben, amikor az évtizedes csúcsokon lévő infláció mellett, a recessziós félelmekkel, valamint a napjainkat meghatározó geopolitikai konfliktusokkal is szembe kell néznünk, megfelelő menekülőeszközként működhet az arany.

A bizonytalan helyzetből adódóan azonban konkrét célárakat ebben az esetben nem célszerű meghatározni, az azonban biztos, hogy a további, tartós emelkedéshez elsőként a 2 000 dolláros szint felé kellene tartósan emelkednie a jegyzésnek.

Ami pedig a merészebb, koránt sem hétköznapi várakozásokat illeti: decemberben a Saxo elemzői tették közzé idei évre vonatkozó, meghökkentő eseményekről szóló listájukat, melyben az elemzők szerint az arany legalább a 3 000 dolláros szintig lehet emelkedhet, miután a piaci szereplők realizálják, hogy a magas infláció hosszabb ideig velünk marad majd.

Az elemzők számos tényezőt felsoroltak, amelyek a nem mindennapi áremelkedéshez vezethetnek az idei év során:

Robert Kiyosaki, a Gazdag papa, szegény papa című bestseller írója is jelentős emelkedést vizionál, véleménye szerint az arany akár a 3 800 dolláros szintekig is emelkedhet.

I became a gold bug in 1972. I was a Marine pilot in Vietnam flying behind enemy lines hoping to buy gold at a discount because the mine was in enemy hands. Found out the price of gold is the same all over the world. I predict silver going to $75 and gold to $3800 in 2023. {:url}