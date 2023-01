Hamarosan egyre több alkalmazáson láthatjuk viszont a dermesztően okos chatbotot - a Microsoft a felhőjébe repíti a ChatGPT-t

A szoftvergyártó bejelentette, hogy a mai naptól szélesebb közönség számára is elérhetővé teszi az Azure OpenAI szolgáltatását, amely 2021-es bemutatása óta csak korlátozott számú ügyfél számára volt elérhető. Az integrációval a Microsoft felhőszolgáltatásának ügyfelei közvetlenül hozzáférhetnek az OpenAI által fejlesztett eszközökhöz, például a GPT-3.5 nyelvi modellhez és a Dall-E modellhez.

Mindez lehetővé teszi az Azure-ügyfelek számára, hogy az Open-AI termékeket saját alkalmazásaikban is felhasználhassák.

A Microsoft már az OpenAI indulásakor 1 milliárd dollárral támogatta a ChatGPT fejlesztését, és most újabb tárgyalások folytat további 10 milliárd dollárnyi befektetésről. A The Information nevű lap ráadásul úgy tudja, a Microsoft saját keresőmotorjába, a Bingbe is beépítené a ChatGPT-t. A javaslat szerint a redmondi székhelyű szoftvergyártó több éven keresztül fektetne be pénzt, bár a végleges feltételek változhatnak. A Semafor a múlt héten arról számolt be a tárgyalások tartalmát ismerő forrásokra hivatkozva, hogy a potenciális befektetés értéke körülbelül 29 milliárd dollár lehet. A Microsoft és az OpenAI képviselői ezt a hírt nem kommentálták.

Címlapkép forrása: Getty Images