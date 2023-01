Kiderült, mi zavarja legjobban a magyarokat, ha tévézésről van szó

Az elmúlt év második felében több panasz is érkezett a média- és hírközlési biztos hivatalához a médiabox és a tv-applikációk működésével kapcsolatban - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) közleményben az MTI-vel kedden.

Azt írták, hogy a legtöbben a műsorfelvételi és -visszanézési lehetőség korlátozottságát, a felvétel funkció nem megfelelő működését és a felvételnél a reklámok kihagyhatatlanságát sérelmezték. Visszatérő kifogások érik emellett a csatornakiosztást is - tették hozzá. A panaszokból és más fogyasztói jelzésekből kitűnik, hogy a tévénézők nem rendelkeznek elegendő információval a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételekről - állapította meg az NMHH.

Kastory Edina média- és hírközlési biztos szerint nem könnyű átlátni a sokféle műsorfogyasztási módot, hiszen míg a televíziós tartalmakat korábban csak meghatározott helyen, előre meghirdetett műsorrend szerint lehetett elérni, ma már az előfizetői ponttól távol, akár egy okoseszközön is nézhető a tévé, a műsorszámokat pedig a műsorújságban feltüntetett időpontnál később, és akár többször is meg lehet nézni - hívták fel a figyelmet.

A technológiák határai összemosódnak, és a szolgáltatáscsomagok több különböző platform (tévé, internet, telefon, okoseszközök) egyidejű használatát is lehetővé teszik - írták. Az NMHH egyebek mellett felhívta a figyelmet arra, hogy a tartalmat más állítja elő, más teszi a műsorba és más juttatja el a fogyasztóhoz, tehát nem a műsorszolgáltatónál lehet panaszt emelni ezzel kapcsolatban. Arról, hogy melyik műsor vehető fel, a tartalomszolgáltató dönt. A műsorok köre az érintettek megállapodásától és nem kis mértékben szerzői jogi vonatkozásoktól függ - figyelmeztetett az NMHH.

Emlékeztettek: a műsorszolgáltatást csak csomagban lehet igénybe venni, az egyes csatornák nem válogathatók össze egyénileg. A felvételre alkalmas eszközök nem teszik lehetővé valamennyi műsor felvételét, a felvétel és a visszanézés során a reklámok kihagyását, átugrását - közölték. A média- és hírközlési biztos tapasztalatai szerint a hírközlési szolgáltatónak érdeke, hogy az előfizető elégedett legyen az általa nyújtott alap- és kiegészítő szolgáltatással.

A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak a médiafogyasztási szokásokat felmérő, a közelmúltban készült kutatása is megerősíti, hogy a hagyományos tévénézés pozíciója töretlen. A legtöbb háztartásban televízión keresztül (is) követik az éppen közvetített (úgynevezett lineáris) műsorokat. Ezen kívül természetesen a lekérhető tartalmak fogyasztása is mind szélesebb körben terjed, a fizetős streaming-szolgáltatásokat is egyre többen nézik a korszerű informatikai eszközökön, így okostelefonon, laptopon, tableten - foglalta össze az NMHH.

Címlapkép forrása: Getty Images