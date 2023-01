Odaverhet a ChatGPT-nek a Google hamarosan érkező chatbotja, amely már az internettől sem lesz eltiltva

A Google-nek megvannak a képességei, hogy méltó kihívót állítson a jelenleg óriási népszerűségnek örvendő, és különleges képességekkel rendelkező ChatGPT-vel szemben. A cég már a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-t megelőzve is fejlesztett olyan nyelvi modelleket, amelyekkel értelmes dialógusokat lehetett folytatni: ilyen volt a LaMBDA és a Flamingo. Sőt a cég már 2020-ban rendelkezett egy olyan chatbottal, amely hiteles válaszokat adott a felhasználóknak, ez volt a Meena.

A kutatások egy jelentős részéből még nem lett termék, a Google szerint ennek elsősorban biztonsági okai vannak. A ChatGPT és a Microsoft fokozott érdeklődése a projekt felé azonban nyomást gyakorol a Google-re.

A Google mesterséges intelligencia fejlesztéseiért a Deepmind nevű startup felel. A cég alapítója és vezérigazgatója, Demis Hassabis nemrég azt nyilatkozta a Time-nak, hogy a Sparrow még ebben az évben elindulhat béta verzióban. Ez azért figyelemre méltó, mert a Deepmind eddig inkább egyfajta AI-kutatóintézetként működött, olyan technológiákat fejlesztve, amelyeket a Google aztán a fogyasztóknak szánt termékekbe integrált.

A Deepmind még 2022 szeptemberében mutatta be a Sparrow-t, amelyet a ChatGPT-hez hasonlóan szintén emberi visszajelzésekkel képezték ki, ami a Deepmind szerint segítőkészebbé, pontosabbá és ártalmatlanabbá teszi a szoftvert.

Emellett a Sparrow a Google-on keresztül hozzáfér az internethez is, így naprakész információt is be tud építeni a válaszaiba.

A Time szerint a tervezett béta chatbot forrásokkal is el fogja látni a válaszait.

A Sparrow a Deepmind Chinchilla nevű nyelvi modelljén alapul, amely kevesebb paraméterrel rendelkezik, mint az OpenAI nyelvi modelljei - de rengeteg adat felhasználásával lett betanítva. A 2022 áprilisában bemutatott nyelvi modell a nyelvi tesztek során felülmúlta a GPT-3-at, a modell akkori verzióját (a ChatGPT a 3.5-os verzión fut).

Címlapkép forrása: Getty Images