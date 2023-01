A Microsoft sem ússza meg - Még több dolgozó kerül az utcára a techszektorban

Beáll a Microsoft is a leépítést bejelentő technológiai vállalatok sorába, a Fox Business értesülései szerint hamarosan jelentős elbocsátást jelenthet be a társaság, ami elérheti dolgozói létszámának 5 százalékát.

A Sky News információi szerint a Microsoft alkalmazotti létszámának 5 százalékára rúgó elbocsátást jelenthet be a társaság hamarosan. Az amerikai szoftveróriás legutóbbi éves jelentése szerint június végén 221 ezer dolgozója volt a cégnek, ebből 122 ezer az Egyesült Államokban. A Microsoftnál már tavaly is voltak kisebb leépítések, októberben például zajlott egy, ami kevesebb mint ezer embert érintett.

Az elbocsátások újabb köréről szóló híreszteléseket nem kommentálta a Microsoft a Fox Businessnek.

Az amerikai technológiai óriásoknál elkezdődött az elmúlt hónapokban egy leépítési hullám, a Facebook anyavállalata, a Meta Platforms 11 ezer fős elbocsátást jelenttett be, a Lyft autómegosztó cég pedig dolgozói 13 százalékától válik meg, bár esetében ez mindössze 683 főt jelent. Az Amazon 18 ezer alkalmazottját bocsátja el, a Salesforce 10 százalékos elbocsátást tervez, nemrég pedig a LendingClub pénzügyi szolgáltató és a StitchFix online stylist szolgáltatás is jelezte, hogy leépítésekre készül. Nagy port kavartak a leépítések a Twitternél, de voltak elbocsátások a Doordashnél, a BuzzFeednél és a Vimeónál is.

Bár globális létszámának csak a töredékét teszi ki, de ez az Amazon történetének legnagyobb leépítése. A cég indoklása szerint a makrogazdasági környezet kedvezőtlenre fordult és a járvány alatt túl gyorsan növekedett a cég, ami jelzésértékű az iparágra nézve, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a bizonytalan gazdasági környezet közepette.

A Layoff.ai gyűjtése szerint csak az idei évben több mint 25 ezer dolgozó vesztette el az állását globálisan a technológia szektorban.

Az év eleje óta a világon 101 iparági szereplőnél voltak elbocsátások, ami pontosan 25 436 főt érintett, ebből 22 400 dolgozót az Egyesült Államokban. Hozzáteszi, hogy ez a töredéke annak, hogy 2022-ben több mint 1000 technológiai vállalatnál került sor elbocsátásokra világszerte, aminek során összesen 154 336 fős leépítést vittek véghez.

A leépítési „toplistát”, vagyis hogy ki vitte véghez a legnagyobb elbocsátást 2022 novembere és 2023 januárja között, a Meta Platforms, az Amazon és a Salesforce vezeti.

Címlapkép: Getty Images