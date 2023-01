Arany, kötvények, részvények - Mibe tegyük a pénzünket idén?

A 2023-as év a tavalyihoz képest nyugalmasabb lehet a gazdaságban az Equilor elemzői szerint, azonban az év első és második fele jelentősen különbözhet. Európa az enyhe télnek köszönhetően elkerülheti a recessziót 2023-ban, viszont a finanszírozási költségek emelkedése és az energiahiány gazdaságszerkezeti átrendeződéshez vezet, teljes iparágak alakulhatnak át. Az Equilor éves kitekintő elemzése alapján a magyar gazdaság idén kisebb, fél százalékos növekedést mutathat fel, az éves infláció 18 százalékon alakulhat, míg a forint árfolyama az elmúlt hetek erősödése, stabilitása után ismét enyhén gyengülő pályára állhat és az euró árfolyama visszatérhet 415 forint közelébe.

A gáz -és energetika

A szokásosnál enyhébb tél eddig kedvezően befolyásolta a földgáz árának alakulását, ezzel az egész európai, így a magyar gazdaságnak is megnyugvást hozva, azonban ez nem jelenti az orosz-ukrán háborúval kirobbant gazdasági válság végét. Az energiaárak alakulása továbbra is kulcskérdés az infláció mértéke szempontjából, és meghatározó lesz arra nézve, hogy mely gazdaságok süllyednek recesszióba, és milyen gyors lesz a kilábalás.

A TTF gázár a háború előtti szinteken áll, ami a jó időnek és a magas tározói töltöttségnek köszönhető. A meleg tél mellett az ipari fogyasztók visszafogott energiaigénye is kellett ahhoz, hogy a tározók jelenleg jóval az öt éves átlag feletti töltöttségi szinteken legyenek. Megmenekült az idei tél, nem kell aggódnunk, a tárolók megfelelő kapacitáson vannak. A 2023/2024-es tél azonban még mindig nem biztosított, az IEA elemzése szerint 27 milliárd köbméter gáz fog kiesni. Ha 35-40 százalék feletti töltöttséggel fordulnánk rá a március/áprilisra, akkor megúszhatnánk a következő telet is az Equilor szerint. A hiányt az energiahatékonyság javításával, megújulókkal, az elektromos fűtésre való átállással és a fogyasztói szokások megváltoztatásával lehetne megoldani.

Az Equilor alapforgatókönyve, hogy 75-100 euró között alakul a TTF.

Kína tavaly az LNG-piacról kiesett. Ha megjelenik ismét, mint jelentős felhasználó, akkor ezeket a 60 euró körüli szinteket el lehet felejteni, de a tavalyi pánik nem fog megismétlődni az Equilor várakozásai szerint.

Magyarország

A lakossági kiadások széleskörű emelkedése miatt a belső fogyasztás visszaeshet, a magasabb finanszírozási költségek miatt sok vállalati beruházást elhalaszthatnak, az állami beruházásokat visszavágják, és az EU-forrásokat övező bizonytalanság sem szűnt meg. Lassú növekedés lesz, idén a fél százalékos plusznak már örülhetünk, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz recesszió.

Az infláció Török Lajos, az Equilor vezető elemzője szerint idén 18 százalék körül alakul az importált infláció és az ár-bér spirál ragadóssága miatt.

Az inflációs várakozások beépülnek a mindennapokba, így csak lassan mérséklődhet, 2024-ben 7 százalék körüli inflációt vár az Equilor. A folyó fizetési mérleg- és költségvetési hiány növekedésének megállításához elengedhetetlen a kormányzati kiadások további visszafogása, és szükséges az importarány csökkentése. A munkaerőpiacon egyáltalán nem látható válsághelyzet kialakulása: egyre több szektorban és szakterületen erőteljes munkaerőhiány tapasztalható, ami miatt az átlagbérek dinamikusan emelkedő trendje figyelhető meg, így a munkanélküliségi ráta várhatóan tartósan 4 százalék alatt marad.

Sikeres volt a dollárkötvénykibocsátás, az EU-források tekintetében pedig még mindig vannak kérdőjelek. Most nyugalom van, de a tavasz második fele ismét az EU-s forrásokról szólhat.

Magyar állampapírpiac

A magyar hozamgörbe kezd lejönni, a külső források egyre fontosabbak lesznek, az inflációval csökken a lakosság megtakarítása, ami szintén visszaveti a keresletet. Viszont a külföldiek magyar állampapírállománya jelentősen megugrott.

Mit lépnek a jegybankok?

A nagy jegybankok szigorító politikája a második negyedévben érheti el a kamattetőt, ami egész évben fennmaradhat, ezzel kedvezőtlenül befolyásolva a tőkepiacok mozgását. Hazánkban a Magyar Nemzet Bank szeptember végén fejezte be az alapkamat-emelési ciklusát, de a forint intenzív gyengülése miatt később nemkonvencionális eszközökkel folytatta a monetáris szigorítást. Azóta irányadó kamatként az egynapos betéti tendereken meghatározott kamatszint szolgál, mely változatlanul 18 százalék.

A jegybank hat fontos feltételt határozott meg a kamatvágás megkezdéséhez, melyek eddig teljes egészében nem teljesültek, így Török Lajos leghamarabb a második negyedévben számít kamatvágásra, akár az inflációs csúcs elérése előtt.

Hozzáteszi, hogy a hitelminősítőkre is érdemes figyelni, mivel leminősítések várhatóak. Az első hitelminősítési felülvizsgálat pénteken várható a Fitch részéről, és reális esély van a kilátások rontására az uniós források körüli bizonytalanságok, illetve a magas folyó fizetési mérleg hiánya miatt. Egy héttel később az S&P várhatóan figyelmeztet a fennálló kockázatokra, de a leminősítéssel kivár az uniós források új határideje miatt. Amennyiben márciusban sem sikerül teljeskörűen megegyezni az Európai Unióval, a következő, júliusban esedékes felülvizsgálat alkalmával már mindenképpen számítani kell a leminősítésre (BBB- osztályzatra), mely még mindig befektetésre ajánlott kategória.

Az eurozónában emelkedő hozamokra számít az Equilor. Az EKB később állhat le a szigorítással, az Egyesült Államok a soft landing dilemmával szembesül. A Fed lassíthat, de 4,5-5 százalék alá nem lehet lehozni az inflációt a munkaerőpiac megtörése nélkül.

Mibe fektessünk idén?

A befektetések terén az idei év jó alkalom lehet hosszú távú portfoliók kialakítására az Equilor szerint, most érdemes lehet a következő 2-3-4 éves portfóliót felépíteni. A tavalyi év medvepiaca javította a részvények árazását, valamint a jelentős hozamemelkedés ismét megnyitotta a teret a kötvénybefektetések előtt. Török Lajos szerint idén érdemes elkezdeni egy hosszú távú portfolió felépítését, melynek fontos építőkövei a prémium magyar állampapír forintos és eurós változata, valamint a frissen kibocsátott dollár alapú magyar államkötvény is. A magyar állampapírpiacon attraktív hozam érhető el, az infláció ellen is védelmet nyújt.

A magasabb kockázatot vállalók gondolkozhatnak értékalapú részvényekben. Hosszabb távon a 60/40-es klasszikus arány idén is jó lehet, a DAX, az amerikai value részvények és az osztalékbajnokok lehetnek érdekesek, utóbbi között említette az egyedi részvények közül a VF Corporation, a First Long Island Corporation és a Stanley Black & Decker papírjait Török Lajos, amelyek olcsó árazás mellett vonzó osztalékhozamot kínálnak.

Aki aktívan kezelné portfólióját, azoknak érdemes szem előtt tartani, hogy az év első és második fele máshogy nézhet ki a részvénypiacon.

Az év első felében tovább eshetnek a technológiai részvények, az ázsiai piacok közül Vietnám, India, Kína izgalmas lehet. Török Lajosa Credit Suisse részvényeit említette még, amely a jelenlegi szinteken érdekes lehet.

A magyar blue chipek

A különadó miatt nehezebb értékelni a cégeket - emelte ki Török Lajos.

Az OTP-nél jelentős kockázatok vannak az extraprofit adó és a kamatstop miatt, az orosz és ukrán kockázatok miatt szabályozói nehézségek vannak, itthon pedig a hitelkihelyezés visszaesése negatív.

A Molnál pozitív a brent-ural árkülönbség és a hogy a Dunai Finomító visszaállt a teljes kapacitásra, az viszont kedvezőtlen, hogy 300 milliárd forintos extraprofitadó van az energiaszektorban. Ami kérdéses, hogy a finomítói marzsok hogy alakulnak.

A Richternél a Vraylar felhasználásának kiterjesztése pozitív, a karácsonykor bejelentett különadó viszont negatív.

Magyar Telekomnál megszűnt a verseny, kétszereplősre csökkent gyakorlatilag a piac, a vezetékes piacon egyértelműen duopolisztikus verseny alakult ki, ezért is emelkedik a Telekom árfolyama. A Telekomnál a különadóhoz hozzá szokhattunk, és a saját részvény vásárlások támogatólag hathatnak.

Forint

A forintpiacon a volatilitás visszaesett tavalyról, volt egy megnyugvás, de a kockázatok továbbra is jelentősek. A trendszerű forintgyengülésben nem lesz változás, viszont visszatértünk a sávba. Akár 380-ig erősödni tud a forint, ha jön egy lendület, de tendenciájában meg fog maradni a gyengülés, nem számít az Equilor komoly és tartós trendfordulóra.

Az euró/dollár tekintetében egyértelmű trendfordulóról lehet beszélni. A piac még mindig nem hiszi el, amit a Fed ígér, a kamatemelések már inkább abba az irányba tolhatják a hangulatot, hogy az euró vásárlók maradhatnak meg, az euró/dollár trendjében ezt a lendületet várja továbbra is az Equilor pénzügyi innovációs vezetője, Buró Szilárd.

A svájci frank továbbra is menekülőeszköz, de nincs miért menekülni, így gyengül a svájci frank, ez folytatódhat.

Árupiacok

Az olaj piacán komoly izgalmak lehetnek, egyre több elemzés említi a 100 dolláros olajárat.

Az olajár emelkedése magyarázható minden ismert fundamentummal, Kína szerepe az élen járhat, a kínai olajimport felpöröghet. Az áremelkedéshez az orosz szankciós hatások hozzájárulhatnak. Az OPEC pedig tavaly keményen beleállt abba, hogy nem tetszik neki a 80 alatti olajár.

Az arany piacon egy jó évkezdés történt, rég nem látott árfolyamemelkedés volt, a novemberi mélyponthoz képest 18 százalékos már az erősödés mértéke. Az egyik fő tényező, hogy a jegybanki tartalékok jelentősen emelkednek és Kína szerepe jelentős lehet, ahol a devizatartalékokhoz képest 4 százalék alatt van az aranytartalék (USA, Németország 60% felett tartja). Ha valóban bekövetkezik a dedollarizáció, akkor lehet, hogy a kínaiak is ráállnak arra, hogy nagyobb mennyiségű aranytartalékot tartsanak.

Fontos hatás még a dollár gyengülése, ami az arany árfolyamának emelkedését segítheti és az ipari felhasználás növekedése is hozzájárulhat, ha Kína nagy lendülettel tér vissza a termelésbe. Az ETF-eknél, amelyek tényleges aranytartalékkal fedezik a befektetéseiket, még nem jelent meg a fordulat, ha ez megtörténik, az is generálhat egy pluszkeresletet.

Az arany emelkedő trendjének folytatódására számít az Equilor és nem kizárt, hogy a mindenkori rekord is célkeresztbe kerülhet.

Izgalmas lehet az ezüst, 2022-ben hiány volt az ezüst piacán és a tendenciákban nem várható változás. A kínálat nem fog tudni olyan mértékben felpörögni, mint a kereslet és Kínának ebben is szerepe lesz az ipari felhasználás következtében.

A réz kezdte a legjobban az idei évet, közel 20 százalékos emelkedés látszik, itt is fennállhat, hogy nagyobb lesz a kereslet, mint a kínálat. Közben a világ második legnagyobb kitermelője, Peru politikai gondokkal küzd. Nem lenne meglepő, ha a korábbi rekordokat közelítené a réz árfolyama.

